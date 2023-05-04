435-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:13 У Бахмуті росіяни продовжують атакувати західну частину для повного захоплення міста, зазначає ресурс DeepState. Проте основних сил у них залишилося не багато; за останні дні просування ворога незначне. "Воно буде поновлене, якщо бойовики перекинуть дорогоцінні для них резерви із навколишніх сіл", – оцінили у DeepState.

11:57 Суд заарештував чергову порцію активів проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору, загальною вартістю понад 10,5 млрд грн. До списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Зокрема елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу і торговельні центри у різних регіонах України.

11:34 Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів. Програма візиту передбачає зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів та Бельгії Марком Рютте і Александером Де Кроо, міністром закордонних справ Вопке Гукстра та міністром оборони Кайсою Оллонгрен. Зеленський виступить із промовою "Немає миру без справедливості" та відвідає Міжнародний кримінальний суд.

11:18 В Індії третю добу обговорюють карикатуру українського художника Максима Паленка, який перемалював в образі богині Калі хмару, котра виникла після атаки на нафтову базу в Криму, з алюзіями на Мерилін Монро. Скандал виник після того, як цю карикатуру перепостив у твіттері офіційний акаунт Міністерства оборони України Defense Ukraine, який адмініструє управління стратегічних комунікацій Міноборони. Паленкові почали масово писати коментарі з Індії, і, як каже художник, там купа індійських коментів на кшталт: "Путін все робить правильно з вашою факін Україною". Голова товариства "Україна-Індія" Олег Торгало каже, що мав кілька розмов із впливовими людьми з Індії, і постійно мусить давати коментарі тамтешній пресі з приводу карикатури. "Це одна із найбільш шанованих богинь індуїзму. В Індії її називають – Мати Калі... Малювати матір усього насущного із задертою сукнею в образі упалої феї Мерилін Монро – м'яко кажучи, непристойно", – прокоментував Торгало. Заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар висловила жаль з приводу твіту Міноборони зі спотвореним образом Калі. "Україна та її народ поважають унікальну індійську культуру та високо цінують підтримку Індії. Зображення вже видалено. Україна сповнена рішучості розвивати співпрацю в дусі взаємної поваги та дружби", – прокоментувала Джеппар.

11:01 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 142 населені пункти на території 8 областей України, підтверджено ураження 173 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:57 Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги для України. До чергового пакета входять ракети для систем HIMARS; 155-міліметрові гаубиці та артилерійські снаряди для них; мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм. Крім того, в Україну відправлять ракети для протитанкових систем TOW; системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf; авіаційні ракети Hydra-70. Додатково українські військові отримають стрілецьку зброю та набої; боєприпаси для усунення перешкод; вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки, а також обладнання та запчастини для техобслуговування і ремонту транспорту.

10:48 Росіяни завдали удар по об’єкту генерації у Донецькій області, а також пошкодили повітряні лінії електропередачі, через що енергетики були змушені частково призупинити його роботу, повідомили в Міненерго. Станом на ранок побутових споживачів заживлено, без електроенергії залишаються дві шахти у місті Торецьк. Однак через бойові дії залишається відключеною частина абонентів у Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях.

10:22 Немає інформації про застосування РФ ракет під час нічної атаки на Київ, про що повідомили в КВМА, уточнив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат: "Вночі також була активність ворожої авіації – злітав літак МіГ-31. Була загроза застосування балістичного озброєння. Наразі ми не можемо підтвердити, що воно було застосоване. Немає фактів прильоту".

10:14 На тижні в Києві запрацювала ізраїльська система цивільного оповіщення про ракетні удари, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Система ідентифікує ракети і снаряди всіх видів, а також підраховує, скільки часу люди у цьому районі мають, щоб убезпечитися в сховищах.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

3 травня 2023 року спалахнула пожежа на російському паливному складі у Волні на материковій стороні Керченської протоки неподалік від Кримського мосту. Пожежу викликав ймовірний удар безпілотника. Це повторює схему пошкодження російських сховищ палива з початку року, причому особливо вразливими до атак залишаються склади пального на окупованій території України та в прикордонних з нею регіонах. Порушення мережі зберігання та розподілу пального, ймовірно, змусить внести корективи в російські операції заправок військових із метою зменшення кількості об'єктів для обстрілів. Російські корективи можуть включати розгортання додаткових заходів захисту на об'єктах зберігання палива, як це видно в Туапсе в Росії, або використання інфраструктури в менш загрожених регіонах.

09:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія звинуватила Україну в завданні безпілотного удару по Кремлю.

• Росія, ймовірно, влаштувала цей напад, намагаючись внести війну в російську внутрішню аудиторію та створити умови для ширшої мобілізації суспільства.

• Швидка та послідовна презентація офіційного російського наративу навколо удару свідчить про те, що Росія влаштувала цей напад безпосередньо перед святкуванням "дня перемоги" 9 травня, щоб представити війну як екзистенціальну для внутрішньої аудиторії.

• Деякі російські націоналістичні мілблогери схопилися за удар безпілотника Кремля, щоб закликати до ескалації Росії у війні, незважаючи на те, що наразі бракує військового потенціалу для цього.

• Можливо, Кремль планує провести інші операції під фальшивим прапором і посилити дезінформацію перед українським контрнаступом, щоби зросла внутрішня підтримка війни.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин 3 травня безпідставно заявив, що український контрнаступ уже почався, ймовірно, для того, щоб використати занепокоєння в інформаційному просторі та закликати посилити військову підтримку Росії для наступу "Ваґнера" на Бахмут.

• Російські війська в ніч з 2 на 3 травня завдали удару з безпілотників Шахед-131/136.

• Російські війська продовжували обмежені наземні атаки поблизу Кремінної.

• Російські війська продовжували досягати успіхів у Бахмуті та його околицях і продовжували вести наземні атаки на лінії Авдіївка–Донецьк.

• Російські війська завдали потужних авіаційних та артилерійських ударів по західному (правому) березі Херсонської області.

• Російські чиновники продовжують стимулювати військову службу шляхом надання соціальних виплат сім'ям учасників війни.

• Федеральна служба безпеки Росії заявила, що запобігла «терористичному» нападу на трьох кримських чиновників.

09:42 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 192 590 (+650) осіб, танків – 3707 (+5) од., бойових броньованих машин – 7216 (+17) од., артилерійських систем – 2962 (+16) од., РСЗВ – 547 (+3) од., засобів ППО – 304 (+4) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2523 (+18) од., крилатих ракет – 947 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5886 (+21) од., спеціальної техніки – 370 (+7) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

108,5% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

41,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

98,1% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

96,1% артилерійських систем (з них 1,9% за минулий тиждень),

49,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

21,6% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень).

09:27 За минулу добу росіяни 98 разів обстріляли населені пункти Херс​онщини, випустивши 539 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації, зокрема Херсон обстріляли 16 разів, випустивши 82 снаряди, влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, два заклади торгівлі, завод й автогосподарство, територію залізничного переїзду. Загинули 23 особи, 46 людей отримали поранення, повідомили в Херсонській ОВА

09:22 Вночі внаслідок атаки безпілотників спалахнули пожежі на російських нафтопереробних заводах у Краснодарському краї та Ростовській області: Ільському та Новошахтинському.

09:14 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 32 ракети, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

09:05 Вночі росіяни знову атакували шахедами з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря 24 ударними дронами «Shahed-136/131», 18 з них знищено силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України у північних, центральних та південних областях України.

Сили ППО збили всі безпілотники і ракети, які цієї ночі атакували Київ, повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко, не зазначивши їхню кількість.

Сили ППО збили 12 із 15 ударних дронів "Шахед", які вночі атакували Одесу, повідомили в оперативному командуванні "Південь". Три дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси, люди не постраждали.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: