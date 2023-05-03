434-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:28 У селищі Тавричанка на окупованій території Каховського району окупанти перевстановили пам'ятник Леніну.

10:22 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 28 квітня та 01 травня 2023 року Росія завдала ударів по Україні крилатими ракетами повітряного базування. Це були перші такі удари за останні 50 днів, перед тим такі удари були 9 березня 2023 року. • Останні удари завдали російські стратегічні бомбардувальники дальньої авіації, літаки Ту-95 і Ту-160, ймовірно, з використанням крилатих ракет Х-101 і Х-555. • В обох ударах була використана менша кількість ракет, ніж у попередніх атаках, що, ймовірно, пов’язано зі спробами Росії відновити свої запаси крилатих ракет. Типи об'єктів, пошкоджених російськими ударами, вказують на можливий відхід від націленості на українську електроенергетичну мережу. Обидва нещодавні удари, ймовірно, були спрямовані на військову, промислову та логістичну інфраструктуру України.

10:09 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр оборони Росії Серґєй Шойгу заявив, що російський ВПК нарощує виробництво високоточних ракет для використання проти України.

• Ймовірно, Шойгу намагається відвернути дедалі зростаючі звинувачення в тому, що міністерство оборони Росії не може забезпечити достатню кількість боєприпасів для російських військ.

• Реакція Росії після заявленого удару по командувачу Сил територіальної оборони України генерал-майору Ігорю Танцюрі свідчить про те, що російські ультранаціоналісти намагаються представити будь-які російські операції як такі, що затримують потенційні контрнаступальні дії з боку України.

• Повідомляється, що Кремль розповсюдив новий циркуляр з інструкціями російським державним ЗМІ стосовно висвітлення майбутнього потенційного українського контрнаступу, який (якщо він є реальним), свідчить про те, що Кремль створює інформаційні умови як для ефективного російського захисту, так і для пом’якшення потрясінь у російському інформаційному просторі від успіхів України .

• Держави-члени ООН, у тому числі ключові російські партнери, такі як Китай, Індія та Бразилія, 26 квітня проголосували за ухвалення резолюції, яка визнає Росію агресором у війні в Україні.

• Російські війська провели обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

• Російські війська досягли незначних успіхів поблизу Бахмута, але не просунулися в самому місті.

• Російські війська продовжували обмежені наступальні операції вздовж фронту Авдіївка-Донецьк, а російські джерела стверджували, що українські сили проводили обмежені та локальні контратаки в районі Авдіївки.

• Українські війська продовжують діяти на островах у дельті Дніпра в Херсонській області та навколо них.

• Російські урядовці продовжують запроваджувати нові соціальні пільги для ветеранів та їхніх сімей, щоб стимулювати подальший призов до армії в Росії.

• Ймовірно, українські партизани здійснили атентат на заступника голови окупаційного відомства внутрішніх справ Запорізької області в Мелітополі.

09:55 Біля російського порту Тамань в Краснодарському краю загорівся резервуар із нафтопродуктами, причиною пожежі площею квадратних метрів називають атаку безпілотника.

09:45 Вночі безпілотниками був атакований російський військовий аеродром у Брянській області.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 191 940 (+520) осіб, танків – 3702 (+1) од., бойових броньованих машин – 7199 (+6) од., артилерійських систем – 2946 (+16) од., РСЗВ – 544 (+0) од., засобів ППО – 300 (+2) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2505 (+28) од., крилатих ракет – 947 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5865 (+14) од., спеціальної техніки – 363 (+3) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

108,3% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

41,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

97,8% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

95,6% артилерійських систем (з них 1,9% за минулий тиждень),

48,8% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

21,3% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

09:20 У Дніпрі через атаку дронів пошкоджено адмінбудівлю, загалом над областю знищили 7 "шахедів", повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак.

В Кіровоградській області три "шахеди" атакували нафтобазу, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

В Куцурубській громаді Миколаївської області від влучення "шахеда" приватному домоволодінні виникла пожежа, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Протиповітряна оборона ліквідувала всі "шахеди", якими РФ намагалася атакувати Київ, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

09:10 У ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти здійснили атаку України дронами-камікадзе іранського виробництва з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря, всього до 26 ударних дронів «Shahed-136/131», 21 з ним був знищений силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ:.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: