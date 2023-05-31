462-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:28 Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі запропонував 5 принципів безпеки Запорізької АЕС:

1. Запорізька АЕС не повинна використовуватися як сховище або база для зберігання важкого озброєння (тобто РСЗВ, артилерійських систем та боєприпасів, танків) або військовослужбовців, які можуть бути використані для нападу з території станції

2. Не повинно бути жодних нападів з боку станції або проти неї, зокрема на реактори, сховища відпрацьованого палива, іншу критичну інфраструктуру чи персонал.

3. ліквідація ризику втрати зовнішнього електропостачання заводу, для чого необхідно забезпечити, щоб воно завжди було доступним та безпечним.

4. Всі конструкції, системи та елементи, необхідні для безпечної та надійної експлуатації ЗАЕС, повинні бути захищені від диверсій.

5. Не слід робити жодних дій, які підривають ці принципи

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

З початку травня 2023 року Росія все більше поступається ініціативою в конфлікті та реагує на дії України, а не активно просувається до власних військових цілей. Протягом травня 2023 року Росія завдала 20 нічних ударів безпілотними літальними апаратами-камікадзе та крилатими ракетами в глибину території України. Росія не досягла значних успіхів у своїх ймовірних цілях нейтралізації вдосконаленої протиповітряної оборони України та знищення українських сил контратаки. Наземно вона передислокувала військові сили, щоб реагувати на партизанські напади на заході Росії. В оперативному плані російське командування, ймовірно, намагається створити резервні сили і розташувати їх там, де, на їхню думку, відбудеться українська контратака. Однак це, ймовірно, було підірвано тим, що замість цього непідготовлені сили були направлені на заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута.

09:38 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 російських кораблів, серед яких три (два підводних і один надводний) носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 16 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

09:15 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 207 910 (+470) осіб, танків – 3802 (+0) од., бойових броньованих машин – 7472 (+3) од., артилерійських систем – 3460 (+15) од., РСЗВ – 575 (+0) од., засобів ППО – 333 (+1) од., літаків – 313 (+0) од., гелікоптерів – 298 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3124 (+32) од., крилатих ракет – 1056 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6230 (+11) од., спеціальної техніки – 454 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

111,3% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

43,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

103,8% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

112,3% артилерійських систем (з них 3,3% за минулий тиждень),

51,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,7% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,4% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

23,8% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

09:01 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія заявила, що Україна здійснила серію ударів з безпілотників по Москві 30 травня, після того, як Росія знову спрямувала проти України безпілотники іранського виробництва Shahed.

• Президент Росії Путін намагався применшити значення атаки безпілотників на Москву, щоб уникнути викриття обмежених можливостей, які він має для відплати Україні.

• Атака безпілотників на Москву викликала різну реакцію російського інформаційного простору.

• Міністерство оборони Росії, ймовірно, намагається приховати великі втрати Росії в Україні, штучно завищуючи українські втрати у війні.

• Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Росія не вступатиме в переговори, намагаючись виграти війну.

• Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та на північний захід від Сватового, російські джерела також стверджували, що російські війська здійснили наземну атаку на південь від Кремінної.

• Темпи наступальних дій Росії та України на Бахмутському напрямку станом на 30 травня залишаються низькими.

• Російські війська досягли незначних успіхів на тлі продовження наземних обстрілів на лінії Авдіївка-Донецьк..

• На південному напрямку російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак.

• Російські чиновники створюють внутрішні програми підтримки ветеранів, які, ймовірно, мають на меті рекламувати переваги військової служби в Росії.

• Російські окупанти продовжують депортувати українських дітей до Росії під виглядом надання педіатричної допомоги.

08:44 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:40 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: