438-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:00 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких далі 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 32 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

13:32 Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив у Твітері:

«Найбільша геополітична катастрофа», про яку казав путін, виявилась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для росії відбувається зараз, і найгірше попереду – поразка, розпад, суд, контрибуції.

12:53 Євгеній Прігожин використовує величезні втрати найманців ПВК “Вагнер” у війні задля ведення своєї політичної кампанії, розповів начальник ГУР МОУ генерал-майор Кирило Буданов у інтерв’ю YahooNews: «Його політичне майбутнє безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням, тому що в РФ занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці — це питання життя і смерті». Буданов відмовився підтверджувати чи спростовувати інформацію про ймовірну причетність українських спецслужб до ліквідації ряду російських апологетів війни, додавши: «Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України».

11:12 Уночі Крим атакувало понад 10 безпілотників, заявив окупаційний глава Севастополя Міхаіл Развожаєв.

11:02 Росіяни обстріляли Балаклію на Харківщині. Попередньо, ракета С-300 влучила на територію автопарку. Наразі відомо про 5 постраждалих.

10:37 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія майже напевно зіткнулася з найсильнішим за останні десятиліття дефіцитом робочої сили. Російський центральний банк опитав 14 тисяч роботодавців і виявив, що кількість незайнятих працівників на найнижчому рівні з 1998 року. За останні три роки населення Росії, як повідомляється, скоротилося на два мільйони осіб більше очікуваного через вплив COVID-19 та війни в Україні. У 2022 році з Росії виїхало до 1,3 мільйона людей, в тому числі багато молодих і добре освічених, які працювали у високотехнологічних галузях. Міністерство зв'язку Росії заявило, що в 2022 році близько 10% (100 тисяч) ІТ-працівників покинули країну і не повернулися. Мобілізація, історично висока еміграція, старіння і скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, ймовірно, призведе до зниження потенціалу зростання російської економіки і ризикує спровокувати інфляцію.

10:17 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 127 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 118 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:04 Вночі російською стратегічною авіацією завдано удар 6 ракетами Х-22 по південних регіонах України: 5 по Миколаївщині та 1 – Херсонщині. Є влучання в об’єкт промисловості. Люди не постраждали, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

09:47 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 194 430 (+660) осіб, танків – 3723 (+6) од., бойових броньованих машин – 7248 (+10) од., артилерійських систем – 3010 (+18) од., РСЗВ – 554 (+2) од., засобів ППО – 306 (+0) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18) од., крилатих ракет – 947 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5952 (+16) од., спеціальної техніки – 380 (+5) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

108,9% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

41,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

99,2% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

97,7% артилерійських систем (з них 2,9% за минулий тиждень),

49,7% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

21,8% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень).

09:28 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин і глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров 6 травня заявили про намір замінити 10 травня сили "Ваґнера" в Бахмуті чеченським підрозділом "Ахмат".

• Пріґожин і Кадиров, ймовірно, мають на меті представити міноборони Росії та регулярні російські війська як неефективні та підготувати умови, щоби звинуватити міноборони у будь-яких невдачах Росії в районі Бахмута.

• Хоча потенційне розгортання військ "Ахмата" в Бахмуті могло би певною мірою збільшити бойову спроможність Росії, заяви Пріґожина і Кадирова сильно перебільшені.

• Міністерство оборони Росії досі не відреагувало на скоординовану позицію Пріґожина та Кадирова щодо Бахмута, і, можливо, такі заяви застали його зненацька.

• Щонайменше одна особа, зв'язок якої з українською владою не підтверджено, 6 травня намагалася вбити співлідера російської партії «Справедлива Росія» в держдумі та відомого націоналістичного речника Захара Прілєпіна.

• CNN повідомляв, що російські засоби радіоелектронної боротьби обмежують ефективність українських ударів HIMARS в останні місяці.

• Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп’янська та в районі Кремінної.

• Російські сили продовжували досягати незначних успіхів у Бахмуті, а українські сили, ймовірно, провели успішну обмежену контратаку на південний захід від Авдіївки.

• Російські окупаційні чиновники стверджували, що українські війська обстріляли Крим балістичними ракетами малої дальності «Грім-2».

• Українські джерела повідомили, що російська влада продовжує різні заходи з примусової мобілізації жителів окупованих територій України.

• Російська окупаційна влада продовжує планувати масову примусову евакуацію в Запорізькій області.

09:17 Вночі сили ППО збили над Києвом російський розвідувальний безпілотник, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

09:01 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є потерпілі. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом минулої доби ворог здійснив близько 50 атак. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів територіальної оборони противника. На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Красний Хутір Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Карповичі, Тимоновичі, Залізний Міст та Леонівка Чернігівської області; Українське, Рівне, Сопич, Бояро-Лежачі та Волфине Сумської області, а також Леміщине, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охримівка, Чорне та Хатнє на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії Синьківки. Обстріляв Красне Перше, Митрофанівку, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Синьківку, Піщане, Вишневе та Стельмахівку Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білогорівки та Спірного, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Поряд з цим, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали Веселе, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. Обстріляв Бердичі, Авдіївку, Сєверне, Карлівку, Нетайлове та Первомайське на Донеччині. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку ворожих наступальних дій не фіксувалося. Окупанти обстріляли Водяне, Вугледар, Пречистівку та Золоту Ниву Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Поміж тим, обстріляв, зокрема, Бурлацьке, Вільне Поле, Новосілку, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Нікополь – Дніпропетровської; Золоту Балку, Антонівку та місто Херсон. Завдав авіаударів по населених пунктах Веселе і Козацьке Херсонської області. Російські окупанти проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на місцеві бази відпочинку. Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. При чому, в першу чергу потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації. Для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям, російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів. Нещодавно, в одному із сіл Старобільського району Луганської області, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебуває до 70 осіб. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Протягом минулої доби наші захисники знищили 7 ударних та 8 розвідувальних БпЛА. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

08:00 З ночі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває чотири надводні носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 32 ракети, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".