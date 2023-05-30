Байден запропонував Ердоґану F-16 за вступ Швеції до НАТО.

Наразі оборудку про літаки блокує Конґрес США.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у телефонній розмові з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоґаном пов'язав питання про можливий продаж Анкарі американських винищувачів F-16 з темою вступу Швеції до НАТО. Про деталі розмови Байден розповів журналістам на брифінгу, повідомляє агентство Reuters.

Американський лідер зателефонував Ердоґану, щоб привітати його з перемогою у другому турі президентських виборів у Туреччині, які відбувся напередодні. Під час бесіди, за словами Байдена, Ердоґан повторив бажання Анкари придбати літаки F-16 у Сполучених Штатів. У відповідь президент США заявив, що Вашингтон хоче, щоб Анкара зняла свої заперечення проти членства Швеції до НАТО.

«Я говорив з Ердоґаном. Я привітав Ердоґана. Він усе ще хоче вирішити щось щодо F-16. Я сказав йому, що ми хочемо домовитися щодо Швеції, тож зробімо це», – сказав Байден, додавши, що наступного тижня планує обговорити ці питання з Ердоґаном детальніше.

Туреччина домагається отримання від США 40 винищувачів F-16 на суму 20 мільярдів доларів і майже 80 комплектів для модернізації літаків, які стоять на озброєнні турецьких ВПС. Проте продаж гальмується через заперечення Конґресу США, хоча адміністрація Байдена неодноразово заявляла, що підтримує цю угоду.