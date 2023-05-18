449-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:51 Електронна черга запису на проходження військово-лікарської комісії вже працює у п'ятьох містах, а до кінця травня ВЛК перейде на електронну чергу в усіх військових шпиталях в Україні, заявила на брифінґу представниця Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ Оксана Горбач. "Не потрібно буде приходити о 5 ранку до військового шпиталю, а потрібно буде просто записатися через електронний портал, де можна побачити графік прийому до конкретного лікаря. І маючи конкретний день, конкретний час можна прийти саме тоді й спокійно пройти ВЛК, не чекаючи під дверима по декілька годин", – прокоментувала Горбач. Державні служби збільшують кількість закладів, де можна пройти ВЛК – їх відкривають на базі цивільних закладів охорони здоров’я.

14:21 Священнослужителю УПЦ МП з Ізюмського району Харківщини оголосили підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. "Під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих жителів. Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ... У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів", – інформує СБУ.

14:04 Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою ексголови Верховного суду Всеволода Князєва. Його підозрюють в отриманні $2,7 мільйона хабаря. За рішення про дозвіл заарештувати Князєва проголосувало 14 членів ВРП.

13:49 Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав аварію поїзда у Криму "цілком природньою". "Тими самими шляхами перевозять, напевно, й інші речі, але зокрема зброю, БК, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, які використовуються, щоб вбивати цивільних мирних українців і українських захисників. Тому цілком природно, що ці шляхи не витримали, втомилися і тепер на якийсь час не функціонують", - сказав Юсов в етері телемаратону. У розвідці запевнили, що "абсолютно нормально і безпечно інфраструктура запрацює, коли Крим повернеться в українське міжнародно визнане законодавчо поле". "Доки там терористи - спокою там не буде", - сказав Юсов.

13:16 У результаті кількох хвиль ракетних атак РФ 17 та 18 травня з 30 ракет було лише одне влучання – ракети Х-101/Х-555 у Хмельницькій області, решта повідомлень про руйнування стосуються шкоди від підбитих цілей, що впали на землю, конкретизував речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

13:09 Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував повідомлення про ушкодження зенітно-ракетного комплексу Patriot: "Якщо там є певні пошкодження, я думаю, що вони будуть відновлені... Patriot працює – можливо, навіть працював цієї ночі", – сказав Ігнат в етері національного телемаратону.

12:40 У зустрічі зі спеціальним представником Китаю Лі Хуеєм брали участь керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міністр енергетики Герман Галущенко, керівник ОП Андрій Єрмак. Кулеба з Єрмаком розповіли про десять пунктів "формули миру". Буданов дав інформацію про ситуацію на фронті та нещодавні масовані ракетні атаки Росії. Лубінець доповів про воєнні злочини РФ і полонених. Кубраков поінформував китайську делегацію про зернову ініціативу. Галущенко наголосив на ядерних ризиках окупації Запорізької АЕС.

12:27 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

12:01 Міністерство культури позбавило охоронного статусу два монументальні радянські пам’ятники в Києві – обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі та пам’ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року в Маріїнському парку. Ці монументи визнали об'єктами, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єктів культурної спадщини.

11:42 У Севастопольському районі зійшов із рейок вантажний потяг. Російські медії пишуть, що аварія трапилася через "втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту". За даними російських телеграм-каналів, із рейок зійшло п'ять вагонів. Також повідомляється про можливий вибух на залізничних коліях.

11:28 У Бахмуті росіяни силкуються витіснити сили оборони за межі міста, йдуть бої на західному краю, констатує DeepState. "Південніше від Іванівського та в урочищі Ступки йдуть запеклі бої. Ворог вводить в оману, публікуючи інформацію, що ЗСУ легко щось взяли і відкинули солдат МО РФ – це робиться для внутрішнього споживача. Нашим бійцям із ЗТГр Адама та "Азову" доводиться вигризати кожен квадратний метр", – коментує ресурс.

11:21 Вночі сили ППО знищили крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник у Кропивницькому районі Кіровоградської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння, вибуховою хвилею пошкоджено три будинки; уламки збитого безпілотника влучили в один із об’єктів. Загиблих та травмованих немає.

11:03 Ракетна атака по Одесі вчора пізно ввечері відбувалась із ракетоносіїв у Чорному морі та з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів із тимчасово окупованої території, уточнили в Оперативному командуванні "Південь": сили протиповітряної оборони знищили 6 "Калібрів" і 2 "Іскандер-К". При цьому більшість ракет збито над морем, але дві – над промисловим районом міста, і вони впали на будівлі промислових підприємств, які зазнали пошкоджень. Внаслідок руйнувань 1 цивільний охоронець загинув, ще двох поранено.

11:00 Внаслідок нічного масованого обстрілу є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, без світла залишилися понад 20 населених пунктів, повідомили в Міненерго. Зокрема через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині, де було знеструмлено 3 населені пункти, 2 населені пункти знеструмлено в Запорізькій області, 3 – в Миколаївській, 15 – у Херсонській, 5 – на Донеччині. Внаслідок попередніх обстрілів без світла досі залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Також цієї ночі відключилась міждержавна лінія електропередачі з Угорщиною. Місце пошкодження виявлено на території Угорщини, проводиться ремонт.

Проте обмеження для побутових споживачів не плануються. Енергетична система працює стабільно.

10:47 Видання The Business Insider опублікувало схеми та креслення підземної частини "палацу Путіна" на курорті Геленджик Краснодарського краю РФ. Документи були опубліковані на сайті компанії "Метростиль" як приклад виконаних робіт і перебували у відкритому доступі щонайменше до 2016 року. Об’єкт називався "комплекс підземних споруд для пансіонату в місті Геленджик". На схемах видно, що під будівлею на глибині близько 50 метрів розташовані укріплені приміщення та тунелі. У підземелля провадить ліфт; на глибині є вентиляція, електрика, водогін, каналізація та кабелі зв’язку. Тунелів є декілька. Вони мають довжину 40 і 60 метрів та ширину 6 метрів, створюючи чималий житловий простір. Експертів, із якими спілкувалися журналісти, вразили 16 кабельних стійок, кожна шириною близько фута, вмурованих у стіну нижнього тунелю – їхній простір набагато більший, ніж може знадобитися для роботи внутрішніх систем тунелю. "Замість того, щоб служити просто евакуаційним проходом, одна з цілей тунелів, ймовірно, бути свого роду екстреним спинним мозком для всього палацового комплексу", – прокоментував інженер.

10:44 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 177 населених пунктів на території 15 областей України, підтверджено ураження 114 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:26 Питання передачі Україні винищувачів F-16 викликало дискусії серед союзників, пише New York Time. І коли кілька європейських союзників готові запропонувати свої F-16 у зв'язку із переходом на F-35, Сполучені Штати не поспішають схвалювати передачу, сумніваючись, з одного боку, в бюджетній оптимальності передачі F-16 на тлі нагальніших потреб, а з іншого – побоюючись, що в разі втрати літаків секретні технології можуть потрапити до росіян. Цей скептицизм завадив навіть дозволити українським пілотам тренуватися на європейських F-16. Європейські ж країни, такі як Велика Британія, Нідерланди, Данія, Бельгія і Норвегія, виявили готовність надати свої F-16, що потенційно може сягнути 125 боєздатних літаків. Адміністрація Байдена, занепокоєна потенційним зменшенням фінансової допомоги Україні, більше зосереджена на наданні Україні іншого американського озброєння для контрнаступу проти Росії. Однак вона не виключає можливості дозволити європейським військовим передати Україні винищувачі F-16. Ситуація залишається предметом повільних і складних дискусій серед західних союзників. Натомість джерела Politico повідомляють, що Пентагон не заперечує проти надання Україні винищувачів F-16 іншими країнами, а заступник глави Пентагону з політичних питань Колін Каль, який виступав проти F-16 для України, йде у відставку після липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Очікується, що проблему F-16 обговорюватимуть на зустрічі G-7 в Японії цього тижня. Крім того, ця тема буде на порядку денному щорічного саміту лідерів НАТО в Литві в липні.

10:01 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російська держава – ймовірно, поки триває "спеціальна військова операція" – фактично забороняє чиновникам високого рангу звільнятися з посад. Заходи, можливо, поширюються як мінімум на регіональних лідерів, силовиків і членів великої адміністрації президента. У приватному житті багато чиновників, ймовірно, дуже скептично ставляться до війни, а також часто відчувають стрес на роботі в дисфункційному апараті воєнного часу. Заборона може супроводжуватися чіткими натяками на те, що тим, хто звільнятиметься, висунуть сфабриковані кримінальні звинувачення. Крім усвідомлення проблем з прогалинами в апараті внаслідок звільнень, влада, ймовірно, також намагається запобігти будь-якому відчуттю поразки та зміцнити почуття колективної відповідальності за війну.

09:30 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 201 100 (+510) осіб, танків – 3773 (+2) од., бойових броньованих машин – 7373 (+8) од., артилерійських систем – 3198 (+32) од., РСЗВ – 563 (+1) од., засобів ППО – 318 (+0) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2759 (+11) од., крилатих ракет – 970 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6073 (+8) од., спеціальної техніки – 418 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

110,4% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

42,5% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

101,3% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

103,8% артилерійських систем (з них 4,2% за минулий тиждень),

50,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

22,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:18 З 21:00 вчора по 05:30 сьогодні росіяни здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ. Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування: із літаків стратегічної авіації – двох Ту-160 та восьми Ту-95 – випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555, із кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет «Калібр», а також дві крилаті ракети «Іскандер-К» із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено 29 крилатих ракет.

Також збито два ударні БпЛА «Shahed-136/131».

09:12 Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по Хмельницькій області, пролунала серія вибухів, працювали сили ППО, однак є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району, повідомила обласна військова адміністрація. Постраждалих немає, інформація про руйнування встановлюється.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські й українські офіційні особи 17 травня визнали продовження обмежених українських контратак поблизу Бахмута.

• Українські чиновники повідомили, що особливості місцевості стримують українські наступальні дії через ріку Дніпро в Херсонській області.

• Американські офіційні особи повідомили, що система протиповітряної оборони Patriot працює після того, як міністерство оборони Росії заявило, що російські ракетні удари по Києву 16 травня знищили систему.

• Як повідомлялося, Кремль звинуватив у державній зраді трьох вчених – розробників гіперзвукових ракет.

• Окремі російські силовики, ймовірно, намагаються дати зрозуміти фінансисту "групи Ваґнера" Євґєнію Пріґожину, що він мусить згорнути свої політичні амбіції в Росії. Пріґожин підтвердив, що "нещодавно" спілкувався з неназваним російським чиновником високого рангу, який звинуватив його, що він переслідує власні інтереси. Пріґожин підкреслив, що цей чиновник не є президентом РФ, але побічно натякнув, що такі настрої поширені в адміністрації президента РФ,

• Російські силовики, можливо, залякують російських чиновників, пов’язаних із Пріґожиним, щоб перешкодити їхній співпраці з "Ваґнером" – але, схоже, їхні спроби залякати Пріґожина і змусити його підкоритися не мають успіху. Зазначається, що Пріґожин досі контактує з адміністрацією Путіна через керівника апарату президента РФ Антона Вайно і що доля Пріґожина повністю в руках Путіна. Повідомляється, що Шойгу безуспішно намагається переконати Путіна усунути Пріґожина через його нездатність забезпечити перемоги на полі бою – що, ймовірно, вказує на те, що криваві спроби Пріґожина захопити Бахмут насправді є спробою боротися із Шойгу за самозбереження. Пріґожин, ймовірно, усвідомлює, що Путін не зовсім впевнений у здатності Шойгу виграти війну, і може сподіватися, що вирішальна перемога в Бахмуті дасть йому важіль, щоб замінити Шойгу посадовцями, пов’язаними з "Ваґнером." І Пріґожин, і Шойгу, ймовірно, сприймають цю ворожнечу як екзистенційну справу.

• Російська влада продовжує розправлятися з внутрішнім антивоєнним інакомисленням, намагаючись посилити внутрішні репресії та підготувати російське суспільство до тривалої війни.

• Російська влада, ймовірно, силою інтегрує єпархії Української православної церкви (УПЦ) в окупованій Запорізькій області в рамках ширшої кампанії релігійних переслідувань в окупованій Україні.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове–Кремінна.

• Російські війська продовжували поступово закріплюватися в Бахмуті та проводили обмежені наземні обстріли на лінії Авдіївка–Донецьк.

• Російські війська продовжували обстрілювати західний (правий) берег Херсонської області та острови в дельті річки Дніпро, побоюючись запланованих українських контрнаступів.

• Кремль продовжує криптомобілізаційні зусилля, вербуючи регіональні добровольчі батальйони та злочинців.

• Російська державна дума 16 травня ухвалила поправки до закону про воєнний стан, які дозволяють примусове і контрольоване переміщення громадян з територій, на яких введено воєнний стан, на території, де він не діє.

• Російські ультранаціоналісти спекулюють на питанні про долю незалежності Білорусі в разі важкої хвороби або смерті президента Лукашенка.

08:55 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Крім того, зафіксовано 42 ворожі авіаційні удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хотіївка Чернігівської області; Нововасилівка, Комарівка, Гірки, Іскрисківщина і Волфине Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка та Зарубинка на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Завдав авіаударів поблизу Масютівки, Кислівки та Першотравневого. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку протягом доби, що минула ворог вів наступальні дії в районі Невського Луганської області. Завдав авіаційних ударів неподалік Діброви, Білогорівки, Верхньокам'янського та Веселого. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Предтечине та Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Північне і Шуми Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Новоселівка Перша та Первомайське, здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог завдав авіаційного удару по Красногорівці, обстріляв Мар’їнку, Парасковіївку та Новомихайлівку Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки, здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаударів по Новополю Донецької області та Малій Токмачці на Запоріжжі. Обстріляв понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Червоний маяк, Зміївка, Берислав, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Широка балка Херсонської області та місто Херсон. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, 8 з них – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, 2 склади пально-мастильних матеріалів, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.

08:35 Вчора пізно ввечері росіяни завдали з використанням різних ракет з різних напрямків удару по Одесі Хоча більшість ракет знищено протиповітряною обороною, є влучання в промислову інфраструктуру. Одна цивільна особа загинула, дві поранено.

08:30 Усі ракети, випущені вночі по Києву, були збиті українською ППО. Уламки ворожих ракет упали в Дарницькому та Деснянському районах столиці, частково пошкодивши будівлі, автомобіль і прибудинкову територію, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.