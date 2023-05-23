454-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:37 Склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка оновлять майже на 100%, заявив на пресовій конференції Євген Нищук. "Перше, що я маю зробити – це сформувати авторитетний склад комітету, до якого буде довіра культурної спільноти. Це мають бути ті люди, які мають вагу", – сказав Нищук. Колишній міністр культури запевнив, що робитиме все, щоб премія "не мала якогось політичного забарвлення або тиску". "Я точно маю чисті помисли... Речі, які перейдуть червону лінію моїх моральних цінностей, я висловлю свою позицію", – пообіцяв Нищук. Цього року Президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати наказ про нагородження Шевченківською премією; попередній склад Комітету на чолі з Юрієм Макаровим демісував.

15:02 Європейська комісія надає Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро. "Це четверта виплата пакета макрофінансової допомоги плюс, загальна сума якого становить 18 млрд євро цього року. Ця допомога дасть змогу Україні підтримувати макроекономічну стабільність і відновлювати критичну інфраструктуру, зруйновану Росією в ході війни агресії проти України", – оголосила представниця Європейської комісії Дана Спінант.

14:28 Майя Санду підтвердила, що Молдова заарештує Владіміра Путіна у випадку, якщо він приїде до країни. "Так. Республіка Молдова підписала угоду про кримінальний суд, і Молдова поважатиме рішення суду", – цитує Euronews.

14:11 "Російський добровольчий корпус" оприлюднив знимки з розгромленого російського КПП на кордоні.

13:58 Правоохоронці вилучили іще пів мільйона доларів, схованих фіґурантами справи про корупцію у Верховному Суді. НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів.

13:40 На засіданні Ради ЄС міністри закордонних справ Німеччини та Угорщини влаштували перепалку через рішення Будапешта блокувати допомогу ЄС Україні. Як пише видання Politico, полеміка виникла через українські санкції проти угорського OTP-банку як спонсора війни. Коли Петер Сійярто заявив про вимогу Угорщини виключити банк із "чорного списку", Анналена Бербок звернула увагу на те, що OTP-банк визнає юрисдикцію росіян над окупованимии територіями і надає кредитні лінії російським солдатам.

13:19 Служба безпеки України викрила тіньову схему постачання комплектуючих до Росії, до котрої був причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів – саме ці вироби фігуранти продавали до РФ. Для приховування оборудки зловмисники залучили афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями "Л/ДНР". Від початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально "експортували" майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів.

13:02 Російські силовики продовжують "контртерористичну операцію" у Бєлгородській області, заявив губернатор регіону Вячєслав Ґладков, фактично визнавши, що російські добровольчі формування залишаються на території РФ. "Зачистка території від наслідків триває", – написав Ґладков у телеграмі. Ще раніше він писав, що російська влада отримала інформацію про кількох поранених у прикордонних селах, але "поки що до них силовики не змогли дійти".

12:43 На авдіївському напрямку група у складі семи вояків ЗСУ узяла в полон 22 росіян. Відео цієї операції оприлюднив засновник підрозділу аеророзвідників "Птахи Мадяра" Роберт Бровді. Російських солдатів захопили після невдалої спроби ворога атакувати українські позиції. Зі слів Бровді, полонені входили до складу загону спецоперацій "Шторм". Ресурс DeepState поінформував, що події відбувалися біля Первомайського; частина росіян потрапила у полон, а решта загинула "від своєї ж артилерії". "За останній тиждень ворог втратив тільки в цьому районі [між Первомайським та Водяним] до 20 одиниць військової техніки", – коментує DeepState.

12:26 Триває закачування природного газу у сховища, його запаси на нині становлять понад 9,3 мільярда кубометрів, повідомили в Міненерго.

12:21 Україна може отримати винищувачі F-16 вже восени, повідомляє Politico з посиланням на заяви посадовців із Центральної та Східної Європи. В Міноборони України припускають, що першими можуть передати ці винищувачі Нідерланди.

12:12 Президент Володимир Зеленський прибув на фронт, щоб особисто привітати бійців із Днем морської піхоти та вручити їм нагороди.

12:07 Декілька країн, у тому числі Польща, почали тренування українських пілотів на винищувачах F-16, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на зустріч міністрів оборони ЄС у Брюсселі.

11:53 Через ситуацію на кордоні у Бєлгородській області Росія хоче перекинути туди додаткові війська, в тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України, пише РБК-Україна з посиланням на джерело в українській розвідці. Зокрема на даний час приймається рішення щодо можливого переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області. За даними інтерактивної карти Deep State, так звана "сіра зона" в Бєлгородській області займає площу в 31,07 квадратного кілометра. При цьому бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" заявляють про подальше звільнення Росії.

11:31 Цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась, однак кількість обстрілів стабільно висока, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр: "В місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль. Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі «Літак». У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиці, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні, зазнає великих втрат. По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування".

11:16 Станом на 11:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 16 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:44 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 121 населений пункт на території 9 областей України, підтверджено враження 49 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, загинуло 2 особи та 11 поранено, кількість жертв уточнюється.

10:18 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

У період з 19 по 22 травня 2023 року російські силовики, найімовірніше, зіткнулися з партизанами щонайменше в трьох місцях у Бєлгородській області Росії поблизу українського кордону. Ідентифікація партизанів залишається непідтвердженою, але відповідальність на себе взяли російські антирежимні угруповання. Найсерйозніший інцидент стався поблизу міста Грайворон. Окрім перестрілок зі стрілецької зброї, в районі інцидентів збільшилася кількість обстрілів з безпілотників і непрямих вогневих атак. Росія евакуювала кілька сіл і розгорнула додаткові сили безпеки в цьому районі. Росія стикається з дедалі серйознішою багатоаспектною загрозою безпеці у своїх прикордонних регіонах: втрати бойових літаків, напади з використанням саморобних вибухових пристроїв на залізничні колії, а тепер і прямі партизанські дії. Росія майже напевно використає ці інциденти для підтримки офіційного наративу про те, що вона є жертвою війни.

10:04 ЗСУ утримують у Бахмуті невеликий плацдарм в районі "Літака" для недопущення повного взяття росіянами міста, низку будівель, фортифікаційні споруди, окопи, опорні пункти, зокрема і в південно-західній частині міста, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, пояснивши, що мотиви заяви Пріґожина про повне захоплення міста нескладно зрозуміти: у "ваґнерівців" дуже великі втрати і закінчується особовий склад (снарядного голоду в них нема), отже, "щоб, напевно зберегти залишки свого особового складу та репутації, йому нічого не залишається, крім того, щоби придумати таку спеціальну інформаційну операцію: мовляв, я вже переміг і йду, а далі хай розбирається регулярна армія, яку він сам же критикує і каже, що вона ні на що не здатна. Ось така країна сюрреалізму. Найцікавіше, що потім його привітав Путін. Тобто він, по суті, вітає ватажка терористичного угруповання, яке поза всіма законами російської федерації. Це просто ознака повної деградації цієї держави".

Протягом тижня ЗСУ вдалося просуватися від 150 до 2 кілометрів на добу, за вчорашню добу на різних ділянках – від 250 до 400 метрів, що дозволяє зайняти панівні висоти, щоб краще завдавати ураження по угрупованню ворога в Бахмуті. Один із напрямків, де Сили оборони успішно просуваються, – в напрямку Кліщіївки, хоч її ще не зайняли; є просування і в районі Берхівського водосховища.

Череватий зазначив, що в районі Бахмута воює понад 40 тисяч російських військ, у них приблизно 250 танків, до 300 артилерійських гармат і до 150 РСЗВ і "головний подвиг наших героїв Бахмута – це те, що вони, по суті, знищили "Вагнер" – одне з найбоєздатніших підрозділів росіян, і загалом вимотали все вороже угруповання дуже великою ціною. Наші втрати на порядки менші, ніж у них, але вони і на порядок цінніші для нас, ніж для них. Якраз ця заява Пріґожина, що з 25 травня він виводить війська – це доказ поразки і латентної капітуляції. Чимало аналітиків каже, що Росія наближається до великої смути. І кожна солідна людина там прагне створити свою ПВК. В Пріґожина вона вже є, і в нього вона поки що найпотужніша, навіть попри ті втрати, що їм завдали. Якщо йому вдасться зараз втекти з Бахмута, то в нього будуть найсильніші бойовики. Зараз їх можна прирівняти до армії середньостатистичної армії країн Центральної чи Східної Європи. Тому йому хочеться зберегти один із найпотужніших своїх активів, який допоможе йому відстояти свій бізнес, життя і майбутнє. Думаю, будуть докладатися всі зусилля, щоби він це не зміг зробити".

09:51 Представник опозиційного Християнсько-демократичного союзу з питань оборони Родеріх Кізеветтер заявив про необхідність передати Україні німецькі крилаті ракети Taurus: "Партнери України повинні піти ва-банк і надати Україні все, що вона може використати в боротьбі з пов'язаною зброєю, і що дозволено міжнародним правом. Крилаті ракети Taurus можуть стати дуже корисним внеском з боку Німеччини. Тут більше не повинно бути червоних ліній". Ракети Taurus є німецьким аналогом британських Storm Shadow, діапазон дії Taurus близько 500 км. Десять років тому близько 600 таких крилатих ракет закупили для Бундесверу, але тільки близько 150 з них досі у боєготовності. Ці ракети було б набагато розумніше використати в Україні, ніж зберігати в Німеччині.

09:42 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 204 360 (+480) осіб, танків – 3789 (+4) од., бойових броньованих машин – 7419 (+12) од., артилерійських систем – 3318 (+40) од., РСЗВ – 565 (+0) од., засобів ППО – 327 (+0) од., літаків – 309 (+1) од., гелікоптерів – 295 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34) од., крилатих ракет – 1011 (+4) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6139 (+10) од., спеціальної техніки – 433 (+6) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

110,9% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

42,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

102,4% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

107,7% артилерійських систем (з них 4,9% за минулий тиждень),

50,7% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

24,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

23,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:27 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Підрозділи всеросійського проукраїнського російського добровольчого корпусу (РДК) і Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) 22 травня здійснили рейд у Бєлгородську область. Російські джерела вранці 22 травня повідомили, що загін РДК і ЛСР у складі двох танків, і десяти БТРів перетнув кордон і захопив селище Козинка в Грайворонському районі Бєлгородської області, в межах 600 метрів від кордону з Сумською областю. Декілька російських джерел стверджували, що потім угруповання захопило населені пункти Глотово і Гора-Поділ (3 км і 5 км від кордону відповідно), хоча інші мілблогери заперечували твердження, що атакою повністю захоплено Глотово або Гора-Поділ, натомість повідомляючи, що сили РДК дісталися лише до Глотівського будинку культури. ISW ще не знайшов геолокаційного підтвердження того, що РДК або ЛСР досягли Глотова чи Гори-Подолу. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 травня, підтверджують, що РДК завдав удару по прикордонній заставі біля Козинки перед перетином кордону принаймні одним танком. РДК також опублікував кадри, на яких нібито видно тіло російського прикордонника на прикордонній станції, ймовірно, з прикордонного переходу біля Козинки. Пізніше російські мілблогери заявили, що російські війська повернули контроль над усіма трьома населеними пунктами. Деякі російські джерела також повідомили, що російські сили відбили проукраїнські диверсійні групи поблизу Дроновки, приблизно за 22 км на північний захід від Козинки. Крім того, РДК опублікував кадри нібито за межами двох населених пунктів поблизу прикордонної зони в Брянській області, але природа цього вторгнення неясна, і ISW не помітив додаткових доказів або обговорення дій у Брянській області 22 травня.

• Українські офіційні особи зазначили, що знають про напад, але заперечили будь-яку пряму причетність Збройних Сил України. Рейд викликав низку реакцій місцевих і федеральних російських чиновників.

• Російський інформаційний простір відреагував таким же ступенем паніки, роздробленості та неузгодженості, який він зазвичай демонструє, коли відчуває значні інформаційні потрясіння.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин заявив, що після 1 червня війська "Ваґнера" будуть відведені з усієї лінії фронту в Україні для відновлення та навчань на приблизно два місяці.

• Українські офіційні особи заявили, що 22 травня в Бахмуті та навколо нього тривали обмежені бої. Генштаб України повідомив, що в Бахмуті тривають бої і що російські сили здійснили невдалі наземні атаки поблизу Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута) та на південь від Іванівського (безпосередньо на захід від Бахмута). Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повторила, що українські війська зберігають позиції в укріпрайоні на заході Бахмута і тривають бої за висоти на північ і південь від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 травня, показують, що війська "Ваґнера" просунулися до входу T0504 у південно-західний Бахмут. Відомий російський мілблогер заявив, що станом на 21 травня на захід від Бахмута біля Хромового тривають бої. Інший мілблогер 22 травня заявив, що російські війська здійснили обмежену наземну атаку на південь від Бахмута поблизу Білої Гори.

• Російська інформаційна реакція на захоплення Бахмута поки що зосереджена на конкуренції за привласнення перемоги, а не на обговоренні воєнної ситуації, що склалася. Гіперфокусування на заявах про перемогу в Бахмуті відволікає увагу від нестабільної російської воєнної ситуації в Бахмуті та навколо нього, підкреслюючи вагомість впливу Пріґожина в інформаційному просторі. Російська ситуація в Бахмуті є особливо вразливою, оскільки російські наступальні зусилля в цьому районі, ймовірно, досягли кульмінації, що дало українським силам можливість розпочати подальші контратаки на вже ослаблені фланги Бахмута. Відхід «Ваґнера» також, ймовірно, призведе до того, що російське міноборони укомплектує оборонні лінії погано підготовленими та забезпеченими звичайними підрозділами, подібними до тих, які відступили зі своїх позицій під час оборони від українських контратак раніше в травні. Однак російський інформаційний простір здебільшого ігнорує ці вразливості. Гіркін скаржився, що російська зосередженість на захопленні Бахмута була "стратегічною невдачею", яка призвела до "непотрібної та піррової" перемоги. Гіркін розкритикував Пріґожина, Шойгу і начальника генерального штабу генерала армії Валєрія Ґєрасімова за те, що вони затягували зусилля із захоплення Бахмута і відволікали від підготовки до захисту від майбутнього українського контрнаступу.

• Російські війська в ніч з 21 на 22 травня завдали чергового масштабного ракетно-безпілотного удару по інфраструктурі України.

• На Куп'янському напрямку російські війська продовжували обмежені наземні удари.

• Російські війська досягли незначних успіхів у районі Авдіївки, але не здійснювали жодних підтверджених або заявлених наземних атак у західній частині Донецької області.

• Запорізька атомна електростанція була знеструмлена всьоме з початку війни.

• Повідомляється, що російські військові скорочують тривалість навчання засуджених, щоб компенсувати великі втрати.

• Російська окупаційна влада повідомила, що на окупованих територіях почалося попереднє голосування за правлячу партію «Єдина Росія».

09:12 Вночі на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА “Shahed-136/131”, повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: