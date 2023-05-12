Російський план держперевороту в Молдові курує ексочільник тамтешньої поліції.

Це випливає зі звіту групи британських і молдавських правників.

Російський план з повалення прозахідного уряду Молдови курує колишній заступник голови Генерального комісаріату молдавської поліції Георгій Кавкалюк. Про це пише газета The Times з покликом на звіт, який грурпа британських і молдавських правників підготувала для МЗС Об’єднаного Королівства. Кавкалюк наразі мешкає у Великій Британії.

Згідно з документом, Кавкалюк входить до «складної мережі» довірених осіб Кремля, якою керують агенти ФСБ і представники ПВК «Вагнер». Автори звіту зазначають, що ексначальник молдовської поліції керує воєнізованою організацією «Щит народу», яка дає вказівки учасникам проросійських протестів у Молдові та охороняє їх. У звіті також ідеться, що «Щит народу» Кавкалюка нагадує кримські сили самооборони, які у 2014 році організувала і використовувала ФСБ під час анексії півострова. За оцінками авторів доповіді, організація налічує близько 130 учасників.

У звіті юристи також просять екстрадувати Кавкалюка в Молдову і запровадити проти нього санкції, зокрема заморозити його британські активи.

Депутат від правлячої партії Молдови «Дія і солідарність» (PAS) Раду Маріан (Radu Marian) вважає, що Георгій Кавкалюк – ключовий гравець у планах з повалення влади в Молдові. Він стверджує, що той «використовував свої зв'язки з минулого», щоб завербувати колишніх молдовських поліціянтів у «воєнізовану групу», яка займається «захистом» проросійських мітингів у Молдові. «Ці демонстрації координуються з Москвою. Ми знаємо це зі звітів нашої розвідки, розвідки США і з того, як російська пропаганда зображує їх як популярну опозиційну партію», – сказав Маріан.

Сам Георгій Кавкалюк усі звинувачення відкидає і називає їх неправдивими. Він також заявив, що став жертвою політичного переслідування з боку уряду Маї Санду, який «ввів в оману своїх міжнародних партнерів». Зв'язки з Кремлем Кавкалюк також заперечує, наголошуючи на тому, що ще 2021 року його затримали в Росії та заборонили в'їзд до країни.

Нагадаємо, що 9 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила детальний план Кремля щодо здійснення держперевороту в Молдові та взяття країни під контроль. Санду 13 лютого підтвердила слова Зеленського. Вона заявила, що Росія планує залучити диверсантів з військовою підготовкою, які атакуватимуть державні будівлі та захоплюватимуть заручників під виглядом акцій протесту опозиційних сил.