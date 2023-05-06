Скоєно бомбовий атентат на письменника-рашиста Захара Прілєпіна.

Він зазнав тяжкого поранення, його водій загинув.

Автомобіль прокремлівського письменника Захара Прилепіна Audi Q7 було підірвано в суботу, шостого травня, в селі Піонерське Борського району під Нижнім Новгородом. Про це повідомив російський Telegram-канал Mash. Внаслідок вибуху Прилєпін був важко поранений, його водій Олександр на псевдо «Злой», який формально є громадянином України загинув.

Відомо, що Прілєпін повертався з території анексованих «ДНР» та «ЛНР». Письменник-рашист їхав у Москву через Нижній Новгород, де наразі мешкає. У Нижегородській області він зупинявся поїсти. Відразу після того, як Прілєпін продовжив рух, стався вибух. Імовірно, виконавці атентату переслідували автомобіль письменника та прикріпили вибуховий пристрій у той момент, коли Прилєпін перебував у кафе. Попередньо вибуховий пристрій було прикріплено під днищем машини на підірвано дистанційно.

Вибух стався о 10.40 за місцевим часом. На місці вибуху утворилася вирва глибиною півтора метри. Уламки автомобіля розкидало у радіусі 30 метрів.

Захар Прилєпін у тяжкому стані — у нього зламані обидві ноги. Йому на місці наклали шини та бандаж. На гелікоптері його перевезли до Нижегородської обласної клінічної лікарні імені Семашка.

Місцева поліція оголосила план «Перехоплення». Поліціянти вибірково гальмують автомобілі у районі міста Бор,. Перевіряють документи та багажники.

Відповідальність за атентат взяла на себе якась організація «Атеш». У її Telegram-каналі йдеться, що рух «полював на Прілєпіна з початку року». «Захар Прілєпін був хреновим письменником, та й як людина – погань. Було відчуття, що його рано чи пізно підірвуть. Ось як відчували. І збулося — їхав своєю козирною Audi Q7 до родичів у Нижній Новгород. Але їхав не сам, а із сюрпризом на днище автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні. Наші прогнози завжди збуваються, тому що ми не лише говоримо, а й робимо», – написано в повідомленні. Проте жодних доказів причетності організації до вибуху наразі немає як і доказів реального існування такого руху.

Водночас, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив Telegram-каналу Sota, що вибух влаштувала «Національна республіканська армія». Раніше ця організація брала на себе відповідальність за вибухи, внаслідок яких загинули «військор» Владлен Татарський та пропагандистка Дар'я Дугіна. Незалежних підтверджень причетності цієї організації до жодного з вибухів немає.