433-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:41 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 4 ракети, повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

11:26 Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав бійців на Бахмутському напрямку. "Разом з командирами ми ухвалили низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та нанесення максимальних втрат противнику... В центрі уваги постійно мають бути люди, від солдата до комбрига. Ніхто не має залишитись осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається. Наші командири і воїни – це герої сучасності, які щодня вщент розбивають плани ворога", – прокоментував Сирський.

11:11 Посилення російських обстрілів на півдні України пов’язане з відсутністю перемог у російських окупантів, пояснила в ефірі телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк: «Це більше пов’язано з тим, що ворог немає певних перемог – немає переконливих просувань на сході України, немає вздовж лінії фронту ніяких успіхів на південному напрямку. Вони не стільки б’ють у відповідь, скільки отримують задачу – максимально переключити увагу українського населення на біду, яка приходить безпосередньо в кожен дім».

10:51 В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Як повідомило Міністерство з питань реінтеграції, в реєстрі збиратимуться та централізуватимуться дані щодо зниклих безвісти – ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи. Також державна база міститиме інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, які сприятимуть розшуку особи. Через місяць після внесення інформації до реєстру рідні зможуть отримати витяг, який підтверджуватиме статус зниклого, і з ним звернутися до Пенсійного фонду для отримання пенсії по втраті годувальника непрацездатним членам сімʼї.

10:33 Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна може з серпня розраховувати на потік боєприпасів для самохідних артилерійських установок Gepard із Німеччини. Наразі у ФРН налагоджують виробництво, але це займе певний час, сказав Шольц. Зброю, яку постачає Німеччина, Україна не може використовувати для обстрілів російської території, наголосив при цьому канцлер.

10:28 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 108 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 85 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією загинуло одна особи та 14 поранено, кількість жертв уточнюється.

10:09 Служба безпеки України склала підозру колишньому керівнику охорони горе-президента Віктора Януковича В’ячеславу Заневському у пособництві Росії – він допомагав росіянам у встановленні окупації та придушенні руху опору на Миколаївщині та Херсонщині. "За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань РФ на тимчасово захопленій частині півдня України. Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ. У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором "МВС" і "Державної служби безпеки" у тимчасово окупованій Херсонщині. Вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей", – повідомили в СБУ.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

27 квітня 2023 року пов’язані з російськими військовими соціальні мережі заявили, що заступника міністра оборони Росії генерал-полковника Міхаіла Мізінцева звільнили. Мізінцев відповідав за військову логістику та перебував на посаді лише вісім місяців. Звільнення Мізінцева не відразу було підтверджено, але припущення щодо його майбутнього підкреслюють, що проблеми логістики залишаються в центрі непростої кампанії Росії в Україні. Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі. Брак боєприпасів викликає внутрішні розбіжності, особливо між міністерством оборони Росії та "групою Ваґнера". Росія продовжує надавати найвищий пріоритет мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона все ще не в змозі виконати вимоги військового часу. У той час як російські політичні лідери наполегливо вимагають успіху на полі бою, російські фахівці з логістики застрягли посередині.

09:40 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 191 420 (+460) осіб, танків – 3701 (+1) од., бойових броньованих машин – 7193 (+1) од., артилерійських систем – 2930 (+9) од., РСЗВ – 544 (+0) од., засобів ППО – 298 (+3) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2477 (+1) од., крилатих ракет – 947 (+15) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5851 (+6) од., спеціальної техніки – 360 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

108,3% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

41,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

97,6% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

95,1% артилерійських систем (з них 1,7% за минулий тиждень),

48,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

21,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 30 квітня на 1 травня російські війська завдали чергового масштабного ракетного удару по Україні.

• 1 травня Білий дім оцінив, що російський наступ на Бахмут провалився.

• Українські офіційні особи продовжують сигналізувати про готовність України до потенційних контрнаступальних операцій.

• Фінансист групи Вагнера Євгеній Пригожин, ймовірно, використовує свій реабілітований авторитет у російському керівництві, щоб посилити свої зусилля з самореклами та вирішити свої давні проблеми з міністерством оборони Росії.

• У Міноборони Росії підтвердили заміну заступника міністра оборони Росії з тилового забезпечення генерал-полковника Міхаіла Мізінцева на генерал-полковника Алєксєя Кузьменкова.

• Опозиційна фракція Міноборони Росії, ймовірно, намагається усунути окремих посадовців Міноборони, публічно критикуючи їхні військові операції.

• Російські війська вели наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк.

• Українські офіційні особи зазначили, що "група Ваґнера" та інші російські війська намагаються зберегти темпи наступальних операцій у Бахмуті.

• Російські джерела продовжують стверджувати, що українські війська здійснюють рейди через Дніпро.

• Нещодавнє збільшення кількості російських приватних військових компаній, що діють в Україні, може вимагати певних змін у загальній командній структурі.

• Російські офіційні особи та окупаційна влада продовжують зусилля щодо інтеграції окупованих територій у російську соціально-економічну систему.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: