Помер Павел Смоленський, легендарний польський репортер, щирий друг України.

 

Нині помер Павел Смоленський – репортер, публіцист, незмінний журналіст "Ґазети виборчої" з початку її заснування в 1989 році. За часів ПНР писав репортажі для еміграційної паризької "Культури" Єжи Ґедройця та підпільних польських видань.

 

 

Мав 63 роки, довший час боровся з раком.

 

"Передчасна смерть Павла Смоленського означає не лише велику втрату для польської журналістики. У польському громадянському суспільстві, в групі тих, хто вірить у свободу, демократію, толерантність і Європу, утворилася вирва, яку неможливо заповнити", пише "Ґазета виборча".

 

Можна додати, що ця вирва утворила величезну прогалину в колі найвірніших друзів українців в Польщі. Павел Смоленський був великим другом України, послідовно відстоював її інтереси в Польщі в часи, коли це зовсім не було загальним трендом.

 

Автор десятків книг, серед яких книга-інтерв'ю з Юрієм Андруховичем "Ще не вмерла і не помре" (2014).

 

В 2017 року Павела Смоленського «за мужню громадянську позицію, самопожертву та активну участь у формуванні громадянського суспільства як в Польщі так і в Україні» номіновано Орденом «За інтелектуальну відвагу» Капітули незалежного культурологічного часопису «Ї», а ще раніше, 2003 року – премією польсько-українського примирення за книжку «Поховання для різуна» (2001).

 

В Польщі Павел Смоленський отримав дві нагороди від Асоціації польських журналістів та премію імені Єжи Зелінського за збірки репортажів "Покоління кризи" (1989) і "Робітники '88"; за книгу "Ізраїль більше не пурхає" (2006) був удостоєний в 2006 році премії імені Беати Павлак, за "Сироп полину. Вигнані в операції «Вісла»" (2017) був у 2018 році номінований на історичну премію імені Казімєжа Мочарського, а за "Червоний сніг на Етні" - на читацьку премію щомісячника "Краків і Світ" у конкурсі "Портрети".

 

Також був нагороджений премією Італійського географічного товариства, фестивалю літератури у Віаґо та родини Ришарда Капусцінського "Premio Kapuściński".

 

Після публікації книги "Ірак. Пекло в раю" (2004), Ришард Капусцінський сказав:  

"Існує три типи журналістики. Є журналістика ad hoc, тобто інформаційна журналістика, і журналістика, яка є своєрідним політичним коментарем того, що відбувається в країні та світі. Третій же вид журналістики практикує дуже невелике  коло людей. Це літературна журналістика, або літературний репортаж. Книга Павла Смоленського є чудовим прикладом літературного репортажу і займає гідне місце в традиції цього напряму останнього півстоліття".

 

02.05.2023

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