Новим президентом Латвії обрано Едґарса Рінкевичса.

Він став першим політиком в історії Латвії, який відкрито визнав свою гомосексуальну орієнтацію.

Президентом Латвії на наступну чотирирічну каденцію обрано Едґарса Рінкевичса (Edgars Rinkēvičs), кандидатуру якого висунула прем'єрська партія Jaunā vienotība («Нова Єдність»). Про це повідомив інформаційний портал Delfi. У середу, 31 травня, за його кандидатуру за підсумками третього туру проголосувала більшість депутатів Сейму. Досі Рінкевичс обіймав посаду міністра закордонних справ.

Новообраний президент-елект здобув перемогу над своїм головним суперником, підприємцем Улдісом Піленсом (Uldis Pīlēns). За Піленса проголосували 25 депутатів, проти – 62. За Рінкевича – 52 голоси, проти – 35.

Едґарс Рінкевичс вступить на посаду восьмого липня, заступивши чинного главу держави Еґілса Левітса (Egils Levits).

Президент Латвії виконує переважно представницькі функції. Для його обрання потрібна абсолютна більшість голосів депутатів Сейму – 51 зі 100. Якщо вона не досягається у двох перших турах, проводиться ще одне голосування, в якому беруть участь два кандидати з найбільшою кількістю голосів.

Едґар Рінкевич народився в Юрмалі 1973 року. 1995 року захистив ступінь бакалавра на історико-філософському факультеті Латвійського університету. У тому ж році отримав сертифікат у галузі політології та міжнародних відносин Універстету Ґронінґена (Нідерланди). 1997 року – ступінь магістра політології Латвійського університету. У 2000 році захистив ступінь магістра в Університеті національної оборони США. Крім рідної латиської, добре володіє англійською, французькою та російською мовами.

Починав кар'єру журналістом Латвійського радіо. Спеціалізувався на темі зовнішньої політики та міжнародних відносин.

З 1995 року розпочав кар'єру в Міністерстві оборони. 1995 року – старший референт департаменту оборонної політики Міністерства оборони, з 1996 року – директор цього департаменту. У 1997 до 2008 року – держсекретар Міністерства оборони.

З 2008 до 2011 року – керівник канцелярії президента Валдіса Затлерса. У 2011 році був обраний на позачергових виборах до Сейму, потім став міністром закордонних справ в уряді Валдіса Домбровскіса. З того часу – незмінний глава МЗС у різних урядах.

Шостого листопада 2014 року Едґар Рінкевичс вчинив камінг-аут і став першим політиком в історії Латвії, який відкрито визнав свою гомосексуальну орієнтацію.