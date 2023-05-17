Ніколя Саркозі таки засудили до позбавлення волі.

Експрезидент Франції програв апеляцію на тюремний вирок за корупцію.

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі програв апеляцію на вирок, винесений йому два роки тому за звинуваченням у корупції та спробі підкупу судді. Про це повідомило видання Le Figaro. Два роки тому експрезидента було засуджено до трьох років ув'язнення, проте два з них призначені умовно.

Це безпрецедентна санкція для колишнього глави французької держави. Ніколя Саркозі – перший експрезидент, засуджений до тюремного ув’язнення. Бо, наприклад, його попередник Жак Ширак у 2011 році був засуджений у справі про фіктивні роботи в Парижі до двох років ув’язнення, але лише умовно.

Утім Паризький апеляційний суд зробив поблажку для 68-річного Саркозі, який може уникнути в'язниці та провести рік ув'язнення вдома. При цьому для контролю за його пересуваннями використовуватиметься електронний браслет.

Нагадаємо суть справи Саркозі. Першого березня 2021 р. суд засудив експрезидента до трьох років ув'язнення у так званій справі про прослуховування в 2014-му. Тоді він і його адвокат Тьєррі Ерзоґ (Thierry Herzog) були визнані винними в спробі отримати у прокурора Жільбера Азібера (Gilbert Azibert) незаконним способом інформацію про розслідування іншої справи – про незаконне фінансування президентської кампанії 2007 року з боку власниці компанії L'Oreal Ліліан Беттанкур (Liliane Bettencourt).

За версією слідства, Саркозі та Ерзоґ обіцяли Азіберу в обмін на інформацію посаду в Монако, але не виконали цієї обіцянки. У прокуратурі епізод розцінили як прояв корупції.

Адвокати Саркозі оскаржили рішення, і доки суд розглядав апеляцію, колишній президент перебував на волі.