461-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:49 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 153 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 139 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:25 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

25 травня 2023 року Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив, що у 2022 році військові витрати Росії зросли на 9,2 відсотка до 86,4 мільярда доларів США. За оцінками SIPRI, це становить 4,1 відсотка валового внутрішнього продукту Росії. Справжні військові витрати Росії є дуже невизначеними через збільшення, особливо з лютого 2022 року, використання секретних статей бюджету та відсутність прозорості. Росія лише нещодавно відновила публікацію розбивки основних видатків після призупинення цього в травні 2022 року. Майже напевно, що військові витрати залишаються високими, і це створює тиск на російські державні фінанси.

10:05 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 207 440 (+410) осіб, танків – 3802 (+1) од., бойових броньованих машин – 7469 (+2) од., артилерійських систем – 3445 (+10) од., РСЗВ – 575 (+0) од., засобів ППО – 332 (+1) од., літаків – 313 (+0) од., гелікоптерів – 298 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3092 (+38) од., крилатих ракет – 1056 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6219 (+12) од., спеціальної техніки – 454 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

111,3% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

43,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

103,7% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

111,8% артилерійських систем (з них 3,4% за минулий тиждень),

51,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,7% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,4% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

23,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:54 Москва нині вранці вперше зазнала масованої атаки дронів, пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки, мешканців двох з них евакуювано. Повідомляють про 32 дронів, більшість із них збила ППО, деякі зачепилися за дерева і дроти, тому що летіли на надмалій висоті. Потрапляння дронів у житлові будинки може бути спричинене збоями з навігацією або активною роботою систем РЕБ.

09:42 Сили ППО вночі збили над Києвом понад 20 російських безпілотників. Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва:

– у Голосіївському районі виникла пожежа на двох верхніх поверхах багатоповерхового житлового будинку, одна людина загинула, три людини травмовано, пошкоджено ще один житловий будинок;

– у Печерському районі пошкоджено автомобілі;

– у Дарницькому районі загорівся приватний будинок та пошкоджено припарковані автомобілі;

– у Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону;

– у Подільському районі – на нежитлову та житлову забудову;

– у Святошинському районі – на територію одного з підприємств.

09:33 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 28 на 29 травня та вдень 29 травня російські війська завдали чергову серію ударів по Україні крилатими ракетами та безпілотниками іранського виробництва. • 28 травня Росія розгорнула в Білорусі додаткові системи ППО С-400 (ймовірно, принаймні батарею). • Колишній заступник міністра оборони Росії з матеріально-технічного забезпечення генерал-полковник Михайло Мізінцев підтвердив, що тепер він виконує обов’язки заступника командувача "групою Ваґнера". • Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин спростував звинувачення колишнього російського офіцера Ігоря Гіркіна від 27 травня в тому, що Прігожин міг організувати військовий переворот проти Кремля, стверджуючи, що "Ваґнеру" не вистачає необхідних для цього кадрів. • Речник МЗС Китаю Мао Нін спростував повідомлення Wall Street Journal про те, що спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей закликав європейських чиновників припинити конфлікт в Україні до його ескалації. • Російська влада продовжує силову інтеграцію єпархій Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в окупованій Запорізькій області до Російської православної церкви (РПЦ), демонструючи невід’ємний зв’язок РПЦ з російською державою. • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна. • Темпи російських наступальних операцій у Бахмуті та навколо нього залишаються помітно низькими. • Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці Авдіївка – Донецьк, особливо зосереджуючись на Мар’їнці. • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області та розширюють укріплення в Маріуполі. • Російські джерела стверджували, що російські сили відбили українську розвідку боєм під час військових операцій у Запорізькій області. • Російське військове командування, схоже, запроваджує доктринальну організацію деяких своїх нерегулярних формувань. • Президент Росії Путін 29 травня підписав закон про подальше посилення режиму воєнного стану на окупованих територіях України. • Президент Білорусі Лукашенко станом на 29 травня, швидше за все, не госпіталізований.

09:11 Вночі з 23:30 по 4:30 російські війська із півночі та півдня атакували Україну іранськими 31 ударним безпілотником «Shahed-136/131», 29 з них знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових ЗСУ. Майже усі дрони уражені на підступах до Києва та у небі над ним.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: