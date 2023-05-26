Шольц виступив проти заморожування російсько-української війни.

Він за цілковите виведення російських військ з України.

 

 

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не вважає за прийнятне евентуальне заморожування конфлікту в Україні. Ця заява пролунала в інтерв’ю, яке політик дав німецькій газеті Kölner Stadt-Anzeiger.

 

«Росія має зрозуміти: мова не може йти про укладання такого собі "холодного миру", за якого приблизно по лінії фронту пройде новий кордон між Росією та Україною. Це лише леґітимізує грабунок, скоєний Путіним», – зазначив Шольц.

 

Він пояснив, що «справедливий мир» можливий лише за умови виведення російських військ з України. Однак на запитання про те, чи мають росіяни полишити теж і Крим,  окупований з 2014 року, Шольц відповів: «Не нам формулювати замість України, яких домовленостей вона хоче досягнути». Утім ще раз підкреслив, що Росія повинна вивести всі свої війська з України.

 

Крім того, Шольц заявив, що планує знову телефонічно побалакати з президентом РФ Путіним. «З моменту нашого останнього телефонату вже минув деякий час. І я маю намір знову у відповідний час поговорити з Путіним», – сказав він.

 

Водночас Шольц ухилився від запитання про те, чи слід скинути президента Росії Путіна. «Я не акцептую такі спекулятивні запитання. Врешті-решт має бути якась домовленість між урядами в Москві та Києві», – сказав бундесканцлер. 

26.05.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Wilno Vilnius Vilne 1918-1948. Одне місто – багато наративів
Нікодем Щиґловський
Виставка в Кракові про боротьбу між прихильниками польського та литовського бачення майбутнього Вільнюса, що святкує в цьому році 700-річчя
25.05.23 | | Минуле
456-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу на зазначених ділянках фронту відбулось 28 бойових зіткнень.
25.05.23 | | Україна
Хід полонинський
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
А я пиду в полонинку, на ту Старостаю, єк ‘ми літо літувати, лиш собі гадаю. Єк ‘ми літо літувати, білі вивці пасти, здаєтци ‘ми, файна любко, без тебе пропасти
24.05.23 | | Дискурси
Травми війни і людський капітал: роль культури
Тетяна ПИЛИПЧУК
Що варто забути, чи варто щось забувати, і забування яких досвідів ми не можемо допустити ніколи? Сьогодні саме від мистецтва і від культури загалом залежить, яку памʼять і які порожнечі в ній матимуть наші нащадки.
24.05.23 | | Україна
455-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на цих ділянках фронту відбулося 26 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка
24.05.23 | | Україна
Як я провів зиму
Юрій Винничук
Коли згадую ті тривожні зимові дні, вони виглядають для мене всуціль чорними і сповненими невиразного жаху. Хоча власне тоді я жодного жаху не відчував
23.05.23 | | Дискурси
454-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на цих ділянках фронту відбулося 30 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка
23.05.23 | | Україна
Поки летять F-16
Юрко ТИМЧУК
Словосполучення «двісті тисяч "двохсотих" росіян» додає впевненості у завтрашньому дні, але багато «хороших росіян» у поліетиленових пакетах не буває.
23.05.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.