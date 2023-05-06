437-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:19 Біля міста Нижній Новгород підірвали автомобіль російського пропагандиста, письменника, бойовика банд "Л/ДНР" Захара Прілєпіна. Як повідомляють російські видання, Прілєпін поранений, а водій загинув. За даними Mash, вибуховий пристрій детонували дистанційно. "За Прілєпіним стежили і дочекалися, коли він висадить з машини доньку. Після детонації авто перекинулося", - пише тг-канал.

12:05 Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців із Днем піхоти. З його слів, вдалі контрнаступальні операції Сил оборони стали можливими завдяки чіткій дисципліні та професіоналізму піхотинців. "За останні роки війни ви продемонстрували, що навіть у найскладніших ситуаціях можливо переламати хід подій на власну користь. І навіть там, де ворог переважає чисельно, можливо відвоювати українську землю", - зазначив Сирський. "Впевнений, що в найближчий час українська піхота підійматиме український прапор над деокупованим Донецьком, Луганськом та в Криму ", - додав командувач.

11:32 Енергетична система України працює без обмежень, із резервом потужності, повідомили в Міненерго, але через обстріли росіян залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях та на Донеччині, де було аварійне відключення енергоблоку ТЕСі, знеструмлено вугільну шахту. В Ірпінському районі через технологічні порушення без світла понад 18 тисяч абонентів.

11:18 Російська авіація пізно ввечері завдала авіаудару керованими бомбами по Глухову. Внаслідок обстрілу пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти. Згідно з попередньою інформацією, постраждало п'ятеро осіб, повідомило Оперативне командування "Північ".

10:57 Адміністративний суд Берліна скасував запроваджену поліцією заборону на використання українських прапорів 8 та 9 травня біля радянських меморіалів у Трептов-парку, Тіргартені та Шенхольцер-Гайде. В ухвалі йдеться, що рішення берлінської поліції є "очевидно незаконним", адже правоохоронці не надали "жодних доказів, що дозволяють припустити загрозу громадській безпеці". Адвокат організації українців "Віче" Патрік Гайнеманн зазначив: "Той, хто користується своїм основним правом публічно заявити про підтримку українського народу та його історичних жертв у розгромі націонал-соціалізму, не становить загрози громадській безпеці". У той же час будь-які дії, які сприймаються як схвалення війни Росії проти України, будуть припинятися.

10:43 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 147 населених пунктів на території 8 областей України, підтверджено ураження 92 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, загинуло 2 особи та 9 поранено, кількість жертв уточнюється.

10:22 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Шість російських регіонів, окупований Крим і 21 місто скасували паради до "дня перемоги" 9 травня з міркувань безпеки. "День перемоги" вшановує перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Святкування в Москві, найімовірніше, відбудеться, але в меншому масштабі. Прийому в президента Росії Путіна після параду не буде (востаннє він проходив у 2019 році). Також скасовано традиційний марш "безсмертного полку", де рідні несуть фотографії загиблих ветеранів Другої світової війни, приурочений до "дня перемоги". Це сталося після нещодавнього скасування армійських міжнародних ігор, які приймала Росія. Вибір часу завдання удару БПЛА по Кремлю за кілька днів до "дня перемоги" показує зростання вразливості Росії до таких атак і майже напевно підвищив сприйняття загрози російським керівництвом щодо подій на "день перемоги". На плани російського керівництва також, ймовірно, вплинула можливість протестів і невдоволення війною в Україні.

10:01 Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив вчорашній аналіз порталу Defense Express, що українські військові збили випущену з МіГ-31К російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал". "Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал"! Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини", – визнав Олещук, додавши, що "не потрібно бігти, як кажуть в Україні, поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог". Вчора речник Повітряних сил ЗСУ заперечував цю версію, заявивши, що протиповітряна оборона не збивала в небі над Києвом 4 травня балістичну ракету росіян.

09:41 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 193 770 (+560) осіб, танків – 3717 (+7) од., бойових броньованих машин – 7238 (+14) од., артилерійських систем – 2992 (+14) од., РСЗВ – 552 (+2) од., засобів ППО – 306 (+2) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14) од., крилатих ракет – 947 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5936 (+20) од., спеціальної техніки – 375 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

108,8% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

41,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

99,0% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),

97,1% артилерійських систем (з них 2,5% за минулий тиждень),

49,6% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

21,8% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень).

09:32 Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину ударними дронами, силами ППО збито всі 4 "шахеди", від їхніх уламків постраждали приватні споруди та ЛЕП, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністерство оборони Росії, схоже, змінило пріоритети наступу на Бахмут на користь підготовки до оборони від очікуваного українського контрнаступу, що ставить групу "Ваґнера" і фінансиста Євґєнія Пріґожина у потенційно складне становище.

• Тривала впертість "Ваґнера" в Бахмуті не відповідає загальному уповільненню темпів російських операцій в інших місцях України, оскільки регулярні російські сили, схоже, здебільшого зміщують фокус, щоб підготуватися до довгоочікуваного українського контрнаступу. Втрати, яких зазнав "Ваґнер" у Бахмуті, поряд зі згаданою ймовірною депріоретизацією зусиль міноборони Росії тут можуть поставити Пріґожина та "Ваґнер" в особливо погане становище.

• Нещодавно звільнений колишній заступник міністра оборони з логістики генерал-полковник Міхаіл Мізінцев, як повідомляється, обіймає посаду заступника командувача "групи Ваґнера", ймовірно, в рамках кампанії Ваґнера зберегти доступ до російських військових ресурсів.

• Міністр оборони РФ Сєрґєй Шойґу доручив новопризначеному заступникові міністра з матеріально-технічного забезпечення Алєксєю Кузьменкову контролювати постачання озброєнь і техніки російським військам в Україні.

• Російська окупаційна влада оголосила про примусове вивезення 70 тисяч мирних жителів окупованої Запорізької області в глибші райони російсько-окупаційного тилу під виглядом евакуації.

• Міністерство внутрішніх справ Росії запропонувало законопроєкт, покликаний апелювати до зростаючих антимігрантських настроїв у Росії та підтримати зусилля російських військових із вербування мігрантів: він дозволить роботодавцям позбавляти працівників-мігрантів дозволів на роботу та запровадить розширений адміністративний нагляд за перебуванням іноземних громадян у Росії.

• Голова російської ради з прав людини Валерій Фадєєв заявив, що російська влада повинна регулювати Telegram-канали так само, як Росія цензурує контрольовані державою ЗМІ.

• Російські війська здійснили наземні атаки поблизу Кремінної й Авдіївки та досягли незначних успіхів у Бахмуті.

• Російські мілблогери заявили, що українські сили провели обмежені контратаки під Бахмутом.

• ФСБ 5 травня заявила, що розкрила спробу атентата на не названого члена окупаційного керівництва Запорізької атомної електростанції. ФСБ, ймовірно, зробила ці заяви, щоб приховати повідомлення Державної інспекції ядерного регулювання України від 3 травня про те, що співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на ЗАЕС виявили, що російські війська розмістили військову зброю, обладнання та вибухівку в машинному залі реактора №4 ЗАЕС.

• Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров продовжує зусилля з формування силових структур, щоб забезпечення прихильність президента Росії Путіна.

• Російська окупаційна влада продовжує заходи щодо посилення соціального контролю над окупованими територіями.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: