В УГКЦ заявили про законне право на Почаївську лавру.

 

Українська греко-католицька церква (УГКЦ) претендує на молитовну та фізичну присутність у Почаївській лаврі на Тернопільщині, яку орендує Українська православна церква Московського патріархату. Про це у коментарі LIGA.net заявив речник УГКЦ Ігор Яців.

 

 

"Позиція нашої Церкви базується на історичних джерелах, що в Почаївській лаврі молилися греко-католики. Греко-католики були насильно вигнані зі всієї лівобережної частини України за царської Росії. Почаївську лавру ми не залишали добровільно", – сказав він.

 

При цьому Яців уточнив, що йдеться не про право власності на комплекс споруд, а про можливість користуватися, але "на сталій основі, як це відбувалось стосовно УПЦ МП, – на підставі договорів".

 

Речник УГКЦ також запевнив, що якщо держава не ухвалить позитивного для УГКЦ рішення, "хрестових походів" ніхто організовувати не буде.

 

"Ми просто засвідчили своє право там бути, щоб потім не вийшло, що ми мовчали, й тому нам нічого (не дали)", – пояснив він.

 

Окрім УГКЦ та УПЦ МП, на Почаївську лавру також претендує Православна церква України. Однак у Міністерстві культури та інформаційної політики ще не визначитися щодо того, як вирішити цю суперечку. "Давайте спочатку розв'яжемо питання з власністю. Надалі мають ухвалюватися виважені рішення, в який спосіб там можуть відбуватися служіння: чи то оренда, чи то тимчасові угоди", – каже очільник відомства Олександр Ткаченко.

 

Зазначимо, що 26 квітня голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив, що під час виїзного засідання робоча група зафіксувала низку порушень, що є підставами для припинення оренди Почаївської лаври. "Члени робочої групи оглянули територію, наочно зафіксували ряд порушень, які є юридичними підставами для дострокового розірвання угоди користування Лаврою російськими орендарями, та внесли ряд пропозицій для пришвидшення цього процесу", – зазначив Головко.

 

 

01.05.2023

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