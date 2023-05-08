Тільки Матіаса Руста бракує

Над Кремлем вибухає загадковий безпілотник, Вагнер-Прігожин у непозбутній істериці, Прілєпін перебирає естафету у Дугіної… Не виключено, що 28 травня Руст відзначить 36-ту річницю свого польоту другою посадкою «Cessna 172B Skyhawk» на Красній площі

Поїздки тижня

Дивно, що російські пропагандисти не приплели візит президента України в Гельсінкі до німецького авіахулігана, позаяк саме в аеропорту Гельсінкі-Малм Руст дозаправляв свою «малолітражку» в 1987 році. З Суомі Зеленський попрямував до королівства Нідерланди і згодом відзвітував про своє перебування в Північній і Західній Європі. «Радий сказати, що в підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю – на землі, в повітрі й на морі. Я дякую партнерам! Це суттєве посилення. Маємо більше прогресу щодо НАТО і Євросоюзу. Маємо більше прогресу щодо відповідальності Росії за агресію проти нашої держави», – повідомив президент. Щоправда, не додав про відмову свого фінського колеги передати ЗСУ винищувачі Hornet, які, за словами самого Зеленського, йому дуже подобаються.

У Нідерландах президент України виступив у парламенті і зустрівся з королем Віллемом-Александром. Крім того, в Гаазі Зеленський прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали спільну декларацію, де зазначено: «До того часу, як Україна стане членом НАТО, Бельгія та Нідерланди залишаються відданими підтримці України на її шляху до подальшої євроатлантичної інтеграції та зміцнення спроможності України захистити себе від поточної російської військової агресії та від будь-якої майбутньої загрози». Було б нелогічно, перебуваючи в Гаазі, не зайти в Міжнародний кримінальний суд. У цій установі Зеленський зустрівся з президентом МКС Пьотром Хофманскі та секретарем суду Освальдо Завалою Агілером. Домовилися «трансформувати досвід Нюрнберзького трибуналу в нові операційні правила» і таки посадити за ґрати тих, хто має там сидіти вже дев’ять років. Про відновлення смертної кари для військових злочинців не повідомлялося.

Деколонізація тижня

У Верховній Раді дійшли руки до рудиментів тоталітаризму. Прийнята 2 травня постанова «Про використання політичним режимом Російської Федерації ідеології рашизму, засудження засад і практик рашизму як тоталітарних і людиноненависницьких», ясна річ, отримала скорочену назву «антирашистська». Закон під реєстраційним номером 8273 поіменували «антипушкінським». Згідно з цим нормативним актом, культурною спадщиною не вважатимуться пам’ятки: присвячені особам, що обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище); особам, які обіймали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР, інших союзних та автономних радянських республік, органах влади та управління областей, міст республіканського підпорядкування, працівникам радянських органів державної безпеки всіх рівнів; пам’ятники, які присвячені подіям, пов’язаним із діяльністю комуністичної партії, із встановленням радянської влади на території України чи в окремих адміністративно-територіальних одиницях, із переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті (крім пам’ятників та пам’ятних знаків, пов’язаних із опором і вигнанням нацистських окупантів з України чи із розвитком української науки та культури); які є символами російської імперської чи радянської тоталітарної політики.

Все це також пасувало зробити давно, в ідеалі ще 1991 року. Але краще пізно, ніж ніколи. Про те, що скандалів під час демонтажу пушкіних і освободітєлєй не уникнути, говорити зайве.

Розвідник тижня

Буває, що навіть начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України має бажання виговоритися. В Кирила Буданова така охота виникла, і він поговорив з “YahooNews”. Найбільшого резонансу у великому інтерв’ю набрала фраза «Все, що я прокоментую, – це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України».

Реакцією росіян на відвертість Буданова стала традиційна вербальна діарея, а прессекретар президента РФ Пєсков зробив висновок: «Заява голови ГУР МО України Буданова про готовність вбивати росіян жахлива, підтверджує, що Київ організовує теракти. Слова Буданова про вбивства росіян підтверджують правильність рішення Путіна розпочати "СВО"». З цього спічу прессека нескладно зробити висновок, що вже і в Кремлі тривожно. Знову ж таки, над Сенатським палацом якась «бавовна». В таких умовах неважко отримати не тільки словесну діарею.





Арештант тижня

На прикладі міського голови Одеси можна запідозрити, що в країні не все гаразд чи з арифметикою, чи з судовою системою. Свого часу Геннадій Труханов мутив схеми довкола заводу «Краян». Процесом зацікавилися компетентні органи. Ціна питання була визначена у розмірі 30,866 млн гривень, які мер мав сплатити у вигляді застави, аби не сісти повноцінно в тюрму. Заставу Труханов не вніс – може забув, може грошей не знайшов. Тому прокурор звернувся до суду з вимогою арешту Геннадія Леонідовича з альтернативою внесення застави. Вищий антикорупційний суд заслухав доводи сторін та частково задовольнив клопотання, застосувавши до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн гривень застави. Який калькулятор включали у ВАКС, що застава зменшилася у більш ніж два рази, невідомо. Можливо, Труханову ця сума стане підйомною, і сидіти в СІЗО він довго не буде.