444-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:09 Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує до кінця місяця має презентувати проєкт угоди із Україною та Росією щодо Запорізької АЕС, повідомляє Reuters. Гроссі намагається знизити ризик аварії внаслідок військових дій поблизу об'єкта, зокрема обстрілу електростанції. На АЕС уже понад рік сидять росіяни.
09:40 Вночі ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва «Shahed-136/131», усього зафіксовано 21 пуск, на різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп, повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ. На жаль, є влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині.
09:35 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Станом на 12 травня українські війська в результаті локальних контратак здобули успіхи на північний захід від Бахмута.
• Російські мілблогери та інші відомі особи в провоєнному інформаційному просторі продовжують реагувати на останні українські контратаки з різним ступенем обережності та тривоги.
• Українські та американські офіційні особи заявили, що українські сили ще не почали запланований контрнаступ.
• 11 травня під час Петербурзького міжнародного юридичного форуму високопосадовці Росії запропонували низку внутрішніх репресій і заходів цензури.
• Новостворений «Клуб розлючених патріотів» колишнього російського офіцера та затятого націоналіста Ігоря Гіркіна 12 травня провів прес-конференцію, на якій обговорив своє невдоволення нинішнім веденням війни Росією в Україні.
• Посол США в ПАР Рубен Бріджіті звинуватив ПАР у завантаженні боєприпасами та зброєю на російський корабель у грудні 2022 року, що суперечить її проголошеній нейтральній позиції щодо війни в Україні.
• Міністерство оборони Росії спробувало відволікти та вгамувати параною інформаційного простору щодо можливого контрнаступу України на Харківсько-Луганському фронті.
• Російські війська продовжують обмежені наземні атаки в Бахмуті та навколо нього.
• Російські джерела продовжують спекулювати про можливу підготовку контрнаступу України на півдні України.
• Російські війська продовжують вербувати засуджених і створювати добровольчі батальйони в рамках криптомобілізаційних заходів.
• Високопосадовці Росії заявляють, що вживають активних заходів для повернення на окуповану Україну переміщених та незаконно депортованих українських цивільних осіб, зокрема українських дітей.
09:24 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 198 260 (+590) осіб,
танків – 3751 (+6) од.,
бойових броньованих машин – 7307 (+12) од.,
артилерійських систем – 3095 (+27) од.,
РСЗВ – 559 (+2) од.,
засобів ППО – 312 (+2) од.,
літаків – 308 (+0) од.,
гелікоптерів – 293 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29) од.,
крилатих ракет – 970 (+0) од.
кораблів /катерів – 18 (+0) од.,
автомобільної техніки – 6011 (+15) од.,
спеціальної техніки – 402 (+9) од.
Дані уточнюються.
Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:
109,7% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),
42,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),
100,2% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),
100,5% артилерійських систем (з них 2,8% за минулий тиждень),
50,4% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),
24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),
22,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).
09:16 Під час нічної повітряної тривоги, яка в Києві тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", всі вони успішно знищені, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
09:11 Внаслідок ворожого обстрілу вночі, є влучання по критичній інфраструктурі у Хмельницькій області, повідомляє Хмельницька ОВА. Об'єкт розташований поза населеними пунктами. Окремі поїзди сьогодні йдуть за зміненим графіком.
09:01 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Російська федерація не відмовляється від планів щодо окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну.
Противник не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.
Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для завдання ракетних ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю противник вчергове використав ЗРК С-300.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби відбулось 47 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Медведівка Чернігівської області; Сохани, Волфине, Славгород, Попівка Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині.
На Куп’янському напрямку протягом доби противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Масютівки, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка, Білогорівка, Луганської області, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.
На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Авдіївка та Водяне, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.
На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Пречистівка та Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Малинівка та Червоне Запорізької області, а також Кізомис Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема: Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Козацьке, Іванівка, Садове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.
З метою поповнення втрат в живій силі, до одного із підрозділів противника, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення із числа відмобілізованих осіб. Відомо, що серед новоприбулого особового складу, є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади.
Останнім часом, на тлі значних втрат, російські окупанти посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово захоплених населених пунктах. Зокрема, збільшилась кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області. Представниками російської комендатури здійснюється пошук так звагих «інформаторів», проводяться обшуки.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.
Протягом минулої доби нашими захисниками було збито 22 ворожих БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.
13.05.2023