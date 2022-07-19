Патріотизм à la Моравецький

«Нині Україна бачить, що спадкоємцем ОУН і УПА є "русский мир"», – заявив у річницю «кривавої неділі» біля пам’ятника Жертвам волинського злочину прем’єр Матеуш Моравецький, історик за освітою. І тут же виголосив лекцію про те, що таке націоналізм і чим ця потворна хвороба відрізняється від правдивого патріотизму. Слова прем'єра є черговим прикладом його глибоких "знань", прикрашених оригінальним почуттям гумору.

Аж проситься розгорнути конспективність висловлювання Моравецького, аби дошукатися змісту у беззмістовності. Адже «русский мир», сповідником якого є Путін, — і колись, і нині є ідеєю розширення москальських впливів та самодержавія, особливо туди, де кремлівських держиморд ніхто не запрошує. Це нині переживає Україна і проти цього бореться, як колись УПА, — що ясно для кожного, хто знає історію.

Путін, очевидно, є чиїмсь спадкоємцем, але не ОУН і УПА – антиросійських, антирадянських і незалежницьких організацій (хоча їхня ідея боротьби за вільну Україну може комусь не подобатися), а московських агентів, які підступно вбили Євгена Коновальця та Степана Бандеру (вбивця Бандери отримав від Хрущова такий сам орден, що його отримав від Сталіна вбивця Льва Троцького). Це спадкоємець убивць українських незалежників.

Застановляючись над лекцією Моравецького про націоналізм і патріотизм, випадає нагадати йому, як він становчо кланявся перед мюнхенським пам’ятником націоналістам із Свєнтокшиської бригади, гітлерівських колабораціоністів, які мали більше спільного з німецьким нацизмом, ніж із польським патріотизмом.

Моравецький не помітив націоналізму міністра Чарнека, учасника демонстрації Національно-радикального табору, про якого нині, завдяки рішенню Верховного суду Республіки Польща, можна сказати, що він є ультранаціоналістичним і фашистським. До своєї канцелярії прем'єр запросив Адама Андрушкевича, який раніше був функціонером Національного руху та Всепольської молоді. Не кажучи вже про симпатії до такого собі Роберта Бонкевича, чиї ідеї підживлюються урядовими дотаціями.

За подібними критеріями Моравецький обирає друзів і за кордоном. Весь світ вважає Марін Ле Пен, Віктора Орбана, Мате Сальвіні, Вінченца Софа та Марлен Свазек з Партії свободи Австрії ультранаціоналістами. Лиш жменька політиків мають про них добру думку, наприклад, Путін – то нема чого дивуватися, що його погляди в багатьох місцях дивовижно збігаються з поглядами Моравецького.

Paweł Smoleński

Patriotyzm à la Morawiecki

Gazeta Wyborcza, 16.07.2022