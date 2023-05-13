444-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:09 Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує до кінця місяця має презентувати проєкт угоди із Україною та Росією щодо Запорізької АЕС, повідомляє Reuters. Гроссі намагається знизити ризик аварії внаслідок військових дій поблизу об'єкта, зокрема обстрілу електростанції. На АЕС уже понад рік сидять росіяни.

09:40 Вночі ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва «Shahed-136/131», усього зафіксовано 21 пуск, на різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп, повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ. На жаль, є влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині.

09:35 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Станом на 12 травня українські війська в результаті локальних контратак здобули успіхи на північний захід від Бахмута.

• Російські мілблогери та інші відомі особи в провоєнному інформаційному просторі продовжують реагувати на останні українські контратаки з різним ступенем обережності та тривоги.

• Українські та американські офіційні особи заявили, що українські сили ще не почали запланований контрнаступ.

• 11 травня під час Петербурзького міжнародного юридичного форуму високопосадовці Росії запропонували низку внутрішніх репресій і заходів цензури.

• Новостворений «Клуб розлючених патріотів» колишнього російського офіцера та затятого націоналіста Ігоря Гіркіна 12 травня провів прес-конференцію, на якій обговорив своє невдоволення нинішнім веденням війни Росією в Україні.

• Посол США в ПАР Рубен Бріджіті звинуватив ПАР у завантаженні боєприпасами та зброєю на російський корабель у грудні 2022 року, що суперечить її проголошеній нейтральній позиції щодо війни в Україні.

• Міністерство оборони Росії спробувало відволікти та вгамувати параною інформаційного простору щодо можливого контрнаступу України на Харківсько-Луганському фронті.

• Російські війська продовжують обмежені наземні атаки в Бахмуті та навколо нього.

• Російські джерела продовжують спекулювати про можливу підготовку контрнаступу України на півдні України.

• Російські війська продовжують вербувати засуджених і створювати добровольчі батальйони в рамках криптомобілізаційних заходів.

• Високопосадовці Росії заявляють, що вживають активних заходів для повернення на окуповану Україну переміщених та незаконно депортованих українських цивільних осіб, зокрема українських дітей.

09:24 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 198 260 (+590) осіб, танків – 3751 (+6) од., бойових броньованих машин – 7307 (+12) од., артилерійських систем – 3095 (+27) од., РСЗВ – 559 (+2) од., засобів ППО – 312 (+2) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29) од., крилатих ракет – 970 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6011 (+15) од., спеціальної техніки – 402 (+9) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

109,7% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

42,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

100,2% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

100,5% артилерійських систем (з них 2,8% за минулий тиждень),

50,4% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

22,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:16 Під час нічної повітряної тривоги, яка в Києві тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", всі вони успішно знищені, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

09:11 Внаслідок ворожого обстрілу вночі, є влучання по критичній інфраструктурі у Хмельницькій області, повідомляє Хмельницька ОВА. Об'єкт розташований поза населеними пунктами. Окремі поїзди сьогодні йдуть за зміненим графіком.

09:01 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: