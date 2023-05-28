Ердоґана переобрано на наступну президентську каденцію.  

Проте Кілічдароґлу наразі не визнав своєї поразки.

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан переміг у другому турі президентських виборів, які відбулися у неділю, 28 травня. Про це повідомило агентство Anadolu з покликом на інформацію Вищої виборчої ради. За підсумками підрахунку 99,54% бюлетенів Ердоґан набрав 52,11 відсотка голосів, а лідер опозиції Кемаль Кілічдароґлу (Kemal Kılıçdaroğlu) – 47,89%.

Ердоґан керує Туреччиною з 2003 року. До 2014-го він обіймав посаду прем'єрміністра, а тепер утретє поспіль обирається президентом країни.

«Єдиний переможець — Туреччина. Наша нація зробила вибір і знову наділила нас повноваженнями керувати країною ще п'ять років», – заявив Ердоґан, звертаючись до своїх прихильників на мітингу у Стамбулі.

Він подякував усім громадянам Туреччини, які віддали голос за нього. Також він повідомив, що його почали вітати світові лідери, зокрема президент Азербайджану Ільхам Алієв. З представників європейських країн Ердоґана одним із перших із переобранням привітав прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан.

Кілічдароґлу наразі не визнав своєї поразки. На мітингу своїх прихильників він засудив авторитарний режим президента Ердоґана та назвав вибори несправедливими. Кандидат від опозиції закликав всіх продовжувати боротьбу за демократію у країні.

«Вибори показали прагнення людей змінити авторитарний уряд», – заявив він. Кілічдароґлу подякував 25 мільйонам громадян Туреччини, які проголосували за нього.