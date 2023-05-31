462-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:28 Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі запропонував 5 принципів безпеки Запорізької АЕС:
1. Запорізька АЕС не повинна використовуватися як сховище або база для зберігання важкого озброєння (тобто РСЗВ, артилерійських систем та боєприпасів, танків) або військовослужбовців, які можуть бути використані для нападу з території станції
2. Не повинно бути жодних нападів з боку станції або проти неї, зокрема на реактори, сховища відпрацьованого палива, іншу критичну інфраструктуру чи персонал.
3. ліквідація ризику втрати зовнішнього електропостачання заводу, для чого необхідно забезпечити, щоб воно завжди було доступним та безпечним.
4. Всі конструкції, системи та елементи, необхідні для безпечної та надійної експлуатації ЗАЕС, повинні бути захищені від диверсій.
5. Не слід робити жодних дій, які підривають ці принципи
10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
З початку травня 2023 року Росія все більше поступається ініціативою в конфлікті та реагує на дії України, а не активно просувається до власних військових цілей.
Протягом травня 2023 року Росія завдала 20 нічних ударів безпілотними літальними апаратами-камікадзе та крилатими ракетами в глибину території України. Росія не досягла значних успіхів у своїх ймовірних цілях нейтралізації вдосконаленої протиповітряної оборони України та знищення українських сил контратаки. Наземно вона передислокувала військові сили, щоб реагувати на партизанські напади на заході Росії.
В оперативному плані російське командування, ймовірно, намагається створити резервні сили і розташувати їх там, де, на їхню думку, відбудеться українська контратака. Однак це, ймовірно, було підірвано тим, що замість цього непідготовлені сили були направлені на заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута.
09:38 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 російських кораблів, серед яких три (два підводних і один надводний) носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 16 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
09:15 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 207 910 (+470) осіб,
танків – 3802 (+0) од.,
бойових броньованих машин – 7472 (+3) од.,
артилерійських систем – 3460 (+15) од.,
РСЗВ – 575 (+0) од.,
засобів ППО – 333 (+1) од.,
літаків – 313 (+0) од.,
гелікоптерів – 298 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3124 (+32) од.,
крилатих ракет – 1056 (+0) од.
кораблів /катерів – 18 (+0) од.,
автомобільної техніки – 6230 (+11) од.,
спеціальної техніки – 454 (+0) од.
Дані уточнюються.
Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:
111,3% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),
43,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),
103,8% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),
112,3% артилерійських систем (з них 3,3% за минулий тиждень),
51,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
25,7% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),
33,4% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),
23,8% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).
09:01 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Росія заявила, що Україна здійснила серію ударів з безпілотників по Москві 30 травня, після того, як Росія знову спрямувала проти України безпілотники іранського виробництва Shahed.
• Президент Росії Путін намагався применшити значення атаки безпілотників на Москву, щоб уникнути викриття обмежених можливостей, які він має для відплати Україні.
• Атака безпілотників на Москву викликала різну реакцію російського інформаційного простору.
• Міністерство оборони Росії, ймовірно, намагається приховати великі втрати Росії в Україні, штучно завищуючи українські втрати у війні.
• Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Росія не вступатиме в переговори, намагаючись виграти війну.
• Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та на північний захід від Сватового, російські джерела також стверджували, що російські війська здійснили наземну атаку на південь від Кремінної.
• Темпи наступальних дій Росії та України на Бахмутському напрямку станом на 30 травня залишаються низькими.
• Російські війська досягли незначних успіхів на тлі продовження наземних обстрілів на лінії Авдіївка-Донецьк..
• На південному напрямку російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак.
• Російські чиновники створюють внутрішні програми підтримки ветеранів, які, ймовірно, мають на меті рекламувати переваги військової служби в Росії.
• Російські окупанти продовжують депортувати українських дітей до Росії під виглядом надання педіатричної допомоги.
08:44 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:40 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Російська федерація, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.
Минулої доби російська федерація завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши ударні БпЛА “Shahed”. Майже всі дрони були знищені нашими захисниками. Проте, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.
Загалом, протягом доби, що минула, противник завдав 64 авіаційних та 1 ракетного удару, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 22 ворожих атаки.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через Державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Також, завдав авіаційного удару в районі села Уди. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Карповичі, Янжулівка, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Атинське, Угроїди, Велика Писарівка Сумської області.
На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки Харківської та Стельмахівки Луганської областей. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.
На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Кузьминого, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне - Донецької.
На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Веселого та ракетного - в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Іванівське, Біла Гора, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також - у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка. В той же час, противник завдав авіаційного удару в межах населеного пункту Мар’їнка, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Пречистівки та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степове Запорізької області; Садове, Комишани, Кізомис Херсонської області, Херсон, а також місто Очаків Миколаївської області.
У тимчасово окупованій Ялті АР Крим російська окупаційна влада незаконно відбирає нерухоме майно у громадян України, які за період окупації півострова не прийняли російське громадянство. До таких осель заселяються військовослужбовці російських окупаційних військ.
Загарбники продовжують насаджувати російське громадянство населенню у різний спосіб. Зокрема, у Станиці Луганській, працівників однієї із бюджетних установ попередили, що у червні місяці заробітну платню зможуть отримати лише ті, хто переоформився у російському банку.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу.
Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 32 ударні БпЛА типу "Shahed".
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.
31.05.2023