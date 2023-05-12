443-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:07 Президент України Володимир Зеленський за підсумками Ставки Верховного головнокомандувача оголосив, що українські підрозділи "надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках". Про це на зустрічі доповідав командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. "Були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратегпрому Камишіна. Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет", – також поінформував Зеленський.

12:50 Колишньому міністру освіти та науки Дмитру Табачнику повідомили ще дві підозри – пособництво державі-агресору та порушення законів і звичаїв війни. За даними СБУ, Табачник перебуває на "зв’язку" з кадровим співробітником ФСБ Олєґом Козловим, а також співпрацює з Мурадом Саідовим – так званим "сматрящім" від Кадирова. "Табачник безпосередньо виконував завдання Москви щодо «переформатування» освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора. Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань РФ. Для надання Табачнику «статусу» восени минулого року його призначили «радником» керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області", – поінформували у спецслужбі.

12:31 Сили спротиву в Маріуполі розбили бюст Леніна. Це погруддя росіяни встановили після захоплення міста.

12:13 Спеціальний представник Китаю Лі Хуей відвідає Україну з місією наступного тижня, орієнтовно 15 травня, повідомив речник зовнішньополітичного відомства КНР на брифінґу. Мета візиту – "політичне врегулювання" війни. У ході поїздки Лі Хуей також побуває у Росії, Польщі, Франції та Німеччині.

11:55 Сполучені Штати Америки нададуть Україні танки Abrams восени, заявив міністр оборони США Ллойд Остін. "Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені. Тим часом ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. До того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання", – заявив Остін на слуханнях у Сенаті. Відповідаючи на запитання про те, чи можна пришвидшити постачання, очільник Пентагону уточнив, що справа вимагає не лише трансферу танків і тренувань екіпажів, а й створення інфраструктури, яка буде підтримувати роботу машин.

11:32 На бахмутському напрямку росіяни втратили позиції біля сіл Ступочки та Іванівське (на південний захід від Бахмута), фіксує медіаресурс DeepState. Зафіксовано також втрату позицій біля Білогорівки (північна ділянка верхньої "клешні" російського угрупування). "Продовжуємо фіксувати втрату позицій ворогом на бахмутській ділянці... Але не потрібно створювати завищених очікувань. Ці дії носять більше тактичний характер, ніж оперативно-стратегічний", – прокоментували у DeepState.

11:14 У Міністерстві оборони України підтвердили інформацію про просування українських сил на два кілометри на бахмутському напрямку. Як повідомила заступниця міністра Ганна Маляр, цього тижня наші воїни не втратили у Бахмуті жодної позиції, а ворог зазнав великих втрат у живій силі. Водночас на тлі чуток про початок контрнаступу саме в Донецькій області Маляр заявила: "Оборонні заходи включають не лише в прямому сенсі оборону, а й контрштурми та активні дії. Попри те, що ворог сильний, наші оборонці не дають йому просуватись та подекуди відкидають ворога назад і потужно знищують. Власне, така ситуація на сході триває вже декілька місяців. Все! Більше нічого не відбувається", – прокоментувала заступниця міністра.

11:06 Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу або на будь-якому іншому етапі конкурсу, спростував його прессекретар Сергій Никифоров повідомлення The Times про відмову у такому виступі. Про заяву Європейської мовної спілки Сергій Никифоров не згадував.

10:58 Європейська мовна спілка відмовила Президентові України Володимиру Зеленському у виступі на пісенному конкурсі "Євробачення". В асоціації заявили, що однією із засад конкурсу є "неполітичний характер заходу". "Прохання пана Зеленського звернутися до глядачів на пісенному конкурсі «Євробачення», попри те, що воно виходить із похвальними намірами, на жаль, не може бути схвалене керівництвом Європейської мовної спілки, бо це суперечило б правилам", – зазначили в EBU. Спілка окремо наголосила на тому, що Україна, її музика, культура і творчість яскраво представлені на всіх заходах цьогорічного конкурсу.

10:47 Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, повідомили в Міненерго.

10:31 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 161 населений пункт на території 9 областей України, підтверджено ураження 179 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:03 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

У ніч з 8 на 9 травня 2023 року кораблі Чорноморського флоту Росії здійснили вісім атак ударними крилатими ракетами ЗМ 14-М "Калібр" по Україні. З 9 березня 2023 року це було лише друге використання цих крилатих ракет ВМС Росії. До березня 2023 року ВМФ Росії неодноразово запускав "Калібр". Росія, ймовірно, тимчасово призупинила використання цієї зброї, оскільки хотіла відновити свої резервні запаси. У короткостроковій перспективі Росія, ймовірно, розглядає ці крилаті ракети як ключову здатність завдати удару вглиб України, щоб зірвати очікувані українські контрнаступи. Однак у більш стратегічному плані Росія також вважає, що конвенційні "Калібр" та інші крилаті ракети відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО. Як використовувати цю дефіцитну та дорогу зброю – одна з численних дилем, з якою стикаються російські командири, оскільки війна в Україні триває значно довше, ніж вони спочатку планували.

09:36 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 197 670 (+750) осіб, танків – 3745 (+5) од., бойових броньованих машин – 7295 (+8) од., артилерійських систем – 3068 (+15) од., РСЗВ – 559 (+2) од., засобів ППО – 312 (+2) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9) од., крилатих ракет – 970 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5996 (+12) од., спеціальної техніки – 393 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

109,6% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

42,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

100,0% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

99,6% артилерійських систем (з них 2,5% за минулий тиждень),

50,2% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

22,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили, ймовірно, прорвали деякі російські лінії під час локалізованих контратак поблизу Бахмута, що викликало відповідь фінансиста "групи Ваґнера" Євгенія Прігожина та міністерства оборони Росії.

• Розгортання низькоякісних російських сил на флангах навколо Бахмута свідчить про те, що міноборони Росії значною мірою відмовилося від цілі оточення там значної кількості українських сил.

• Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу, оскільки вона чекає на поставку обіцяної військової допомоги.

• Речник Кремля Дмитро Пєсков спростував довоєнні кремлівські виправдання війни, заявивши, що російська "спеціальна військова операція" почалася як "конфлікт між Росією та Україною".

• Неназвані джерела в Кремлі стверджували, що нещодавня риторика Євгенія Прігожина "групи Ваґнера" «серйозно турбує вище керівництво» Росії.

• Міністерство оборони Росії спростувало інформацію України та США про те, що в ніч на 4 травня зенітний комплекс "Patriot" збив ракету "Кинжал".

• Російська окупаційна влада захопила кафедральний собор Православної Церкви України в Сімферополі.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.

• Повідомляється, що українські сили продовжували проводити локалізовані контратаки в районі Бахмута.

• Російські війська обстріляли українські позиції на захід від Гуляйполя та в Херсонській області.

• Росія повинна виробляти понад 29 мільйонів снарядів на рік, щоб задовольнити вимоги фінансиста "групи Ваґнера" Євгенія Прігожина щодо використання 80 тисяч снарядів на день – у 13 разів більше, ніж річний рівень виробництва Росії до вторгнення.

• Російські офіційні особи продовжують погрожувати та намагатися маніпулювати міжнародними гуманітарними зусиллями, погрожуючи завершити Чорноморську зернову ініціативу, термін дії якої закінчується 18 травня.

09:01 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: