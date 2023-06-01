463-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:50 Охоронця з київської поліклініки, який під час повітряної тривоги не відкрив укриття, арештували, пише NV. За словами мешканців сусідніх будинків, це не перший подібний випадок, охоронець укриття розпивав алкоголь на робочому місці та не відкривав двері. Цієї ночі люди намагалися до нього достукатися протягом 15-20 хвилин. Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук водночас стверджує, що охоронець нібито намагався відкрити укриття, проте стався вибух, а тепер він в лікарні.

10:42 НАТО контролюватиме небо над Молдовою під час саміту європейських лідерів у замку Мімі, Булбоака, за двадцять кілометрів від України, в якому візьмуть участь представники 27 держав-членів ЄС та 20 інших країн Європи.

10:36 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

27 травня 2023 року російський опозиційний політик Борис Надєждін у виступі на російському телеканалі НТВ закликав обрати нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою. Надєждін виступає з різкою критикою війни з моменту вторгнення, але це, швидше за все, перший з моменту її початку заклик до заміни Путіна на російському державному телебаченні. За останні 15 місяців Росія запровадила обмеження свободи слова, небачені з радянських часів. Однак існує реальна можливість того, що нещодавня різка риторика націоналістичних діячів, таких як власник "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин, заохочує опозиціонерів кидати виклик табуйованим темам.

10:21 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 208 370 (+460) осіб, танків – 3804 (+2) од., бойових броньованих машин – 7478 (+6) од., артилерійських систем – 3474 (+14) од., РСЗВ – 575 (+0) од., засобів ППО – 333 (+0) од., літаків – 313 (+0) од., гелікоптерів – 298 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3131 (+7) од., крилатих ракет – 1107 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6239 (+9) од., спеціальної техніки – 458 (+4) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

111,3% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

43,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

104,0% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

112,8% артилерійських систем (з них 2,9% за минулий тиждень),

51,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,1% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

33,4% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

23,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

10:16 Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові, де "розвиватиме коаліцію винищувачів та пропонуватиме коаліцію «Петріотів»" та обговорюватиме ЄС, НАТО, формулу миру.

10:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російське військове командування після виведення сил "групи Ваґнера" з Бахмута, ймовірно, віддало наказ військам глави Чечні Рамзана Кадирова розпочати наступальні дії в Україні. Кадиров заявив, що чеченським підрозділам необхідно почати «активну бойову діяльність» і «звільнити низку населених пунктів», додавши, що чеченський спецназ "Ахмат" і полк спеціального призначення "Север-Ахмат" перекинули в напрямку Мар'їнки. Міноборони Росії заявляло, що наступальні дії на мар'їнському напрямку вели десантно-штурмові загони 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу та спецназу «Ахмат». Кадиров зазначив, що російське військове командування наказало Росгвардії і чеченським військам "Ахмату" розпочати наступальні дії на лінії фронту також у Запорізькій та Херсонській областях. ISW не помічає жодних ознак чеченської наступальної операції в Запоріжжі чи Херсоні.

• Заявлене повернення чеченських сил до наступальних операцій перерве майже річну перерву кадировців від участі в бойових діях високої інтенсивності.

• Можливо, Кремль намагається відновити кадирівців як основну наступальну силу після виснаження сил "Ваґнера" та їх відведення з лінії фронту. Кремль може сприймати чеченські підрозділи як невикористану штурмову силу, яка може відновити здатність Росії підтримувати одночасні наступальні зусилля на кількох напрямках просування. Якщо заяви Кадирова про те, що він має 7 тисяч військових в Україні, близькі до дійсності, його сили не зможуть успішно провести кілька значних наступальних операцій.

• Кремль також може намагатися розірвати відносини Кадирова з фінансистом "Ваґнера" Євгенієм Прігожиним і знову підкреслити федеральну владу над чеченськими силами. Кадиров брав участь у спробі шантажу Пригожина на початку травня з метою змусити міноборони Росії виділити додаткові військові постачання Вагнеру в Бахмут. Можливо, Путін або російське військове командування наказали Кадирову збільшити присутність своїх підрозділів на полі бою у відповідь на цю спробу шантажу.

• Офіційна відповідь Росії на нещодавні атаки проти Росії залишається, ймовірно, недостатньою, щоб задовольнити прагнення російського ультранаціоналістичного інформаційного простору до ескалації війни.

• Російські війська вели наземні атаки на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

• Російські війська продовжують концентруватися на півдні України.

• Схоже, російська Держдума розглядає заходи щодо легалізації призову до армії нинішніх або колишніх ув’язнених росіян.

• Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Любинець заявив, що Україна має новий шлях для репатріації українських дітей, викрадених до Росії.

09:43 У результаті нічної атаки росіян на Київ у Деснянському районі загинули 9-річна дівчинка, її мати і ще одна жінка; повідомляють, що люди прибігли вночі до укриття в поліклініці № 3, але їм не ніхто не відкрив, поліція почала кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки Ще 12 осіб дістали поранення, пошкоджено медзаклад, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, у Дніпровському районі пошкоджено міжбудинковий водопровід.

09:31 В Чорному морі кількість ракетоносіїв надвечір було зменшено до двох підводних, але вночі росіяни повернули на чергування надводний корабель, сумарний залп "Калібрів" - до 16 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

09:17 Вночі близько 02:45 год російські війська продовжили серію атак Київ, з північного напрямку, з Брянської області РФ випустили 10 ракет типу «Іскандер», усі знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України: сім балістичних ракет «Іскандер-М» та три крилаті ракети «Іскандер-К». На жаль, внаслідок протиповітряного бою є загиблі та поранені, серед них – діти.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Застосовує тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Сьогодні вночі противник знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Попередньо, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 10 з 10 ракет були знищені.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Тимоновичи, Янжулівка, Галаганівка Чернігівської області, Середина-Буда, Прогрес, Фотовиж, Студенток, Гірки, Атинське, Шпиль, Угроїди, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Білогорівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Тернів та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки та Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівка, Первомайське і Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Курахове, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка, Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Степове Кам'янське, Запорізької області; Берислав, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.

Попри численні заклики з боку МАГАТЕ і світових лідерів, окупанти продовжують перетворювати тимчасово захоплений Енергодар Запорізької області на військово-логістичну базу. Так, завод "Нестандартного обладнання і трубопроводів" використовується загарбниками для ремонту військової техніки, а завод "Спеціальних конструкцій" і "Домобудівний комбінат" окупанти перетворили на склад військової техніки, зброї та боєприпасів.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них 2 - по зенітно-ракетних комплексах.

Нашими захисниками було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби.