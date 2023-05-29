Прем'єр Іспанії вирішив розпустити парламент.

Дострокові парламентські вибори відбудуться 23 липня.

 

 

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у понеділок, 29 травня, оголосив про своє рішення розпустити парламент. Дострокові парламентські вибори відбудуться 23 липня 2023 року. Про це повідомило видання El Pais. За планом загальні вибори в Іспанії мали пройти наприкінці 2023 року.

 

Заява Санчеса пролунала після оголошення офіційних результатів реґіональних і муніципальних виборів, які відбулися в неділю, 28 травня. На них урядова Соціалістична партія праці зазнала прикрої поразки.

 

Соціалістів підтримали трохи більш ніж 6,1 млн виборців (28,18% голосів), тоді як за опозиційну консервативну «Народну партію» проголосували близько 6,9 млн або 31,47% виборців. За результатами виборів консерватори отримують контроль у восьми із 12 реґіонів, де відбулося голосування, зокрема у Мадриді та Валенсії.

 

«Хоча вчорашні вибори мали місцевий та реґіональний вимір, сенс голосування несе в собі послання, яке виходить за ці рамки. Ось чому як прем'єр-міністр та голова партії я несу особисту відповідальність за результати і вважаю, що необхідно відреагувати на це. Думаю, що іспанці мають висловитися з приводу того, чого вони хочуть від уряду та політичних партій, а також про те, які політичні сили мають керувати країною. Найкраще, що можна зробити в цій ситуації, – це дати слово виборцям», – сказав іспанський прем'єр у своєму телезверненні.

 

Водночас Педро Санчес додав, що задоволений результатами своєї роботи на чолі уряду, і зазначив, що йому довелося керувати Іспанією у складних умовах: спочатку країна зіткнулася з пандемією COVID-19, а потім з наслідками російсько-української війни.

29.05.2023

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