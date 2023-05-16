447-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:05 Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив під час відвідин передових позицій на бахмутському напрямку, що росіяни потрапили у Бахмуті в пастку. "Вагнерівці залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани", – прокоментував Сирський.

12:49 На будівлю прикордонного управління ФСБ у Курській області Росії безпілотник скинув боєприпаси – п'ятеро російських прикордонників зазнали поранень, повідомляє російський телеґрам-канал Astra. Слідчий комітет РФ підтверджує інформацію про атаку дронів у реґіоні – але про прикордонників не згадує.

12:18 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські офіційні особи підтвердили обмежені успіхи України на полі бою під час останніх локалізованих контратак у Бахмуті та навколо нього.

• Російські мілблогери одностайно критикували пропозицію про "військову цензуру", що ще більше свідчить про високу мотивацію спільноти відстоювати своє привілейоване становище в російському інформаційному просторі.

• Міністерство оборони Росії заявило, що 15 травня вперше перехопило українську ракету Storm Shadow.

• Повідомляється, що Кремль заборонив високопосадовцям йти у відставку під час війни в Україні, ймовірно, намагаючись зберегти стабільність у внутрішніх безпекових та державних органах і російському військовому командуванні.

• Президент України Володимир Зеленський 14 і 15 травня провів зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, під час яких вони підтвердили надання додаткової військової допомоги Заходу.

• Російські джерела стверджували, що російські війська захопили Масютівку Харківської області та створили плацдарм на західному березі річки Оскіл, але ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

• Російські війська продовжували атакувати Бахмут і його околиці та проводили обмежені наступальні операції поблизу Донецька.

• Українська розвідка повідомила, що приблизно 152 тисячі російських військових на півдні України продовжують готувати оборону перед можливим українським контрнаступом.

• Російська влада продовжує намагатися використовувати трудових мігрантів і стимулювати іноземців до військової служби за контрактом.

• Російські чиновники й окупаційна влада продовжують готувати умови для примусового переселення українців з окупованих територій до Росії.

• Білоруський президент Лукашенко провів 15 травня нараду з білоруськими генералами після нещодавніх спекуляцій про його можливу хворобу або смерть.

12:09 Росіянам вдалося просунутися вперед у Бахмуті до перехрестя Леваневського та Ювілейної, інформує ресурс DeepState. Тривають бої в урочищі Ступки та південніше від Іванівського. Біля Оріхово-Василівки 225-й батальйон ТрО розгромив російський спостережний пункт. Водночас DeepState не підтверджує втрату росіянами Кліщіївки, незважаючи на появу перехоплення солдатів РФ про відступ: "Насправді аудіозаписам уже пару днів. Кліщіївка під контролем ворога, а подібні речі свідчать про панічні настрої в стані ворога".

11:51 Внаслідок падіння ракетних уламків у Києві виникла пожежа на території автостоянки – як повідомили у ДСНС, горіло чотири автобуси та гараж загальною площею 200 м². Розташована поряд будівля площею 200 м² зазнала руйнувань. "У решті районів [Києва] пошкодження несуттєві – у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону", – поінформували у ДСНС. На Київщині в одній із громад зафіксували падіння уламків на приватний будинок; пошкоджено дах. В іншій громаді пошкодило паркан.

11:39 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Сили «групи Ваґнера» продовжують поступово зачищати українські позиції у центрі Бахмута. Проте протягом останніх чотирьох днів українські сили досягли тактичного прогресу, стабілізувавши фланги на свою користь. Окрім просування на півдні від міста, українські атаки відсунули російські позиції на лінії фронту на північному заході від Бахмута. Ймовірно, це дозволило українським силам відновити більш безпечне використання дороги 0506 – ключового маршруту постачання. Україна стримує просування російських військ на захід вздовж лінії каналу "Донець-Донбас", перетворивши водну артерію на перешкоду в рамках глибокої оборонної зони навколо міста Часів Яр.

11:27 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 125 населених пунктів на території 10 областей України. За попередньою інформацією, загинуло 6 осіб і 29 поранено, кількість жертв уточнюється.

11:10 Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді одному з керівників 501-го батальйону морських піхотинців ЗСУ, через якого 277 військовослужбовців потрапили до полону під час оборони Маріуполя минулої весни. Слідство встановило, що насправді начальник речової служби тилу батальйону зрадив присягу та перейшов на бік ворога. "Зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. 277 військовослужбовцям батальйону був відданий наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до «ДНР». Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали й не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу", – повідомили у ДБР.

10:54 Підсанкційному олігархові Павлові Фуксу повідомили про підозру в масштабних фінансових махінаціях із ухиленням від сплати податків. Встановлено, що з 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн. Холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках, а потім ділки за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов’язання", що давало змогу втручатися у господарську діяльність. "Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства", – поінформували в СБУ.

10:39 У Владивостоці затримали колишнього співробітника посольства США в Росії Роберта Шонова. Його звинувачують у "співпраці з іноземною державою або організацією".

10:25 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 199 980 (+520) осіб, танків – 3762 (+3) од., бойових броньованих машин – 7348 (+12) од., артилерійських систем – 3150 (+13) од., РСЗВ – 562 (+0) од., засобів ППО – 314 (+0) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2732 (+12) од., крилатих ракет – 970 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6048 (+14) од., спеціальної техніки – 410 (+3) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

110,1% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

42,4% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

100,8% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

102,2% артилерійських систем (з них 3,6% за минулий тиждень),

50,4% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

22,5% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

10:02 Енергетична система України працює стабільно, внаслідок нічного масованого обстрілу влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано, повідомили в Міненерго. Генерація повністю забезпечує споживання, ліміти споживання до операторів системи розподілу не доводились. Триває експорт електроенергії до Польщі та Молдови. Через обстріли без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

09:44 Протягом ночі росіяни зменшили корабельне угруповання в Чорному і Азовському морях до 9 одиниць, водночас наростивши кількість ракетоносіїв: з урахуванням використаних за ніч ракет, загальний сумарний залп «Калібрів» наразі становить 15 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

09:33 Вночі росіяни здійснили комплексну і винятково щільну атаку на Київ: з різних напрямків одночасно із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу випущено максимальну кількість за найкоротший проміжок часу, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Попередньо зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. У Солом’янському районі вони викликали загоряння нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки, у решті районів пошкоджено припарковані автомобілі.

09:12 Вночі близько 03:30 росіяни атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування: з шести літаків МіГ-31К було випущено 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» – з кораблів у Чорному морі та 3 ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України. Чотири ракети «Калібр» були знищені силами протиповітряної оборони над Миколаївщиною, решта – успішно ліквідовані в інших регіонах.

Крім того, ворог вночі атакував ударними дронами типу «Shahed-136/131», а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – «Орлан-10», “SuperCam”. Усі – знищені!

09:01 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: