457-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:33 У Міністерстві закордонних справ Китаю гадають, що причиною війни в Україні є "проблеми з управлінням безпекою" в Європі. Про це заявила на брифінгу офіційний представник МЗС КНР Мао Нін. "Українська криза - це трагедія, якої можна було б уникнути. Але вона прийшла до того, де вона є сьогодні. Є болючі уроки, над якими мають серйозно задуматися всі сторони. Українська криза, по суті, є проявом проблем, що накопичилися в управлінні безпекою Європи", – заявила вона. Спікерка китайського МЗС підкреслила, що Пекін завжди ухвалює "власне незалежне рішення" і "стоїть на правильному боці історії".

15:08 Батько новопризначеного заступника голови СБУ Сергія Наумюка має чинний паспорт РФ. Про це повідомляє проєкт журналістських розслідувань "Схеми", котрий має доступ до автоматизованої системи "Роспаспорт". Сам Наумюк раніше підтверджував наявність громадянства РФ у батька та брата, але запевняв, що це було "вимушене" рішення "з побутових причин", і наполягав, що його родичі від російських паспортів начебто відмовилися. У пресслужбі СБУ окремо зазначили, що перед призначенням Наумюк пройшов "усі необхідні перевірки", а його родичі нині "очікують на скасування громадянства РФ", але наразі "уповноважені органи РФ свідомо блокують розгляд відповідних заяв".

14:41 4 ескадрильї F-16 (48 літаків) – це саме те, що нам потрібно для звільнення країни від агресора, затвітило Міністерство оборони України.

14:29 За Станіславом Кравченком, обраним сьогодні головою Верховного Суду, тягнеться шлейф скандалів. Раніше Кравченко отримував негативний висновок Громадської ради доброчесності. За інформацією журналістки Наталії Соколенко, у межах “передвиборчої” кампанії серед суддів ВС пообіцяв в обмін на голоси службові квартири. У 2003 році Кравченко відпустив з-під варти вбивцю журналіста Гонгадзе генерала Пукача. "Сигнал прийнято: судді ВС продемонстрували суспільству і міжнародним партнерам, що жодних висновків після корупційного скандалу із Всеволодом Князєвим та іншими суддями вони не зробили. Замість проведення усвідомлених виборів та обрання голови, до якого нема питань, вони поспіхом обрали єдиного серед кандидатів, хто мав висновок ГРД. Дива не сталося", - коментує фундація Dejure.

14:08 З-під завалів будівлі ветеринарної клініки у Дніпрі дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом сьогоднішня ракетна атака забрала життя двох людей. Також загинув чоловік, який проходив повз поліклініку, коли ракета росіян ударила по місту. Шпиталізовано 21 людину.

13:43 До Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено інформацію про 23,7 тис. осіб, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко, але додав, що це не означає, що всі вони зникли за особливих обставин, це автоматично внесені особи, про яких попередньо заявили родичі. За рік роботи Офісу було встановлено місце перебування близько 8 тис. осіб зниклих безвісти.

13:31 Пленум Верховного Суду у п'ятницю обрав головою Верховного суду голову Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслава Кравченка, за нього проголосували 108 суддів Верховного Суду зі 148 присутніх, судді Альберт Єзеров, Наталія Коваленко, Іван Міщенко набрали 2, 13, 14 голосів відповідно.

13:01 Станом на 10 годину ранку в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало 4 російських кораблів, серед яких немає носії крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

12:40 Внаслідок російського ракетного удару по поліклініці у Дніпрі вогонь охопив 1 тис. кв. м медзакладу. Триповерхова будівля частково зруйнована. Все ще вгамовують полум’я й у сусідній споруді. Там тривають пошуки людини, яка може бути під завалами. Попередні дані: одна людина загинула, 16 поранено. Серед постраждалих – хлопчики віком 3 і 6 років.

12:19 У 2021 році суддя Олексій Тандир допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за ДТП у п'яному стані, зазначає фундація DEJURE. Водій іншого авто в тій аварії отримав тяжкі травми хребта. Дисциплінарна палата ВРП тимчасово відсторонила суддю Усатова від здійснення правосуддя, але у діях судді Тандира порушень не знайшла. Нагадаємо, Тандира минулої ночі й самого затримали на місці аварії з ознаками сп'яніння.

12:03 Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео ракетного удару по поліклініці у Дніпрі. Попередні дані: одна людина загинула, 15 поранено. "Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше", – прокоментував Зеленський.

11:31 Безпілотник атакував будівлю "Газпрому" у селищі Октябрський у Бєлгородській області. Як повідомляє телеграм-канал База, внаслідок атаки БПЛА в офісі вибито вікна, а також пошкоджено фасад і покрівлю. Частково цю інформацію підтверджує і губернатор Бєлгородської області Вячєслав Ґладков: він повідомляє про скидання боєприпасу з безпілотника на адмінбудівлю в селищі Октябрський.

11:20 Нині зранку ракетним ударом по Дніпру росіяни влучили в медичний заклад, є постраждалі, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

11:11 Влучань та пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок нічної атаки росіян ракетами та дронами не зафіксовано, повідомили в Міненерго. Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях; внаслідок грозового шторму без світла тимчасово лишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Херсонській та Харківській областях.

Енергетична система працює стабільно. Генерація повністю забезпечує споживання. Дефіцит електроенергії відсутній.

Експорт електроенергії на поточну добу не планується. Здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини від 45 МВт до 275 МВт.

10:44 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом щонайменше останніх 20 років у Росії спостерігається зростання кількості парамілітарних угруповань поза межами її регулярних збройних сил. Однак ця "парамілітаризація" різко прискорилася після вторгнення Росії в Україну і набула особливого значення на Кримському півострові. Лідер окупованого Росією Криму Сєрґєй Аксьонов зіграв важливу роль у створенні кількох місцевих підрозділів, які часто заявляють про свою приналежність до козацьких традицій. Більшість із них отримали напівофіційний статус резервних підрозділів регулярної армії. Аксьонов прагне підвищити свою патріотичну репутацію, вербуючи бійців, але він, ймовірно, також стурбований здатністю регулярної армії захистити півострів. Основна частина російського гарнізону, 22-й армійський корпус, наразі здебільшого дислокується за межами півострова та зазнає значних втрат.

10:39 У тимчасово окупованому Бердянську пролунало шість вибухів. Є інформація, що вражено склади із бойовими комплектами та склади пально-мастильних матеріалів, повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. "Також є втрати особового складу військовослужбовців РФ. Досі горить", – зазначила посадовиця. Міський голова Мелітополя оприлюднив на своєму Telegram-каналі фото та відео вибухів у тимчасово окупованому Бердянську.

10:22 Російські військові вночі завдали по містах Мерефа та Ізюм у Харківській області ударів із використанням дронів типу «Шахед», повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. У Мерефі пошкоджене цивільне підприємство, в Ізюмі постраждала будівля закладу освіти та гараж із сільгосптехнікою.

10:14 Вночі на блокпосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю голови одного з районних судів Київської області, внаслідок ДТП загинув 23-річний військовослужбовець Нацгвардії, повідомляє Державне бюро розслідувань. За даними УП, затриманий – голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир. Його затримали та доставили на огляд з метою виявлення стану сп’яніння. Від проходження огляду водій відмовився.

10:01 Внаслідок нічної атаки на Дніпро, хоч сили ППО збили над Дніпропетровською областю всі 5 крилатих ракет і 6 "Шахедів", пошкоджені приватне домоволодіння, два приватні підприємства, заправка і транспортне підприємство, постраждав співробітник заправки, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

09:53 Протиповітряна оборона збила всі ракети, запущені росіянами по Київській області, однак уламки пошкодили 7 приватних будинків, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

У самому Києві Сили протиповітряної оборони теж збили всі ворожі цілі у повітряному просторі над містом, але уламки збитої ворожої цілі пошкодили дах торговельно-розважального центру, автомобілі на паркінгу в Оболонському районі та дах і вікно приватного будинку в Шевченківському районі, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

09:41 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин 25 травня оголосив, що "група Ваґнера" почала передачу своїх позицій у Бахмуті міністерству оборони Росії, і заявив, що ПВК повністю вийде з міста 1 червня. Залишається незрозумілим, чи зможе "Ваґнер" вивести весь свій контингент до 1 червня і чи зможуть війська міноборони РФ провести успішну заміну на місці.

• Росія та Білорусь підписали угоди, які офіційно просувають підготовку до розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі в рамках давніх зусиль щодо зміцнення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю, хоча Росія ще не розгорнула ядерну зброю в Білорусі, і її можливе розгортання навряд чи може передвіщати будь-яку ескалацію з боку Росії.

• Президент Росії Путін зустрівся з лідерами країн – членів Євразійського економічного союзу та кількох інших пострадянських держав на Вищій євразійській економічній раді в Москві 25 травня, щоб розширити можливості ухилення від санкцій.

• Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Ґладков повідомив, що російські чиновники станом на 24 травня створили сім батальйонів територіальної оборони в Бєлгородській області, ймовірно, для того, щоб демонструвати свою участь в обороні російських прикордонних районів після рейду всеросійських проукраїнських сил в Бєлгородську область 22 травня.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин 24 травня провів зустріч із представниками прикордонних з Україною російських областей щодо укріплення прикордонних районів.

• ПВК "Ваґнер" та російські війська, зокрема, брали участь у попередніх заходах із укріплення прикордонних районів, і нещодавній рейд на Білгородську область виявив серйозні недоліки цих заходів.

• Російський політтехнолог Константін Долґов 25 травня заявив, що його звільнили в результаті інтерв'ю, яке він провів 23 травня з фінансистом "групи Ваґнера" Євґєнієм Пріґожиним.

• У ніч з 24 на 25 травня Росія завдала чергового масованого удару БпЛА Шахед-131/136 по території України.

• Президент Росії Путін продовжив спроби представити Росію як ефективного міжнародного посередника, ставши посередником у переговорах між прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

• Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та на південь від Кремінної.

• Російські сили продовжували обмежені наземні атаки навколо Бахмута, оскільки, як повідомляється, сили "групи Ваґнера" почали відхід із прифронтових районів міста.

• Російські війська продовжували наземні обстріли на лінії Авдіївка–Донецьк.

• Російські джерела стверджують, що російські війська збили шість безпілотників над Кримом.

• Повідомляється, що російські війська продовжують вербувати персонал із різними захворюваннями.

• Російські окупаційні чиновники продовжують оголошувати про партнерство з різними місцевими російськими чиновниками для покращення рівня життя на окупованих територіях.

09:23 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 205 720 (+460) осіб, танків – 3796 (+1) од., бойових броньованих машин – 7435 (+3) од., артилерійських систем – 3384 (+25) од., РСЗВ – 570 (+0) од., засобів ППО – 328 (+1) од., літаків – 310 (+1) од., гелікоптерів – 296 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2910 (+3) од., крилатих ракет – 1015 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6161 (+13) од., спеціальної техніки – 446 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

111,1% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

42,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

102,7% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

109,8% артилерійських систем (з них 5,0% за минулий тиждень),

51,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

24,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

33,3% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

23,3% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:10 Чергова нічна атака росіян, що розпочалася вчора о 22:00 і тривала до 05:00, була спрямована на об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України на сході, повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударного дрону:

– 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;

– 7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмака;

– 31 ударний БпЛА іранського виробництва «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків.

Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Центр» та «Південь» знищено:

– всі 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

– 23 з 31 ударного дрону «Shahed136/131»;

Є влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: