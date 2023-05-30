461-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:49 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 153 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 139 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.
10:25 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
25 травня 2023 року Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив, що у 2022 році військові витрати Росії зросли на 9,2 відсотка до 86,4 мільярда доларів США. За оцінками SIPRI, це становить 4,1 відсотка валового внутрішнього продукту Росії.
Справжні військові витрати Росії є дуже невизначеними через збільшення, особливо з лютого 2022 року, використання секретних статей бюджету та відсутність прозорості.
Росія лише нещодавно відновила публікацію розбивки основних видатків після призупинення цього в травні 2022 року. Майже напевно, що військові витрати залишаються високими, і це створює тиск на російські державні фінанси.
10:05 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 207 440 (+410) осіб,
танків – 3802 (+1) од.,
бойових броньованих машин – 7469 (+2) од.,
артилерійських систем – 3445 (+10) од.,
РСЗВ – 575 (+0) од.,
засобів ППО – 332 (+1) од.,
літаків – 313 (+0) од.,
гелікоптерів – 298 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3092 (+38) од.,
крилатих ракет – 1056 (+0) од.
кораблів /катерів – 18 (+0) од.,
автомобільної техніки – 6219 (+12) од.,
спеціальної техніки – 454 (+1) од.
Дані уточнюються.
Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:
111,3% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),
43,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),
103,7% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),
111,8% артилерійських систем (з них 3,4% за минулий тиждень),
51,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
25,7% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),
33,4% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),
23,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).
09:54 Москва нині вранці вперше зазнала масованої атаки дронів, пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки, мешканців двох з них евакуювано. Повідомляють про 32 дронів, більшість із них збила ППО, деякі зачепилися за дерева і дроти, тому що летіли на надмалій висоті. Потрапляння дронів у житлові будинки може бути спричинене збоями з навігацією або активною роботою систем РЕБ.
09:42 Сили ППО вночі збили над Києвом понад 20 російських безпілотників. Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва:
– у Голосіївському районі виникла пожежа на двох верхніх поверхах багатоповерхового житлового будинку, одна людина загинула, три людини травмовано, пошкоджено ще один житловий будинок;
– у Печерському районі пошкоджено автомобілі;
– у Дарницькому районі загорівся приватний будинок та пошкоджено припарковані автомобілі;
– у Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону;
– у Подільському районі – на нежитлову та житлову забудову;
– у Святошинському районі – на територію одного з підприємств.
09:33 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• У ніч з 28 на 29 травня та вдень 29 травня російські війська завдали чергову серію ударів по Україні крилатими ракетами та безпілотниками іранського виробництва.
• 28 травня Росія розгорнула в Білорусі додаткові системи ППО С-400 (ймовірно, принаймні батарею).
• Колишній заступник міністра оборони Росії з матеріально-технічного забезпечення генерал-полковник Михайло Мізінцев підтвердив, що тепер він виконує обов’язки заступника командувача "групою Ваґнера".
• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин спростував звинувачення колишнього російського офіцера Ігоря Гіркіна від 27 травня в тому, що Прігожин міг організувати військовий переворот проти Кремля, стверджуючи, що "Ваґнеру" не вистачає необхідних для цього кадрів.
• Речник МЗС Китаю Мао Нін спростував повідомлення Wall Street Journal про те, що спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей закликав європейських чиновників припинити конфлікт в Україні до його ескалації.
• Російська влада продовжує силову інтеграцію єпархій Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в окупованій Запорізькій області до Російської православної церкви (РПЦ), демонструючи невід’ємний зв’язок РПЦ з російською державою.
• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
• Темпи російських наступальних операцій у Бахмуті та навколо нього залишаються помітно низькими.
• Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці Авдіївка – Донецьк, особливо зосереджуючись на Мар’їнці.
• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області та розширюють укріплення в Маріуполі.
• Російські джерела стверджували, що російські сили відбили українську розвідку боєм під час військових операцій у Запорізькій області.
• Російське військове командування, схоже, запроваджує доктринальну організацію деяких своїх нерегулярних формувань.
• Президент Росії Путін 29 травня підписав закон про подальше посилення режиму воєнного стану на окупованих територіях України.
• Президент Білорусі Лукашенко станом на 29 травня, швидше за все, не госпіталізований.
09:11 Вночі з 23:30 по 4:30 російські війська із півночі та півдня атакували Україну іранськими 31 ударним безпілотником «Shahed-136/131», 29 з них знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових ЗСУ. Майже усі дрони уражені на підступах до Києва та у небі над ним.
09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА типу “Shahed”. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби російська федерація завдала два масованих ракетно-авіаційних удари по території України. Вчора вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА «Shahed». Вчора вдень противник застосував крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури міста Києва. Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 11 з 11 ракет були знищені.
Загалом протягом минулої доби противник завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 27 ворожих атак.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби авіаційного удару в районі Мілового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Павлівка, Катеринівка, Шевченкове, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Ізбицьке, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Тихе, Вовчанські Хутори, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Землянки, Чугунівка на Харківщині.
На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка - Луганської. Завдав авіаційного удару в районі Стельмахівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка, Глушківка, Берестове та Богуславка Харківської області.
На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав ракетного удару в районі Лиману та авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області; Сіверськ та Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.
На Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Торецька Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Краматорськ, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.
Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполе і Мала Токмачка Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степногріськ Запорізької області; Качкарівка, Милове, Козацьке, Бургунка, Львове, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.
Противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Скадовському районі Херсонської області. Окупанти здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців. Перевіряють особисті документи та мобільні пристрої. Таким чином окупанти намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.
Наша авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також, минулої доби було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі цілі противника.
30.05.2023