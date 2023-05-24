456-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:29 Станом на 11:20 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:19 Велика Британія першою розпочне базову підготовку українських льотчиків для польотів на західних літаках, зокрема американських F-16, повідомив Foreign Policy. Це буде наземна базова підготовка двох десятків українських пілотів, які потім будуть готові до більш специфічної підготовки на F-16 (або інших літаках).

11:13 В Україні готують законопроєкт про покарання для чоловіків, які незаконно виїхали під час війни, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. "Я думаю, що після закінчення війни держава зробить усе для того, аби нагадати кожному громадянину, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон. Я думаю, це буде закон", – сказав Клименко в інтерв'ю "РБК-Україна".

11:00 Внаслідок нічного масованого обстрілу уламками збитого ворожого БПлА пошкоджено мережеву інфраструктуру в Чернівецькій області, а через погодні умови знеструмлено більше 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях, через сильні грози були відключення споживачів у Кіровоградській та Запорізькій областях. повідомили в Міненерго. Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Енергетична система працює стабільно, триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації та мережах. На поточну добу планується імпорт електроенергії зі Словаччини: від 20 до 110 МВт, експорт не передбачається.

10:39 Південна Корея на наполегливе прохання Вашингтону після тривалого опору направила таки через Сполучені Штати в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, пише Wall Street Journal з посиланням на свої джерела. Радник Південної Кореї з національної безпеки Чо Те Ен, відповідаючи в парламенті на запитання щодо можливості постачання боєприпасів на Україну, заявив, що офіційні особи ухвалять рішення після спостереження за розвитком подій, запевнивши, що уряд не планує відправляти снаряди ні безпосередньо, ні через Польщу, але не уточнив про співпрацю зі США. Чон Ха-К'ю, представник міністерства оборони Південної Кореї, підтвердив факт переговорів з Пентагоном про експорт боєприпасів, але зазначив, що у повідомленні WSJ є "неточні фрагменти", відмовившись повідомити подробиці.

10:30 Державний департамент США схвалив продаж уряду України системи ППО NASAMS та супутнього обладнання орієнтовною вартістю 285 млн доларів США.

10:22 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Аналіз Geollect вказує на те, що з 14 травня 2023 року дані автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) комерційних суден були дистанційно підроблені, щоб створити враження 65-кілометрового російського провоєнного символу "Z" у Чорному морі, видимого за допомогою програмного забезпечення для відстеження з відкритим кодом. AIS використовується для відстеження суден, у тому числі для забезпечення їхньої безпеки. Треки, з яких складається зображення, вказують на швидкість судна до 102 вузлів (188 км/год), що ще більше вказує на те, що вони були підробленими. Проросійські суб'єкти, ймовірно, провели підробку як інформаційну операцію, можливо, з метою підтримати моральний дух росіян напередодні очікуваного контрнаступу з боку України. Підробка AIS збільшує ризик морських аварій. Незважаючи на віртуальні інформаційні операції Росії в Чорному морі, її фізичний флот залишається вразливим: 24 травня 2023 року, ймовірно, був атакований розвідувальний корабель "Іван Хурс".

10:11 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 129 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 63 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 205 260 (+500) осіб, танків – 3795 (+3) од., бойових броньованих машин – 7432 (+8) од., артилерійських систем – 3359 (+20) од., РСЗВ – 570 (+0) од., засобів ППО – 327 (+0) од., літаків – 309 (+0) од., гелікоптерів – 296 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36) од., крилатих ракет – 1015 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6148 (+2) од., спеціальної техніки – 444 (+4) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

111,0% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

42,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

102,5% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

109,0% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

51,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

24,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,3% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

23,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:33 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Дискусії навколо повідомлень про втрати російських військ у Бахмуті заполонили провійськовий інформаційний простір і заглушають будь-який позитивний інформаційний ефект, що залишився в результаті захоплення міста. Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин заявив під час інтерв’ю російському політтехнологу Костянтину Долгову 23 травня, що в ході битви за Бахмут "Ваґнер" втратила убитими 10 тисяч новобранців та 10 тисяч штатних професійних бійців "Ваґнера". Прігожин, зокрема, зазначив, що "Ваґнером" було завербовано 50 тис. полонених, 20% з яких загинули в боях за Бахмут. Російські мілблогери негайно вхопилися за повідомлення про втрати, тим самим перемістивши загальну російську розмову від дискусій про значення взяття Бахмута до посилення спекуляцій навколо повідомлених втрат. Націоналістична провоєнна фракція, прикладом якої є погляди колишнього російського офіцера Ігоря Гіркіна, прокоментувала величезний масштаб зареєстрованих втрат і припустила, що реальні втрати можуть бути набагато вищими. Російський політик Віктор Алксніс прямо зауважив, що радянська армія за дев'ять років в Афганістані втратила значно менше солдатів (15 051). Гіркін заявив, що він вважає, що фактичні втрати Вагнера можуть бути у півтора і більше разів вищими, ніж заявлені Пригожиним, і зазначив, що з 50 тисяч завербованих "Ваґнером" з в'язниць, 10 тисяч загинули в бойових діях, а 26 тисяч, як повідомляється, отримали помилування та повернулися до Росії, залишаються 14 тисяч, які пропали без вісти. Гіркін припустив, що значна частина з цих 14 тисяч також могла бути вбита під час бою, і стверджував, що у "Вагнер", ймовірно, було вбито в боях більше 40 тисяч.

• Загальна реакція російського інформаційного простору на захоплення Бахмута зосередилася на покладання заслуг за його захоплення та спекуляціях на пов’язаних з цим втратах, таким чином позбавляючи російське міноборони кисню, необхідного для позитивного оформлення захоплення міста. Між фракціями в провоєнному інформаційному просторі відразу ж почалися суперечки щодо того, чи повинні ПВК "Ваґнер" чи регулярні російські підрозділи та командири отримувати медалі та подяки за операції в Бахмуті. Заяви Прігожина про втрати "Вагнера" в Бахмуті так само стали яскравою точкою напруги в інформаційному просторі та стали визначати домінуючий дискурс щодо всієї кампанії Росії в Бахмуті. Спрямувавши розмову на заявлені втрати "Ваґнера", Прігожин значною мірою зумів ще більше позбавити російське міноборони можливості заявити про інформаційну перемогу над Бахмутом і, ймовірно, продовжуватиме визначати та вести розмови щодо Бахмута в майбутньому, але ціною висвітлення величезних втрат його сил за незначну вигоду.

• Прігожин, ймовірно, використовує свій підвищений авторитет після захоплення Бахмута, щоб посилити свої атаки проти російського військового істеблішменту та еліт. Пригожин попередив, що російська еліта нагнітає ситуацію, яка може закінчитися, як революція 1917 року, коли солдати та їхні близькі виступили проти російської влади. Ці дещо витончені та навмисно приховані погрози насильства з боку Прігожина являють собою перелом у його давній ворожнечі з російським військовим істеблішментом та обраними ним фігурами еліти. Прігожин також використовує уявлення про те, що Бахмут захоплений силами "Ваґнера", щоб домагатися нечуваного рівня впливу на російські військові дії в Україні. Прігожин повторив, що "група Ваґнера" є найкращою армією у світі, і стверджував, що звичайна російська армія є другою після "Вагнера". Прігожин стверджував, що 6 тисяч бійців ПВК "Ваґнера" може командувати ротою, а отже, "Вагнер" може командувати силою чисельністю 600 тисяч, що приблизно вдвічі перевищує кількість російських військовослужбовців, які воюють в Україні. Прігожин припустив, що раніше він просив 200 тисяч військових для командування в Україні, і стверджував, що якби він мав такі сили, то "Ваґнер" міг би просунутися від 50 до 150 км у різних напрямках. Пригожин стверджував, що не отримав цю силу через побоювання, що така сила дозволить йому диктувати умови і теоретично "прийти до Москви на танках".

• Прігожин також, ймовірно, подвоює свої спроби утвердитися як російська тоталітарна фігура, яка може досягти військової перемоги в Україні. Прігожин закликав до повного воєнного стану, кількох наступних хвиль мобілізації та широкомасштабної економічної мобілізації російської промисловості для порятунку Росії. Прігожин також припустив, що для перемоги в Україні Росія має стати тоталітарним режимом на кшталт Північної Кореї та закрити всі кордони на певну кількість років. Прігожин регулярно створює образ, щоб резонувати з виборцями, зацікавленими в ідеології національної переваги Росії, радянської брутальної сили та сталінського тоталітарного контролю . Прігожин, ймовірно, виступає за неймовірно радикальні політичні підходи до війни в Україні, щоб протиставити себе відносно несхильному до ризиків підходу Путіна до прийняття рішень щодо війни. ISW раніше оцінювало, що Прігожин має серйозні політичні амбіції та має намір закріпити себе як центральну фігуру російської ультранаціоналістичної спільноти. Захоплення Бахмуту, ймовірно, додало Прігожину сміливості продовжувати ці амбіції більш явно, незважаючи на внутрішні потрясіння, які це може спричинити, або небезпеку, яку це може створити для нього з Кремля.

• Кремль продовжує намагатися показати, що Росія має значні дипломатичні партнерства.

• Російські джерела продовжували реагувати на рейд обмеженого загальноросійського проукраїнського Російського добровольчого корпусу і Легіону «Свобода Росії» (ЛСР) у Бєлгородську область.

• 24 травня The New York Times повідомила, що неназвані офіційні особи США заявили, що розвідувальне співтовариство США оцінює з низьким рівнем впевненості, що за атаки безпілотників на Кремль 3 травня відповідальні невідомі українські елементи з невідомими зв’язками з керівництвом України. Раніше ISW вважав, що атака 3 травня була операцією Росії під фальшивим прапором. ISW не має додаткової інформації про цей інцидент.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжували обмежені наземні удари по околицях Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк.

• Російські війська продовжують обстрілювати українські позиції на півдні України авіаційними бомбами ФАБ-500.

• 24 травня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підготовку пройшли понад 120 тисяч російських військовослужбовців.

• Рада Федерації РФ схвалила закон про проведення виборів на територіях, в яких діє воєнний стан.

09:11 Вночі росіяни атакували Україну з північного та південного напрямків, маючи, ймовірно, на меті критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави, 36 ударними дронами іранського виробництва «Shahed», всі вони знищені підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь», «Центр», «Захід» та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, зокрема три дрони-камікадзе збито над Миколаївщиною, один – над Одещиною, один – над Чернівецькою областю.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару по Юнаківці Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Хотіївка і Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Волфине, Шпиль, Павлівка, Кіндратівка, Олексіївка та Юнаківка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Землянки на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаудару в районі Кислівки. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. Завдав авіаудару в районі Білої Гори. Під ворожі обстріли потрапили Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка. Завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Степового та Авдіївки. Артилерійські обстріли зафіксовано по районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Нетайлове Донецької області. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог завдав авіаударів по районах Георгіївки та Курахового. Артобстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли Водяне, Вугледар та Велику Новосілку. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка і Новосілка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоселівка, Омельник, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Михайлівка, Новотягинка і Велетенське на Херсонщині та місто Херсон. Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби наші воїни також знищил 3 ворожі ударні БпЛА типу “Shahed” та 1 розвідувальний дрон типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника.

08:00 З ночі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 російських кораблів, серед яких один носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 8 ракети, повідомили в Оперативному командуванні "Південь"