446-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:22 Енергетична система України працює стабільно, генерація повністю забезпечує споживання, повідомили в Міненерго. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Вчора було зафіксовано позаштатну ситуацію в Києві: сталося вимкнення лінії електропередачі на Троєщині; ремонтні бригади виявили на лінії ураженого струмом потерпілого, який ловив рибу в забороненій зоні.

10:15 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 199 460 (+580) осіб, танків – 3759 (+3) од., бойових броньованих машин – 7336 (+11) од., артилерійських систем – 3137 (+21) од., РСЗВ – 562 (+0) од., засобів ППО – 314 (+2) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2720 (+24) од., крилатих ракет – 970 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6034 (+16) од., спеціальної техніки – 407 (+3) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

110,0% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

42,3% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

100,6% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

101,8% артилерійських систем (з них 3,4% за минулий тиждень),

50,4% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

22,5% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

10:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 13 на 14 травня російські війська здійснили чергову серію ударів безпілотниками та ракетами по Україні .

• Все більш регулярні серії таких ударів, ймовірно, є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на послаблення здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі. Передбачувані цілі та обмежений характер цієї кампанії вказує на те, що російські війська негайно стурбовані поточними українськими можливостями для початку контрнаступальних операцій.

• Українські війська 14 травня продовжували контратаки навколо Бахмута.

• Міністерство оборони Росії намагається відволікти увагу від нещодавніх українських успіхів під Бахмутом, вихваляючи російські оборонні зусилля проти українських контратак.

• Новостворений "Клуб розлючених патріотів" колишнього російського офіцера і затятого націоналіста Ігоря Гіркіна продовжує розширювати свою присутність і впливати на суспільний дискурс.

• Російські війська провели наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Куп'янськ-Сватове.

• Російські війська не здобули нових підтверджених успіхів у Бахмуті та навколо нього і продовжили обмежені наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк.

• Російські війська продовжували обстрілювати райони на захід від Гуляйполя на півдні України.

• Російські війська продовжують поповнювати втрати особового складу за рахунок ув'язнених.

• Російські чиновники та окупаційна влада продовжують підготовку до виборів на окупованих територіях у вересні 2023 року.

09:47 Нині Президент України Володимир Зеленський відвідає з візитом Велику Британію, де зустрінеться з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, в центрі уваги будуть питання зміцнення оборони України та підтримка руху України в НАТО.

У суботу-неділю Володимир Зеленський відвідав Італію та Ватикан, Німеччину та Францію.

09:39 Ситуація в районі Бахмута дуже складна, російські окупанти підтягують до околиць міста свої десантно-штурмові загони, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

09:27 Під час зустрічі у Парижі президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон обговорили "формулу миру", подальшу військову допомогу Україні та питання підтримки Францією європейської та євроатлантичної інтеграції України: членство в ЄС та НАТО, повідомили в Офісі Президента України. За результатами обговорення президенти виступили зі спільною декларацією, у якій, серед іншого, зазанчено, що "у межах НАТО Франція продовжує зосереджуватися на безпосередній підтримці України. Франція повністю підтримує Комісію Україна – НАТО як платформу для подальшого посилення та розширення поточної співпраці, щоб допомогти Україні пройти шлях до євроатлантичної сім’ї відповідно до Бухарестської декларації".

09:12 Просування наших військ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський:

"Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах.

Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей.

Втім, це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Операція з оборони Бахмута триває.

Всі необхідні для оборони рішення прийняті.

Всі можливі сценарії розвитку подій ми з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій."

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: