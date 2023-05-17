Ніколя Саркозі таки засудили до позбавлення волі.

Експрезидент Франції програв апеляцію на тюремний вирок за корупцію.

 

 

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі програв апеляцію на вирок, винесений йому два роки тому за звинуваченням у корупції та спробі підкупу судді. Про це повідомило видання Le Figaro. Два роки тому експрезидента було засуджено до трьох років ув'язнення, проте два з них призначені умовно.

 

Це безпрецедентна санкція для колишнього глави французької держави. Ніколя Саркозі – перший експрезидент, засуджений до тюремного ув’язнення. Бо, наприклад, його попередник Жак Ширак у 2011 році був засуджений у справі про фіктивні роботи в Парижі до двох років ув’язнення, але лише умовно.

 

Утім Паризький апеляційний суд зробив поблажку для 68-річного Саркозі, який може уникнути в'язниці та провести рік ув'язнення вдома. При цьому для контролю за його пересуваннями використовуватиметься електронний браслет.

 

Нагадаємо суть справи Саркозі. Першого березня 2021 р. суд засудив експрезидента до трьох років ув'язнення у так званій справі про прослуховування в 2014-му. Тоді він і його адвокат Тьєррі Ерзоґ (Thierry Herzog) були визнані винними в спробі отримати у прокурора Жільбера Азібера (Gilbert Azibert) незаконним способом інформацію про розслідування іншої справи – про незаконне фінансування президентської кампанії 2007 року з боку власниці компанії L'Oreal Ліліан Беттанкур (Liliane Bettencourt).

 

За версією слідства, Саркозі та Ерзоґ обіцяли Азіберу в обмін на інформацію посаду в Монако, але не виконали цієї обіцянки. У прокуратурі епізод розцінили як прояв корупції.

 

Адвокати Саркозі оскаржили рішення, і доки суд розглядав апеляцію, колишній президент перебував на волі.

17.05.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
447-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби тут відбулося 49 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка.
16.05.23 | | Україна
Звиклі до сенсацій
Юрко ТИМЧУК
Буденністю стали візити до України найвпливовіших людей планети і резонансні поїздки Зеленського в цивілізований світ, але ще трапляються події, здатні здивувати.
15.05.23 | | Україна
Леся. Їсторія
Олексій Паляничка
У цій виставі Театр Лесі відходить від своєї звиклої естетики, коли він звертався переважно до особистого досвіду людини у всіх його деталях. Натомість бачимо не особистий досвід, а представлення досвіду та поглядів як певного ідейного поля: феміністичної позиції, політичної активності митця/мисткині тощо.
15.05.23 | | Штука
446-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби тут відбулося 46 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
15.05.23 | | Україна
Габсбурзький міт Василя Стефаника. II
Іван Монолатій
Аспекти культури міжетнічної взаємодії, військового відбутку та землі яко ресурсу епохи Австрійської імперії
14.05.23 | | Минуле
42 Міжнародний фестиваль «Віртуози»
Визнані скарби класичної музики щоразу звучать у Львові на межі весни та літа, фестиваль «Віртуози» тим самим декларує свої незмінні принципи: вірність українському, жагу до творення та безперервний пошук прекрасного.
14.05.23 | | Штука
445-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби тут відбулось 50 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
13.05.23 | | Україна
Антитеза
Сашко Кривенко
60 років тому народився Сашко Кривенко: короткий есей з "Енциклопедії нашого  українознавства"
13.05.23 | | Минуле

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.