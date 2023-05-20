451-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:28 На Херсонщині заборонили збирати металобрухт від залишків російської техніки та снарядів. "Заборона повʼязана з необхідністю документування наслідків військової агресії та злочинів окупантів", - заявили в обласній адміністрації. В ОВА також наголосили, що збір залишків військової техніки становить небезпеку для людей. Заборона діятиме до кінця воєнного стану та 30 днів після нього.

15:43 У Японії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Президент подякував Індії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, зокрема на майданчиках міжнародних організацій. Голова держави також висловив Індії подяку за надання гуманітарної допомоги Україні. "Війна принесла багато криз і страждань. Депортовані діти, заміновані території, знищені міста, зруйновані долі", – сказав Зеленський. Президент розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях та детально поінформував Нарендру Моді про українську формулу миру й запросив Індію приєднатися до реалізації ініціативи. Прем’єр-міністр Індії подякував за допомогу, надану індійським студентам під час евакуації з України у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.

15:02 Керівний склад маріупольського гарнізону "Азову" перебуває на закритому режимному об’єкті в Туреччині, розповіла дружина голови бригади Дениса Прокопенка ("Редіса") Катерина Прокопенко в інтерв'ю Укрінформу. "Вони на закритому режимному об'єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно. Вони не на курорті і не на морі. У них є певний режим, регламентовані дзвінки, розклад. Вони не зазнають тортур, як в Росії, але, тим не менше, вони не повністю на свободі", – сказала вона. Прокопенко зауважила, що керівний склад "Азову" в Туреччині володіє поточною інформацією про російсько-українську війну.

14:10 Росія почала готуватися до війни проти України ще у 2007 році, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. "Активно Росія почала готуватися до агресії проти України з 2007 року, а у 2014 році вони скористалися зручним для них моментом", – сказав Буданов в інтерв'ю Дмитру Комарову для проєкту "Рік. За кадром". З його слів, війна між Україною і Росією була неминучою. Керівник розвідки отримав довідався про напад 23 лютого пополудні – тоді він забрав свою дружину і вони оселилися в його кабінеті. "Близько 15-ї години 23 лютого ми остаточно отримали інформацію, що завтра о 4-й ранку воно має починатися", – каже Буданов. Того вечора спецпідрозділи вирушили на оборону Гостомеля.

13:41 Президент України Володимир Зеленський мав зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і головою уряду Італії Джорджею Мелоні на марґінесі саміту G7 у Японії.

13:18 Посол України в Польщі Василь Зварич розкритикував слова речника МЗС Польщі Лукаша Ясіни про потребу в більшому каятті керівництва держави за "Волинську трагедію". "Уважно прочитав інтервʼю речника МЗС Польщі Лукаша Ясіни на порталі Onet, де він висловив думку, що Україна і Президент України Володимир Зеленський мали б робити в контексті 80-х роковин Волині. У звʼязку з цим хотів би прокоментувати: будь-які спроби нав'язати Президенту України чи Україні те, що ми повинні робити по відношенню до нашого спільного минулого, є неприйнятними і прикрими", – зазначив Зварич, коментуючи інтерв’ю польського польського дипломата на порталі Onet. Зварич підкреслив, що Україна пам’ятає історію, готова до діалогу і взаємного розуміння, та водночас закликає до поваги і виваженості у заявах, особливо в складній реальності геноцидної російської агресії проти українського народу. "Крім того, відома формула справжнього примирення в українсько-польських відносинах, яку взяли за основу ієрархи наших Церков, розуміючи перебіг історії і всю морально-християнську сутність наших взаємин, звучить так: "прощаємо і просимо пробачення", – підкреслив Зварич.

12:20 DeepState зазначає, що росіяни досягли успіхів у західній частині Бахмута. "Утримання залишків міста вже втратило будь-який сенс... Ситуація в місті Бахмут наближається до свого логічного завершення", – йдеться у коментарі. Напередодні ввечері заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що бої точаться вже в районі "Літак" – це окраїна Бахмута, де при в'їзді до міста стояв монумент із корпусом радянського МіГа.

12:09 Колишній футболіст національної команди України з футболу, захисник золотого складу "Динамо" (Київ) 1990-х Владислав Ващук вступив до бригади "Гвардії наступу" "Буревій", повідомило Міністерство внутрішніх справ. "Оркам приготуватися – удар буде потужним", – прокоментували адміністратори фейсбук-сторінки МВС.

11:47 Португалія вирішила приєднатися до "авіаційної коаліції", заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів із міністрами оборони та закордонних справ Португалії в Лісабоні. Зі слів голови зовнішньополітичного відомства, португальці зголосилися тренувати українських пілотів та механіків на бойових літаках західного типу. "Враховуючи інтенсифікацію російських ракетних обстрілів українських міст і сіл, критично важливо, аби Україна мала спроможність скинути Росію з українського неба", – прокоментував Кулеба.

11:25 Президент України Володимир Зеленський прибув у японський аеропорт Хіросіми й анонсував важливі зустрічі з партнерами на саміті лідерів G7:

"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим".

11:20 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 139 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 85 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:09 Сьогодні станом на 10:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російські кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:57 Енергетична система України працює стабільно, обмеження для побутових споживачів не застосовуються, хоча у межах підготовки до нового опалювального сезону триває ремонтна кампанія об’єктів генерації та мережевої інфраструктури, повідомили в Міненерго. Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, зафіксовані аварійні відключення електроенергії у Києві та Миколаївській області. Експорт електроенергії не планується. Імпорт з Молдови та Словаччини становить понад 200 МВт.

10:38 Винищувачі F-16, які Україна отримає від союзників, надаватимуться за умови, що вони не використовуватимуться для ударів по Росії, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. В наступні місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні F-16.

10:21 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

За останні чотири дні Росія, ймовірно, передислокувала до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку. Це сталося після того, як в середині травня українські війська здобули тактичні перемоги на флангах цього міста Донецької області, а також після публічних сумнівів щодо готовності угруповання "Ваґнера" продовжувати бойові дії в цьому секторі. У зв’язку з тим, що Росія, ймовірно, має відносно небагато не задіяних бойових підрозділів в Україні, передислокація є значним кроком з боку російського командування.. Російське керівництво, ймовірно, продовжує розглядати захоплення Бахмута як ключову найближчу військову мету, яка дозволить йому заявити про певний успіх у конфлікті.

09:42 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські сили сконцентрували більшість наявних резервів у районі Бахмута та сповільнили українські контратаки за минулу добу.

• Українські контратаки поблизу Бахмута, ймовірно, усунули загрозу російського оточення українських сил у Бахмуті та змусили російські війська виділити обмежені військові ресурси для захисту від обмежених і локалізованих наступальних зусиль, як, ймовірно, передбачало українське командування.

• Російські війська в ніч з 18 на 19 травня завдали чергової серії ударів ракетами та безпілотниками по території України.

• Повідомляється, що 19 травня президент Джо Байден повідомив лідерам G7, що Вашингтон підтримуватиме спільні зусилля з підготовки українських пілотів на F-16 та інших літаках четвертого покоління.

• Як повідомляється, у 2023 році Кремль витратив 3,1 трильйона рублів (приблизно 38,7 мільярда доларів) у нерозкритому розділі російського бюджету, ймовірно, на фінансування війни та утримання окупованих територій в Україні.

• Мер Москви Сергій Собянін оголосив, що вперше балотуватиметься на переобрання як член партії президента Росії Путіна «Єдина Росія», що викликало критику з боку окремих російських ультранаціоналістів.

• Українське джерело повідомило, що для проведення контрдиверсійних заходів і провокацій у прикордонні райони Курської області перекинуто підрозділи двох бригад Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

• Російські джерела стверджували, що російські війська продовжували наступ на лінії Куп'янськ-Сватове.

• Російські війська продовжили ведення наземних ударів у районі Бахмута та дещо посилили темпи наземних ударів на лінії Авдіївка – Донецьк.

• Українські посадовців заявили, що російські війська готують оборону, затоплюючи поля в окупованій Росією Запорізькій області.

• Заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв заявив, що з 1 січня 2023 року російські військові залучили в добровольчі формування 117,4 тис. військовослужбовців за контрактом.

• Держдума Росії прийняла в остаточному читанні законопроект про проведення регіональних виборів в умовах воєнного стану.

09:32 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 202 430 (+670) осіб, танків – 3781 (+4) од., бойових броньованих машин – 7382 (+5) од., артилерійських систем – 3229 (+19) од., РСЗВ – 564 (+0) од., засобів ППО – 325 (+6) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32) од., крилатих ракет – 970 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6103 (+20) од., спеціальної техніки – 423 (+4) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

110,6% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

42,6% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

101,8% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

104,8% артилерійських систем (з них 3,7% за минулий тиждень),

50,6% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

23,1% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень).

09:23 Внаслідок падіння уламків збитих над Києвом безпілотників ніхто не постраждав, однак: у Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку; у Дарницькому районі пошкоджено будівлі СТО та припарковані автомобілі; у Печерському районі пошкоджені вікна житлового будинку; у Соломʼянському районі пошкоджено дорожнє покриття і автотранспорт, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

09:12 Вночі росіяни атакували Київщину з північного напрямку 18-ма ударними дронами «Shahed-136/131», усі знищено силами та засобами Повітряних Сил, повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. На східному напрямку вчора пізно ввечері знищено два ударні дрони типу «Shahed».

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: