432-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 119 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 179 об’єктів інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Український Генштаб повідомив, що 30 квітня російські війська не проводили наступальних дій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Речник Нацгвардії України Рулан Музичук заявив, що на куп’янському та лиманському напрямках російські війська використовують більше артилерії, але проводять менше штурмів, ніж у Бахмуті та Мар’їнці.

• 30 квітня російські війська здійснили наземні атаки в районі Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що українські війська продовжують мати доступ до логістичних шляхів до Бахмута.

• 30 квітня російське джерело припустило, що російські війська, ймовірно, проведуть власний наступ на півдні України, якщо потенційний український контрнаступ зазнає невдачі. Російське джерело навело той факт, що російські високопосадовці та правоохоронні органи обговорюють можливих кандидатів на посади керівників різних районів Запорізької області, які наразі перебувають під контролем України, як ще один доказ планів Росії просуватися в південному напрямку.

• Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов повідомив, що Росія прагне взяти під контроль численні російські воєнізовані формування та намагається створити нову структуру, яка б підпорядкувала приватні військові компанії російському Генштабу.

• Російський мілблогер заявив, що Росія формує нові бригади повітряно-десантних військ, елітні підрозділи, які проводили спільні операції з "Вагнером" у Бахмуті.

09:55 Російська армія вночі випустила ракети по Дніпропетровській області, 7 з них військові повітряного командування «Схід» збили, але є і влучання в Павлоградському районі, постраждали 25 людей, у тому числі троє дітей, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Укрінформ. У Павлограді пошкоджене промислове підприємство, в житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 190 960 (+450) осіб, танків – 3700 (+1) од., бойових броньованих машин – 7192 (+3) од., артилерійських систем – 2921 (+7) од., РСЗВ – 544 (+0) од., засобів ППО – 295 (+0) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2476 (+1) од., крилатих ракет – 932 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5845 (+3) од., спеціальної техніки – 359 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

108,3% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

41,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

97,5% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

94,8% артилерійських систем (з них 1,9% за минулий тиждень),

48,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

21,0% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:30 На Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії, ворог провів численні атаки, намагаючись прорвати оборону наших позицій на декількох напрямках, однак вони зазнали невдачі, а на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції, повідомив Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський. Попри значні втрати, росіяни постійно кидають у бій нові штурмові "групи Ваґнера", інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається.

На Лиманському напрямку наші оборонці протягом кількох останніх днів також відбили численні штурми. Спроби ворога захопити наші позиції не вдались.

09:20 У Києві протиповітряна оборона ліквідувала всі ворожі цілі, жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури не зафіксовано, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Тривога тривала близько 3-х годин.

09:10 Близько 2:30 ночі росіяни атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, з яких 15 було знищено.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: