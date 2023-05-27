459-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:31 Поблизу Бахмуту за минулу добу відбулося лише одне бойове зіткнення, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий. За добу окупанти здійснили 250 обстрілів з різного озброєння, внаслідок наших ударів у відповідь знищено 80 осіб особового складу окупантів, 99 зазнали поранень, одного військовослужбовця РФ було взято в полон; знищено три САУ, станція РЕБ та склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 342 артилерійські обстріли, відбулося 2 бойових зіткнення та 3 ворожі авіаційні нальоти; у росіян 20 вбитих та 52 поранено, знищило гармату Д-20.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 14 атак противника в районі міста Мар’їнка.

На Авдіївському напрямку ворог провів 4 атаки у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав.

13:02 Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 609 вогневих завдань, відрапортував командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти, знищено та пошкоджено 8 одиниць військової техніки противника (2 танки, 3 БМП, система відеоспостереження “Муром-М”, гаубиця 2А65 “Мста-Б”) та знищено 3 склади з боєприпасами ворога.

12:33 Нічна атака росіян безпілотниками не завдала нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж, повідомили, в "Укренерго". Наразі електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але у вечірні години просять споживати електроенергію економно. Експорт, як і вчора, не здійснюється. Імпорт триватиме зі Словаччини майже весь день, проте у вечірній пік споживання його обсяг незначний. Вчора для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України приймала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії, що не є комерційним імпортом, а ситуативним заходом швидкого реагування для балансування енергосистеми при недостатністі загальної потужності українських електростанцій.

12:01 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:19 Троє людей, яких раніше вважали зниклими безвісти після ракетного удару по Дніпру, загинули. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що серед жертв - 56-річний лікар, 64-річна працівниця медзакладу та 57-річний працівник ветклініки.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 139 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 242 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:42 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Останніми тижнями тон публічних дебатів у Росії перейшов від необхідності простого покарання тих, хто критикує "спеціальну військову операцію", до заохочення громадян до активної пожертви на підтримку військових зусиль. • Російські державні засоби масової інформації та бізнес-групи звернулися до міністерства економіки з проханням дозволити шестиденний робочий тиждень для працівників з огляду на економічні потреби війни – очевидно, без додаткової оплати. 21 травня 2023 року провідна російська пропагандистка Марґаріта Сцмонян висловила думку, що громадяни повинні працювати на заводах із виробництва боєприпасів по дві додаткові години щодня після своєї основної роботи. • Змінюваний тон розмов чітко відлунює радянським стилем відчуття суспільного примусу. Він також підкреслює, що керівництво, ймовірно, вважає економічні показники вирішальним фактором перемоги у війні.

10:12 Російська армія під час нічної атаки на Україну використала нетрадиційні маршрути для дронів Shahed-136/131, повідомила в ефірі телемарафону керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк: "Маршрути цих літальних апаратів пролягали дещо нетрадиційно. Вони намагалися максимально обійти південну ППО, доказом цього є те, що вони обходили в основному тимчасово окупованими територіями і потім розосереджувалися по Україні. Це свідчить про пошук нової тактики ворогом, вони тяжіють до русел річок, щоб приховувати напрямки руху "шахедів". А ми проводжуємо вивчати нові підходи у тактиці, щоб бути максимально ефективними".

10:00 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили (з урахуванням вчорашніх корекцій):

особового складу – близько 206 600 (+400) осіб, танків – 3797 (+3) од., бойових броньованих машин – 7456 (+7) од., артилерійських систем – 3425 (+11) од., РСЗВ – 574 (+0) од., засобів ППО – 329 (+0) од., літаків – 313 (+0) од., гелікоптерів – 298 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3) од., крилатих ракет – 1056 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6192 (+9) од., спеціальної техніки – 451 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

111,1% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

43,0% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

103,2% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

111,2% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

51,5% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

25,1% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,4% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

23,5% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:46 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Схоже, що найманці "групи Ваґнера" відступають з міста Бахмут, щоб відновитися та перегрупуватися в тилу, оскільки російські наступальні операції в місті та навколо нього зменшуються.

• Можливо, російське військове командування на заміну силам "групи Ваґнера" в місті Бахмут перекидає сили "ДНР".

• Перекидання Росією підрозділів "ДНР" до Бахмута може знизити темпи наступальних дій РФ на лінії Авдіївка–Донецьк.

• Однак російське військове командування, схоже, посилює фланги Бахмута регулярними формуваннями.

• Колишній російський офіцер і затятий націоналіст Іґорь Ґіркін звинуватив фінансиста "Ваґнера" Євґєнія Пріґожина у підготовці державного перевороту проти нинішнього російського керівництва. Ґіркін зазначив, що Пріґожин напередодні українського контрнаступу віддав наказ про відхід ПВК "Ваґнер" ​​на бази ​​вглиб Росії. Він також стверджував, що персонал ПВК "Ваґнер" ​​ніколи не давав присяги, обіцяючи не вступати в бойові дії проти Росії чи її військових. 27 травня Пріґожин заявив, що "Ваґнер" пізніше вирішить, чи буде він воювати в Україні чи в іншій країні, що вказує на те, що Пріґожин зберігає можливість командувати власною армією поза офіційною структурою російського військового командування. Ґіркін також нещодавно розкритикував російське військове командування за те, що воно не врегулювало відкритий і вульгарний конфлікт Пріґожина з міністерством оборони Росії, попередивши, що Пріґожин "зжере" російських військових, які "стали" за нього у прагнені посилити свою політичну владу. Член "Клубу розлючених патріотів" Ґіркіна заявив, що конфлікт між міністром оборони Росії Шойгу та Пріґожиним переростає у конфлікт між російськими військовими та ПВК, але Путін не звертає на це уваги. Критика Ґіркіна та його соратників значною мірою узгоджується з тим, що Пріґожин продовжує віддавати перевагу своїм особистим цілям над цілями міністерства оборони Росії та ширшої оперативної ситуації поблизу Бахмута. Стратегічно сумнівним є рішення Пріґожина відвести свої сили з Бахмута і, очевидно, далі від активних бойових дій напередодні контрнаступу українських військ.

• Українські посадовці спростували західні повідомлення про те, що китайський дипломат висловив зацікавленість у переговорному припиненні вогню в Україні на тлі ймовірного відновлення інформаційної кампанії Росії навколо переговорів.

• Лі Хуей відвідав Москву 26 травня, як повідомляється, щоб обговорити шляхом переговорів врегулювання російської війни в Україні. Цей візит Кремль, ймовірно, використав, щоби спробувати відновити повторювану інформаційну операцію, яка фальшиво стверджує, що Росія відкрита для серйозних переговорів. Раніше Кремль активізовував цю інформаційну операцію в грудні 2022 року, щоби спробувати відстрочити надання Україні західних танків та іншої передової військової техніки для створення умов до зимово-весняного наступу Росії в 2023 році. Кремль, ймовірно, знову запроваджує інформаційну операцію з метою послабити готовність Заходу надіслати критично важливу безпекову допомогу Україні перед потенційними українськими контрнаступальними операціями. У цій інформаційній операції Кремль встановив схему, за якою деякі російські офіційні особи висловлюють удавану зацікавленість у переговорах, тоді як інші російські офіційні особи одночасно повторюють максималістські цілі Путіна щодо війни в Україні.

• Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп’янська та на південь від Кремінної.

• Російські війська продовжували безуспішні наступальні дії на рубежі Авдіївка–Донецьк.

• Українські війська продовжували завдавати ударів по тилових вузлах на півдні Запорізької області.

• Головне управління військової розвідки України 26 травня попередило, що російські війська готуються до масштабних провокацій для створення радіологічної небезпеки на Запорізькій атомній електростанції.

• Міністерство юстиції Росії 26 травня зареєструвало громадську організацію "Рада матерів і дружин" як іноземного агента, щоб стримати опір поточним і майбутнім зусиллям Росії з відновлення збройних сил.

• Російська влада посилює спроби представити Росію надійним опікуном українських дітей.

09:28 Внаслідок нічної атаки "шахедами" у Житомирі зафіксували пошкодження, повідомив мер міста Сергій Сухомлин. Жертв немає.

09:24 Росіяни вночі атакували Київ 40 "шахедами", всі збила українська протиповітряна оборона, повідомила пресслужба Київської військової адміністрації. Атака відбувалася в кілька хвиль, повітряна тривога тривала понад 5 годин. Внаслідок падіння уламків є жертви і руйнування в різних районах Києва:

у Голосіївському уламки влучили в 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одна шпиталізована, загорівся дах одного з ТРЦ та територія одного з будівництв і підприємства, а також склади готової продукції;

у Печерському районі загорівся дах будинку.

у Дарницькому районі в одному з магазинів вибито шиби та пошкоджено двері.

09:12 Вночі росіяни з північного напрямку (Брянська область) та південного (Краснодарський край) атакували центральні реґіони України, зокрема Київщину, рекордною кількістю в 54 іранські ударні дрони «Shahed-136/131», з них 52 знищено.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: