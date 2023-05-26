Шольц виступив проти заморожування російсько-української війни.

Він за цілковите виведення російських військ з України.

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не вважає за прийнятне евентуальне заморожування конфлікту в Україні. Ця заява пролунала в інтерв’ю, яке політик дав німецькій газеті Kölner Stadt-Anzeiger.

«Росія має зрозуміти: мова не може йти про укладання такого собі "холодного миру", за якого приблизно по лінії фронту пройде новий кордон між Росією та Україною. Це лише леґітимізує грабунок, скоєний Путіним», – зазначив Шольц.

Він пояснив, що «справедливий мир» можливий лише за умови виведення російських військ з України. Однак на запитання про те, чи мають росіяни полишити теж і Крим, окупований з 2014 року, Шольц відповів: «Не нам формулювати замість України, яких домовленостей вона хоче досягнути». Утім ще раз підкреслив, що Росія повинна вивести всі свої війська з України.

Крім того, Шольц заявив, що планує знову телефонічно побалакати з президентом РФ Путіним. «З моменту нашого останнього телефонату вже минув деякий час. І я маю намір знову у відповідний час поговорити з Путіним», – сказав він.

Водночас Шольц ухилився від запитання про те, чи слід скинути президента Росії Путіна. «Я не акцептую такі спекулятивні запитання. Врешті-решт має бути якась домовленість між урядами в Москві та Києві», – сказав бундесканцлер.