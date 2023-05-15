446-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:22 Енергетична система України працює стабільно, генерація повністю забезпечує споживання, повідомили в Міненерго. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Вчора було зафіксовано позаштатну ситуацію в Києві: сталося вимкнення лінії електропередачі на Троєщині; ремонтні бригади виявили на лінії ураженого струмом потерпілого, який ловив рибу в забороненій зоні.
10:15 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 199 460 (+580) осіб,
танків – 3759 (+3) од.,
бойових броньованих машин – 7336 (+11) од.,
артилерійських систем – 3137 (+21) од.,
РСЗВ – 562 (+0) од.,
засобів ППО – 314 (+2) од.,
літаків – 308 (+0) од.,
гелікоптерів – 293 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2720 (+24) од.,
крилатих ракет – 970 (+0) од.
кораблів /катерів – 18 (+0) од.,
автомобільної техніки – 6034 (+16) од.,
спеціальної техніки – 407 (+3) од.
Дані уточнюються.
Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:
110,0% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),
42,3% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),
100,6% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),
101,8% артилерійських систем (з них 3,4% за минулий тиждень),
50,4% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),
24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),
22,5% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).
10:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• У ніч з 13 на 14 травня російські війська здійснили чергову серію ударів безпілотниками та ракетами по Україні .
• Все більш регулярні серії таких ударів, ймовірно, є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на послаблення здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі. Передбачувані цілі та обмежений характер цієї кампанії вказує на те, що російські війська негайно стурбовані поточними українськими можливостями для початку контрнаступальних операцій.
• Українські війська 14 травня продовжували контратаки навколо Бахмута.
• Міністерство оборони Росії намагається відволікти увагу від нещодавніх українських успіхів під Бахмутом, вихваляючи російські оборонні зусилля проти українських контратак.
• Новостворений "Клуб розлючених патріотів" колишнього російського офіцера і затятого націоналіста Ігоря Гіркіна продовжує розширювати свою присутність і впливати на суспільний дискурс.
• Російські війська провели наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Куп'янськ-Сватове.
• Російські війська не здобули нових підтверджених успіхів у Бахмуті та навколо нього і продовжили обмежені наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк.
• Російські війська продовжували обстрілювати райони на захід від Гуляйполя на півдні України.
• Російські війська продовжують поповнювати втрати особового складу за рахунок ув'язнених.
• Російські чиновники та окупаційна влада продовжують підготовку до виборів на окупованих територіях у вересні 2023 року.
09:47 Нині Президент України Володимир Зеленський відвідає з візитом Велику Британію, де зустрінеться з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, в центрі уваги будуть питання зміцнення оборони України та підтримка руху України в НАТО.
У суботу-неділю Володимир Зеленський відвідав Італію та Ватикан, Німеччину та Францію.
09:39 Ситуація в районі Бахмута дуже складна, російські окупанти підтягують до околиць міста свої десантно-штурмові загони, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
09:27 Під час зустрічі у Парижі президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон обговорили "формулу миру", подальшу військову допомогу Україні та питання підтримки Францією європейської та євроатлантичної інтеграції України: членство в ЄС та НАТО, повідомили в Офісі Президента України. За результатами обговорення президенти виступили зі спільною декларацією, у якій, серед іншого, зазанчено, що "у межах НАТО Франція продовжує зосереджуватися на безпосередній підтримці України. Франція повністю підтримує Комісію Україна – НАТО як платформу для подальшого посилення та розширення поточної співпраці, щоб допомогти Україні пройти шлях до євроатлантичної сім’ї відповідно до Бухарестської декларації".
09:12 Просування наших військ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський:
"Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах.
Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей.
Втім, це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Операція з оборони Бахмута триває.
Всі необхідні для оборони рішення прийняті.
Всі можливі сценарії розвитку подій ми з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій."
09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
15.05.2023
Сьогодні вночі, вчерговe, російські терористи атакували Україну ударними дронами-камікадзе «Shahed». Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема, по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Крім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.
Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ, Леонівка, Попівка Чернігівської області; Волфине, Садки, Могриця Сумської області, а також Олександрівка і Стариця на Харківщині.
На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільшана та Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямпіль, Діброва, Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам’янське Спірне та Берестове Донецької області.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Предтечине. Завдав авіаційних ударів біля Іванівського та Ступочок. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Червоне, Костянтинівка, Дружба, Північне, Торецьк, Шуми Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кізомис та Станіслав Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли близько 40 населених пунктів. Це, зокрема, Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Веселе, Львове, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.
Противник і надалі намагається поповнювати втрати в живій силі за рахунок примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України. Так, в низці населених пунктів Херсонської області, відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського. Після затримання, в ході першої установчої бесіди, окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації. Осіб, які відмовляються від сплати хабаря, або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки. Після цього вказані особи потрапляють до населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення.
Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також нашими захисниками збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10” та знищено БпЛА “Supercam”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 7 важливих цілей противника.