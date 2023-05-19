Китай використовуватиме Владивосток для внутрішніх перевезень.

Це дозволить КНР покращити логістику товарів із північних провінцій.

 

 

Китай використовуватиме Владивосток як транзитний порт для внутрішньої торгівлі. Про це повідомив російський інформаційний портал VPost із покликом на інформацію представництва МЗС Росії у Владивостоці та на Головне митне управління КНР. Як зазначають при цьому експерти, поки що незрозуміло, чи впорається Владивосток із новим вантажопотоком.

 

Використання Владивостока як внутрішнього китайського порту дозволить покращити логістику товарів з північних провінцій. З першого червня товари з прикордонної провінції Цзилінь, які зазвичай вивозили на протилежний кінець країни через порти на Жовтому морі, до яких від кордону 1000 км, тепер можна буде везти лише дві сотні кілометрів до Владивостока. Там контейнери без прикордонного огляду перевантажуватимуться на судна і відправлятимуться до одержувача. Розмитнювати такий транзит не потрібно.

 

Для Китаю можливість скоротити сухопутну частину логістичного маршруту з північного сходу на південь у п'ять разів дуже важлива: у країні затверджено стратегічний план щодо відродження промисловості у Північно-Східному Китаї, який передбачає бурхливе зростання виробництва, пояснюють експерти.

 

Але виникають сумніви, чи впорається інфраструктура Владивостока зі збільшенням вантажопотоку, якщо воно буде досить суттєвим. Адже там лише недавно вдалося завдяки зниженню активності та появі нових маршрутів подолати корки з вантажів. У вересні-грудні минулого року судам доводилося чекати на розвантаження у Владивостоцькому морському торговому порту по два тижні, і є побоювання, що до цього вересня затори знову виникнуть, попереджають співрозмовники VPost.

19.05.2023

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