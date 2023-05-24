Швейцарські медики подолали параліч за допомогою імплантів.

Паралізованому чоловікові вживили імпланти в мозок та хребет, тепер він знову може ходити

Швейцарські лікарі зуміли відновити рухові здібності паралізованого пацієнта. Як повідомляє телерадіокомпанія ВВС, життя 40-літнього нідерландця Ґерта-Яна Оскама (Gert-Jan Oskam), паралізованого 12 років тому внаслідок роверової аварії, докорінно змінилося завдяки новій технології мозкових імплантів.

Операцію з відновлення здібностей Ґерта-Яна Оскама до самостійного пересування виконала професорка-нейрохірургиня Джоселін Блох (Jocelyne Bloch) з Університету Лозанни. В ході операції було просвердлено два отвори по п'ять сантиметрів у діаметрі по обидва боки черепа пацієнта, у тій області мозку, яка відповідає за контроль руху. У ці отвори були поміщені два імпланти дископодібної форми, які транслюють сигнали мозку, тобто по суті бажання Ґерта-Яна, на два сенсори, закріплені на спеціальному шоломі, який він одягає на голову.

Електронні імпланти бездротовим шляхом буквально транслюють його думки ногам, змушуючи їх йти. Швейцарська команда науковців розробила алгоритм, який перетворює ці сигнали в інструкції для руху м’язів ніг і стоп за допомогою другого імплантату, вставленого поблизу спинного мозку Ґерта-Яна, який професорка Блох з’єднала з нервовими закінченнями, пов’язаним з ходьбою.

За словами Джоселіни Блох, вся ця система перебуває на початковій стадії розробки, і мине ще багато років, перш ніж нею зможуть широко користуватися паралізовані люди. «Для нас важливо не просто провести науковий експеримент, але зрештою забезпечити доступ до цієї технології людям з травмами хребта, які вже звикли чути від лікарів, що їм потрібно звикати до того факту, що вони вже ніколи не зможуть ходити», – сказала професорка.