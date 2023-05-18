450-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:01 В аеропорті у Тбілісі зібрався пікет, який зустріне протестом перший рейс із Москви після майже чотирирічної перерви.

12:48 Контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку тривають, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Генерал оприлюднив на своєму телеґрам-каналі відео штурмових дій одного зі спецпідрозділів 10-ї гірничо-штурмової бригади "Едельвейс". Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла в етері національного телемаратону, що звільнення територій дається нелегко, бо окупанти активно намагаються повернути втрачені позиції. "Вчора ми назвали дані по обох флангах: по одному десь – 500 метрів, а по іншому – близько одного кілометра... Треба розуміти вартість цього просування. Там надзвичайно складно виконувати бойові завдання, тому що ворог сконцентрував величезну кількість своїх зусиль. І, власне, там кожен метр – це як десять кілометрів просування в інших умовах", – прокоментувала Маляр.

12:31 Рада національної безпеки та оборони уточнила заяву секретаря РНБО Олексія Данілова з приводу участі Президента України у саміті G7 у Японії – Володимир Зеленський долучиться до зустрічі лідерів "Групи семи" в режимі онлайн.

12:09 Вищий антикорупційний суд узяв під варту ексголову Верховного суду Всеволода Князєва з альтернативою внесення застави розміром у 107,36 млн грн. Термін дії запобіжного заходу – до 14 липня, повідомляє САП.

12:00 Українську мову офіційно внесено до системи перекладів Єврокомісії eTranslation, завдяки чому переклад законодавств країн ЄС українською і навпаки здійснюватиметься ефективніше, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

eTranslation – це передовий сервіс нейронного машинного перекладу, що надається Європейською комісією для інституцій ЄС, державних адміністрацій, університетів, перекладачів-фрілансерів з ЄС, малих і середніх підприємств, європейських неурядових організацій та проєктів, що фінансуються програмою "Цифрова Європа", розташовані в країнах ЄС, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейні або Україні. Переклад доступний з і на всі офіційні мови ЄС, а також на арабську, китайську, ісландську, японську, норвезьку, російську, турецьку та українську мови.

11:51 За оцінкою ГУР Міноборони, на даний час Росія в змозі виготовляти за місяць близько 25 "Калібрів", Х-101 – 35 одиниць, "Кинжалів" – дві одиниці.

11:34 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 126 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 166 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:27 Військові посадовці та співробітники Конгресу повідомили CNN, що українські військові в останні тижні використовували американську систему ППО Patriot для знищення щонайменше одного далекого російського винищувача. Про знищений українськими оборонцями російський об'єкт Генштаб ЗСУ востаннє повідомляв 15 квітня (штурмовик Су-25), перед цим – 8 квітня (теж Су-25, біля Марʼїнки).

11:02 На Львівщині через падіння уламків російського ударного БпЛА частково знеструмлено населений пункт, повідомили в Міненерго. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, на Київщині через технологічні порушення було відключено понад 20 тисяч споживачів, переважну більшість уже заживлено. Також відновлено роботу міждержавної лінії електропередачі з Угорщиною, яка вимкнулася минулої доби. Пошкодження були виявлені на території Угорщини, ліквідацію порушень провели угорські енергетики.

Обмеження для побутових споживачів не застосовуються. Енергетична система працює стабільно. Експорт у період зниженого внутрішнього споживання електроенергії до Молдови становить від 11 до 129 МВт, до Польщі – від 95 до 195 МВт. Він відбувається у період зниженого внутрішнього споживання електроенергії, імпорт на поточну добу не планується.

10:28 Президент України Володимир Зеленський особисто відвідає саміт лідерів G7 – підтвердив у нинішньому телемарафоні повідомлення агенції Bloomberg секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Спочатку Президент України зупиниться у Саудівській Аравії для участі у саміті Ліги арабських держав. Потім Володимир Зеленський відправиться в Японію на борту американського військового літака.

10:23 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

18 травня 2023 року під Сімферополем зійшов з рейок поїзд, заблокувавши єдину залізничну колію до порту Севастополь, де базується Чорноморський флот Росії. Керівництво залізниці заявило, що це стало результатом «втручання сторонніх осіб». Росія швидко відремонтує лінію, але інцидент призведе до переривання поставок і, можливо, також озброєнь, таких як крилаті ракети «Калібр», до Чорноморського флоту. Будь-які диверсії в цій чутливій сфері ще більше посилять занепокоєння Кремля щодо його здатності захистити інші ключові об'єкти інфраструктури в Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну та логістичну роль у забезпеченні війни Росії в Україні.

10:15 Вночі між третьою а п'ятою ПвК «Захід» знищили над Львівщиною 5 бойових дронів-«шахедів», ще один ліквідували над іншою областю на заході України, конкретизував начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Постраждалих і руйнувань у нашій області нема.

10:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська перехопили тактичну ініціативу та здобули тактично значні успіхи в районі Бахмута в контратаці 18 травня. Ці операції є продовженням локалізованих контратак, які українські сили ведуть протягом кількох днів, і не відображають початку нової великої операції. Кілька російських мілблогерів стверджували, що українські війська пройшли через російські оборонні лінії на південь і південний захід від Іванівського (6 км на захід від Бахмута) і на північний захід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута) з північного заходу. Мілблогери також стверджують, що російські війська відступили з позицій на північ від Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута) на позиції на південь від населеного пункту, але українські сили до цього населеного пункту ще не ввійшли.

• Українські посадовці зазначили, що українські війська захопили бойову ініціативу в районі Бахмута.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин 18 травня визнав, що найманці "Ваґнера" не можуть оточити українські війська в Бахмуті через втрату стабільних флангів на північ і південь від міста.

• Пов’язані з Пріґожиним і "Ваґнером" мілблогери звинувачують російські регулярні сили у воєнних невдачах у Бахмуті та навколо нього.

• Намагання Пріґожина звинуватити російських військових у невдачах навколо Бахмута спонукають деяких ультранаціоналістів звинуватити його у використанні битви за місто для задоволення своїх особистих амбіцій.

• Російські війська в ніч з 17 на 18 травня завдали чергового масштабного ракетного удару по території України, вдев'яте з початку травня – по Києву.

• Кремль продовжує посилювати заходи внутрішніх репресій, які можуть сприяти самоцензурі та готувати російське суспільство до тривалої війни.

• Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що НАТО може обговорити можливе надання Україні західних винищувачів на червневій зустрічі міністрів оборони.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове–Кремінна.

• Російські війська здійснили обмежені наземні удари по лінії Авдіївка–Донецьк.

• Невідомі – ймовірно, українські партизани – атакували російську залізницю в Криму.

• 18 травня верховний суд Росії ухвалив, що російські військові, які добровільно здадуться на полі бою, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за державну зраду.

• Російська окупаційна влада продовжує оголошувати патронажні програми з суб’єктами РФ для підтримки інфраструктурних проєктів на окупованих територіях.

09:50 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 201 760 (+660) осіб, танків – 3777 (+4) од., бойових броньованих машин – 7377 (+4) од., артилерійських систем – 3210 (+12) од., РСЗВ – 564 (+1) од., засобів ППО – 319 (+1) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10) од., крилатих ракет – 970 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6083 (+10) од., спеціальної техніки – 419 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

110,5% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

42,6% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

101,4% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

104,8% артилерійських систем (з них 3,7% за минулий тиждень),

50,6% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

22,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:38 Останніми тижнями адміністрація Джо Байдена просигналізувала європейським союзникам, що США дозволять їм передавати винищувачі F-16 в Україну, повідомляє CNN з посиланням на компетентні джерела. Попри те, що кілька європейських країн виявили готовність F-16 експортувати в Україну, офіційні запити щодо експорту літаків ще не надходили.

09:32 Російські війська вночі вдарили по приватному промисловому підприємству в Кривому Розі, важко постраждала одна особа, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Суттєвих руйнувань зазнали цехи, знищене обладнання.

09:23 Вночі росіяни знову кількома хвилями атакували Київ ударними дронами «Shahed», всі вони були збиті силами ППО, інформація про постраждалих та руйнування відсутня, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

09:19 Вночі між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували "Шахеди", ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури Львова, повідомили начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий. Спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих нема.

09:10 Вночі росіяни атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами «Shahed-136/131» та крилатими ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі, повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ. Було зафіксовано пуски 22 «шахедів» та шести «Калібрів». Три крилаті ракети та 16 ударних дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань «Центр», «Захід» та «Південь» Повітряних сил ЗС.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: