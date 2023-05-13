445-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:55 Міністерство оборони Росії заявило про загибель двох командирів у районі Бахмута – командира 4 мотострілецької бригади полковника Вячєслава Макарова та заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковника Євґєнія Бровка. В армійському відомстві РФ скаржаться на масові атаки ЗСУ.

12:49 У Повітряних силах ЗСУ заявили, що до збиття чотирьох (або навіть п'яти) суден у Брянській області причетна російська ППО. "Задіювались вертольоти, ударна група авіаційна здійснювала атаку України з півночі Брянської області. Вони це роблять щодня. Здійснювали удари керованими авіабомбами. Там вже мова про третій гелікоптер іде, тому п'ять загалом, мабуть. Власне, нарвалися на якісь неприємності. Хотіли бомбити наших мирних людей, наші мирні регіони... Чорний день авіації. Вони це визнали, вже навіть є аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, карати за цей бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога", – розповів речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

12:01 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 18 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:19 Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Німеччини. У Берліні він зустрівся з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром. Прийом відбувся у резиденції президента ФРН у палаці Бельвю. Під час зустрічі Зеленський висловив вдячність Німеччині за підтримку України, яка протистоїть російській агресії: "У найскладніші часи новітньої історії України Німеччина засвідчила себе нашим справжнім другом і надійним союзником, що рішуче стоїть на боці українського народу у боротьбі за захист свободи та демократичних цінностей".

10:55 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 123 населені пункти на території 11 областей України, підтверджено ураження 231 об’єкта інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:17 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

На папері російська Об’єднана група військ в Україні організована так само, як сили вторгнення 446 днів тому. Ймовірно, вона все ще складається з понад 200 тисяч військовослужбовців, організованих у близько 70 бойових полків і бригад, розділених на п’ять груп військ. Вона все ще бореться з обмеженою свободою проведення повітряних операцій. Однак у лютому 2022 року вона складалася з професійних військових, значною мірою була оснащена досить сучасною технікою і проходила регулярні тренування, прагнучи до складних спільних операцій. Зараз сили переважно складаються з погано навчених мобілізованих резервістів і все більше покладаються на застарілу техніку, причому багатьом їхнім підрозділам значно бракує чисельності. Вона регулярно проводить лише дуже прості операції на основі піхоти. Важливо те, що малоймовірно, щоби російська Об’єднана група військ в Україні змогла створити великий дієздатний мобільний резерв для реагування на нові операційні виклики. Навряд чи це буде організація, яка зможе ефективно координувати широкомасштабні воєнні дії вздовж 1200-кілометрової лінії фронту в умовах стресу.

10:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили станом на 13 травня продовжують контратаку в районі Бахмута на тлі не підтверджених заяв про подальші незначні українські здобутки на південний захід від міста.

• Російські війська в ніч з 12 на 13 травня завдали удару по Україні з БПЛА Шахед-131/136.

• Російські ЗМІ повідомляли, що 13 травня в Брянській області впали два російські вертольоти Мі-8, бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35, які, за твердженням деяких російських джерел, було спричинено українськими засобами протиповітряної оборони.

• Російські джерела стверджували, що українські сили завдали ударів по тилових районах Росії в Луганській області британськими крилатими ракетами Storm Shadow 12 і 13 травня, що викликало загострення занепокоєння росіян щодо потенційних можливостей України вразити російську логістику.

• Наполягання президента Росії Владіміра Путіна на веденні війни в Україні у стилі "великої вітчизняної спеціальної військової операції" відкрило двері для кількох жорстко налаштованих діячів, які виступають за інституціоналізацію дедалі більш сталінської внутрішньої політики.

• Повідомляється, що колишній командувач Тихоокеанського флоту адмірал Сєрґєй Авакянц отримав призначення очолити нову російську організацію формування збройних сил під назвою "Воін", яка нібито замінила російське ДОСААФ.

• Як повідомлялося, 13 травня президента Білорусі Лукашенка госпіталізували до президентської лікарні в Мінську.

• Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та на північний захід від Сватового.

• Російські війська досягли незначних успіхів у Бахмуті та продовжували обмежені наступальні операції на фронті Авдіївка–Донецьк.

• Російські війська обстріляли українські позиції на півдні України на захід від Гуляйполя.

• Повідомляється, що російські війська поповнюють підрозділи мобілізованими.

• Російська влада продовжує намагатися депортувати українських дітей до Росії під виглядом схем "відпочинку".

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 198 880 (+620) осіб, танків – 3756 (+5) од., бойових броньованих машин – 7325 (+18) од., артилерійських систем – 3116 (+21) од., РСЗВ – 562 (+1) од., засобів ППО – 312 (+0) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31) од., крилатих ракет – 970 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6018 (+7) од., спеціальної техніки – 404 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

109,9% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

42,3% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

100,3% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

101,1% артилерійських систем (з них 3,2% за минулий тиждень),

50,4% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

22,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:22 Росіяни вдруге атакували Тернопільську область, біля 5-ї зранку знову зафіксовано приліт крилатих ракет, повідомив голова ОВА Володимир Труш. Зруйновано два і пошкоджено 12 дачних будинків, уламками ракет пошкоджено цивільні торговельні та господарські об'єкти і 9 вантажних автомобілів, жертв немає.

Попередня атака біля 12-ї години ночі пошкодила складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.

09:11 У ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами «Shahed-136/131» та ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі та крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс, знищено три крилаті ракети та 18 ударних дронів типу «Shahed-136/131», повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

09:01 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: