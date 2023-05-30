У Ризі демонтували пам'ятник Пушкіну.

Його буде передано музею Спілки художників Латвії.

У Ризі у вівторок, 30 травня, демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. Після демонтажу стаую перевезли на склад Ризької аґенції пам'яток. Пізніше її планують передати музею Спілки художників Латвії, з яким було досягнуто концептуальної домовленості про зберігання скульптури та майбутню її експозицію.

Пам'ятник Пушкіну Ризі подарувала Московська міська дума 2009 році. Його було встановлено у парку Кронвалда.

З початку повномасштабної російсько-української війни пам'ятник неодноразово ставав об'єктом політичних дискусій. Його обливали фарбою та називали символом російського імперіалізму, а петиція за знесення пам'ятника набрала 1600 підписів. Противники знесення приносили до пам'ятника квіти та проводили акції протесту.

У березні 2023 року Рада з питань пам'ятників Ризької думи порекомендувала перенести статую Пушкіна, оскільки було з’ясовано, що її встановлення було проведено незаконно, адже його свого часу не погодили ні Рада зі збереження та розвитку Ризького історичного центру, ні Державна інспекція із захисту пам'яток культури. Ризька дума висловила підтримку перенесенню пам'ятника Пушкіну.