435-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:13 У Бахмуті росіяни продовжують атакувати західну частину для повного захоплення міста, зазначає ресурс DeepState. Проте основних сил у них залишилося не багато; за останні дні просування ворога незначне. "Воно буде поновлене, якщо бойовики перекинуть дорогоцінні для них резерви із навколишніх сіл", – оцінили у DeepState.
11:57 Суд заарештував чергову порцію активів проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору, загальною вартістю понад 10,5 млрд грн. До списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Зокрема елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу і торговельні центри у різних регіонах України.
11:34 Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів. Програма візиту передбачає зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів та Бельгії Марком Рютте і Александером Де Кроо, міністром закордонних справ Вопке Гукстра та міністром оборони Кайсою Оллонгрен. Зеленський виступить із промовою "Немає миру без справедливості" та відвідає Міжнародний кримінальний суд.
11:18 В Індії третю добу обговорюють карикатуру українського художника Максима Паленка, який перемалював в образі богині Калі хмару, котра виникла після атаки на нафтову базу в Криму, з алюзіями на Мерилін Монро. Скандал виник після того, як цю карикатуру перепостив у твіттері офіційний акаунт Міністерства оборони України Defense Ukraine, який адмініструє управління стратегічних комунікацій Міноборони. Паленкові почали масово писати коментарі з Індії, і, як каже художник, там купа індійських коментів на кшталт: "Путін все робить правильно з вашою факін Україною". Голова товариства "Україна-Індія" Олег Торгало каже, що мав кілька розмов із впливовими людьми з Індії, і постійно мусить давати коментарі тамтешній пресі з приводу карикатури. "Це одна із найбільш шанованих богинь індуїзму. В Індії її називають – Мати Калі... Малювати матір усього насущного із задертою сукнею в образі упалої феї Мерилін Монро – м'яко кажучи, непристойно", – прокоментував Торгало. Заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар висловила жаль з приводу твіту Міноборони зі спотвореним образом Калі. "Україна та її народ поважають унікальну індійську культуру та високо цінують підтримку Індії. Зображення вже видалено. Україна сповнена рішучості розвивати співпрацю в дусі взаємної поваги та дружби", – прокоментувала Джеппар.
11:01 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 142 населені пункти на території 8 областей України, підтверджено ураження 173 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.
10:57 Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги для України. До чергового пакета входять ракети для систем HIMARS; 155-міліметрові гаубиці та артилерійські снаряди для них; мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм. Крім того, в Україну відправлять ракети для протитанкових систем TOW; системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf; авіаційні ракети Hydra-70. Додатково українські військові отримають стрілецьку зброю та набої; боєприпаси для усунення перешкод; вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки, а також обладнання та запчастини для техобслуговування і ремонту транспорту.
10:48 Росіяни завдали удар по об’єкту генерації у Донецькій області, а також пошкодили повітряні лінії електропередачі, через що енергетики були змушені частково призупинити його роботу, повідомили в Міненерго. Станом на ранок побутових споживачів заживлено, без електроенергії залишаються дві шахти у місті Торецьк. Однак через бойові дії залишається відключеною частина абонентів у Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях.
10:22 Немає інформації про застосування РФ ракет під час нічної атаки на Київ, про що повідомили в КВМА, уточнив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат: "Вночі також була активність ворожої авіації – злітав літак МіГ-31. Була загроза застосування балістичного озброєння. Наразі ми не можемо підтвердити, що воно було застосоване. Немає фактів прильоту".
10:14 На тижні в Києві запрацювала ізраїльська система цивільного оповіщення про ракетні удари, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Система ідентифікує ракети і снаряди всіх видів, а також підраховує, скільки часу люди у цьому районі мають, щоб убезпечитися в сховищах.
10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
3 травня 2023 року спалахнула пожежа на російському паливному складі у Волні на материковій стороні Керченської протоки неподалік від Кримського мосту. Пожежу викликав ймовірний удар безпілотника.
Це повторює схему пошкодження російських сховищ палива з початку року, причому особливо вразливими до атак залишаються склади пального на окупованій території України та в прикордонних з нею регіонах.
Порушення мережі зберігання та розподілу пального, ймовірно, змусить внести корективи в російські операції заправок військових із метою зменшення кількості об'єктів для обстрілів.
Російські корективи можуть включати розгортання додаткових заходів захисту на об'єктах зберігання палива, як це видно в Туапсе в Росії, або використання інфраструктури в менш загрожених регіонах.
09:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Росія звинуватила Україну в завданні безпілотного удару по Кремлю.
• Росія, ймовірно, влаштувала цей напад, намагаючись внести війну в російську внутрішню аудиторію та створити умови для ширшої мобілізації суспільства.
• Швидка та послідовна презентація офіційного російського наративу навколо удару свідчить про те, що Росія влаштувала цей напад безпосередньо перед святкуванням "дня перемоги" 9 травня, щоб представити війну як екзистенціальну для внутрішньої аудиторії.
• Деякі російські націоналістичні мілблогери схопилися за удар безпілотника Кремля, щоб закликати до ескалації Росії у війні, незважаючи на те, що наразі бракує військового потенціалу для цього.
• Можливо, Кремль планує провести інші операції під фальшивим прапором і посилити дезінформацію перед українським контрнаступом, щоби зросла внутрішня підтримка війни.
• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин 3 травня безпідставно заявив, що український контрнаступ уже почався, ймовірно, для того, щоб використати занепокоєння в інформаційному просторі та закликати посилити військову підтримку Росії для наступу "Ваґнера" на Бахмут.
• Російські війська в ніч з 2 на 3 травня завдали удару з безпілотників Шахед-131/136.
• Російські війська продовжували обмежені наземні атаки поблизу Кремінної.
• Російські війська продовжували досягати успіхів у Бахмуті та його околицях і продовжували вести наземні атаки на лінії Авдіївка–Донецьк.
• Російські війська завдали потужних авіаційних та артилерійських ударів по західному (правому) березі Херсонської області.
• Російські чиновники продовжують стимулювати військову службу шляхом надання соціальних виплат сім'ям учасників війни.
• Федеральна служба безпеки Росії заявила, що запобігла «терористичному» нападу на трьох кримських чиновників.
09:42 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 192 590 (+650) осіб,
танків – 3707 (+5) од.,
бойових броньованих машин – 7216 (+17) од.,
артилерійських систем – 2962 (+16) од.,
РСЗВ – 547 (+3) од.,
засобів ППО – 304 (+4) од.,
літаків – 308 (+0) од.,
гелікоптерів – 293 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2523 (+18) од.,
крилатих ракет – 947 (+0) од.
кораблів /катерів – 18 (+0) од.,
автомобільної техніки – 5886 (+21) од.,
спеціальної техніки – 370 (+7) од.
Дані уточнюються.
Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:
108,5% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),
41,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),
98,1% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),
96,1% артилерійських систем (з них 1,9% за минулий тиждень),
49,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),
21,6% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень).
09:27 За минулу добу росіяни 98 разів обстріляли населені пункти Херсонщини, випустивши 539 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації, зокрема Херсон обстріляли 16 разів, випустивши 82 снаряди, влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, два заклади торгівлі, завод й автогосподарство, територію залізничного переїзду. Загинули 23 особи, 46 людей отримали поранення, повідомили в Херсонській ОВА
09:22 Вночі внаслідок атаки безпілотників спалахнули пожежі на російських нафтопереробних заводах у Краснодарському краї та Ростовській області: Ільському та Новошахтинському.
09:14 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 32 ракети, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
09:05 Вночі росіяни знову атакували шахедами з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря 24 ударними дронами «Shahed-136/131», 18 з них знищено силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України у північних, центральних та південних областях України.
Сили ППО збили всі безпілотники і ракети, які цієї ночі атакували Київ, повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко, не зазначивши їхню кількість.
Сили ППО збили 12 із 15 ударних дронів "Шахед", які вночі атакували Одесу, повідомили в оперативному командуванні "Південь". Три дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси, люди не постраждали.
09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Російська федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору.
Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність подальших ворожих ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка особового складу російських територіальних військ.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах російської федерації. Протягом минулої доби з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Бучки Чернігівської області; Нововасилівка, Рожковичі, Ворожба, Басівка, Юнаківка, Миропілля і Запсілля Сумської області, а також Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Миколаївка на Харківщині.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.
На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, з метою пошуку слабких місць в нашій обороні. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне - Донецької.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Південне, а також Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Сєверного Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове та Первомайське.
На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Відбиті численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Обстрілів також зазнала Красногорівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав ракетного удару по місту Запоріжжя та авіаудару по Кізомису Херсонської області. З артилерії обстріляв населені пункти Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Капулівка на Дніпропетровщині; Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка, Кізомис та місто Херсон. Загинули цивільні люди.
Триває примусова паспортизація громадян України у Генічеському районі тимчасово захопленої Херсонської області. Російські окупанти постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна, обмежують у переміщені між населеними пунктами. До людей із українськими паспортами показове упереджене ставлення з боку загарбників.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також 4 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога.
04.05.2023