431-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:58 Під час візиту до України президентка Словаччини Зузана Чапутова відвідала село Ягідне на Чернігівщині і побувала у підвалі, де під час російської окупації загарбники утримували 367 людей, і замордували 11 поневолених. "Словами неможливо описати жахи російської окупації в Ягідному", – поділилася Чапутова. Президентка зазначила, що такі злочини росіяни вчиняли навмисно і закликала притягнути ворога до відповідальності. Візит Чапутової тривав три дні. Лідерка Словаччини побувала у Києві, Чернігові та Ужгороді.
15:21 Кабінет міністрів заборонив замовляти і виробляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку агресії РФ проти України і тоталітарних режимів, повідомляє головний сервісний центр МВС. "Під заборону потрапляють літери "Z" та "V", використання яких в індивідуальному номерному знаці має натяк на символіку воєнного російського вторгнення на територію України. Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах написаних кирилицею замість "С", "С", "В", "Ф", - ідеться у повідомленні.
14:09 Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк розкритикував слова колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель про правильність політики щодо Росії. "Екс-канцлер Меркель, що поставила Європу в тотальну залежність від російських енергоносіїв, виправдовується: "Я зробила все, щоб Росія не почала війну, і тому отримала... російський дешевий газ". Фантастика. Адже війна не почалася, правда? Далі автор Мінсько-Нормандського формату продовжує: "Треба думати про переговори, не всі миротворці мислять по-путінськи". Одне питання: переговори про що? Знову про дешевий газ від РФ?.. І головне – з ким? З офіційно визнаними міжнародними воєнними злочинцями? Невже після 430 днів жорстокої війни можна настільки глибоко зневажати свободу, настільки відверто не помічати російських масових убивств і так відкрито ненавидіти право України на самозахист?", – обурився радник голови ОП у Twitter.
13:37 Україна підписала з турецьким Baykar три нові угоди, повідомив міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишин. Деталі контрактів на не розголошуються, проте йдеться про озброєння нового покоління. "Запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління", – додав Камишин.
13:10 Німеччина підтвердила передачу Україні ще однієї системи протиповітряної оборони Iris-T SLM. Про це йдеться в оновленому списку військової допомоги на сайті німецького уряду. Україна отримала від Берліна додатково 8 вантажівок Zetros, а також дві вантажівки 8х6 із вісьмома контейнерами.
11:50 Керівниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк сказала, що підрив нафтобази в Криму і російської логістики загалом є елементом підготовки до масштабного наступу ЗСУ. "Те, що підірвана логістика ворога – один з елементів підготовки до потужних активних дій Сил оборони, ми говоримо вже довготривалий час. І ось ця робота і є підготовчою до широкого повномасштабного наступу, який всі очікують. Тому ворог відчуває, що в нього підірвані ресурси, і починає маневрувати", – сказала Гуменюк в етері національного телемаратону.
11:39 Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель далі вважає, що, попри війну в Україні, її політика щодо Росії була правильною: "Я намагалася запобігти цій ситуації з тим, що було в моєму розпорядженні. Той факт, що це не спрацювало, не є доказом того, що ця спроба була неправильною".
11:01 Станом на 10:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, серед яких носіїв крилатих ракет "Калібр" нема, заспокоїли у Військово-морських силах ЗСУ. Всі ракетоносії росіяни через шторм завели у пункти базування, пояснила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
10:40 В опублікованому на сайті британського уряду переліку військової техніки та боєприпасів, які планує закупити міністерство оборони Великої Британії для України до 4 травня, є далекобійні ракети з дальністю від 100 до 300 км, що мають запускатися із землі, води або з повітря з боєприпасом від 20 до 490 кг, а також зі стійкістю до перешкод, можливістю планування цілей та малою ймовірністю перехоплення системами ППО.
Крім того, для підвищення мобільності української армії Британія оголосила закупівлю інженерної техніки та тягачів:
• засоби прориву мінних полів: мінні катки та мінні трали на всю ширину та ширину гусениці для основних бойових танків Т-72, Leopard 1, Leopard 2, а також броньовані машини розмінування;
• бронетранспортери-мостоукладачі та пускові установки будь-яких розмірів;
• середньобалочні мости (9–31 м) і мостові пускові установки матеріально-технічної підтримки та багаторазові мости (40–80 м) з мінімальною військовою вантажопідйомністю 70 т;
• транспортери важкої техніки, здатні перевозити основні бойові танки.
До 26 квітня міноборони Британії планували закупити техніку для посилення української протиповітряної оборони:
• датчики для виявлення та відстеження крилатих ракет на висотах до 50 м, безпілотників та балістичних ракет;
• сенсорні гармати ППО для ураження дронів на низьких висотах та крилатих ракет;
• снаряди повітряного розриву для систем ППО (30 мм, 35 мм, 40 мм);
• експедиційні загородження для захисту об’єктів критичної інфраструктури – військові габіони (розбірні сітчасті контейнери) різних розмірів.
Закупівлю планує провести Міжнародний фонд для України, яким керує міноборони Великої Британії. До фонду долучилися також Норвегія, Нідерланди, Данія та Швеція. Разом з Ісландією та Литвою вони вже зібрали понад 587 мільйонів євро.
10:11 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 125 населених пунктів на території 8 областей України, підтверджено ураження 68 об’єктів інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.
10:01 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
Останніми місяцями російські командири, ймовірно, почали карати за порушення дисципліни, затримуючи порушників у "зинданах" – імпровізованих камерах у ямах в землі, закритих металевою решіткою.
У численних нещодавніх повідомленнях російських військовослужбовців наводяться схожі свідчення про те, що їх поміщають у "зиндани" за провини, зокрема за пияцтво і спроби розірвати контракт.
У перші місяці війни багато російських воєначальників відносно м'яко підтримували дисципліну, дозволяючи тим, хто відмовлявся служити, спокійно повернутися додому. З осені 2022 року з’явилося кілька все більш драконівських ініціатив щодо посилення дисципліни у військах, особливо після того, як у січні 2023 року командування операцією прийняв начальник генштабу Валєрій Ґерасімов.
09:30 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 190 510 (+470) осіб,
танків – 3699 (+2) од.,
бойових броньованих машин – 7189 (+5) од.,
артилерійських систем – 2914 (+6) од.,
РСЗВ – 544 (+1) од.,
засобів ППО – 295 (+1) од.,
літаків – 308 (+0) од.,
гелікоптерів – 293 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4) од.,
крилатих ракет – 932 (+0) од.
кораблів /катерів – 18 (+0) од.,
автомобільної техніки – 5842 (+6) од.,
спеціальної техніки – 357 (+2) од.
Дані уточнюються.
Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:
108,2% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),
41,5% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),
97,4% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),
94,6% артилерійських систем (з них 2,1% за минулий тиждень),
48,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),
21,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).
09:14 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин пригрозив вивести війська "Ваґнера" з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів найманцям "Ваґнера".
• Пріґожин також продовжив спроби переконати Кремль перейти до оборони на сході України.
• Пріґожин запропонував посаду першого заступника командувача військами "Ваґнера" – можливо, з сарказмом – колишньому заступнику міністра оборони Росії з тилового забезпечення генерал-полковнику Міхаілові Мізінцеву, якого, як повідомляється, було звільнено з посади 27 квітня.
• Як повідомляли, 29 квітня українські війська атакували нафтосховище в Севастополі з БПЛА "Мугін-5".
• Російські війська завдали обмежених наземних ударів на лінії Сватове–Кремінна.
• Російські війська досягли обмежених успіхів у Бахмуті та продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка–Донецьк.
• Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська завдали ракетного удару морського базування по командному пункту українського Херсонського угруповання військ. Українські офіційні особи поки не підтвердили цю заяву.
• Міноборони Росії продовжує вживати заходів щодо прискорення призову на військову службу та ускладнення ухилення від призову.
• Російська окупаційна влада та чиновники прикордонної зони розширили заходи безпеки та фільтраційні заходи, ймовірно, в очікуванні посилення активності українських партизанів на підтримку потенційного українського контрнаступу.
09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Російська федерація, не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.
Минулої доби противник завдав 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по Галаганівці та Леонівці; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Заріччя, Єліне, Тимоновичі, Леонівка, Красний Хутір Чернігівської області; Українське, Середина-Буда Стукалівка, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка і Могриця Сумської області, а також Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Тернова, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Нестерне на Харківщині.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.
На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Невське Луганської області та Новосадове, Торське, Білогорівка, Верхньокам’янське і Роздолівка – Донецької.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Торецьк, Шуми, Південне та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв Новокалинове, Авдіївку, Карлівку, Водяне та Первомайське.
На Мар’їнському напрямку відбито атаки противника в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Окрім того, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Парасковіївка.
На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Богоявленку, Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку, Шахтарське та Велику Новосілку Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв, зокрема, Времівку, Новосілку, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Новоандріївку та Кам’янське на Запоріжжі та Гаврилівку, Зміївку, Берислав, Козацьке, Іванівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське, Кізомис і Херсон.
В тимчасово окупованому Севастополі неспокійно. В результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною ємністю близько 40 тисяч тон. У зв’язку з цим, містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів. У свою чергу, відчуваючи початок так званого "гарячого курортного сезону" в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної росії.
Слід зазначити, що дана нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту рф, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України. Мішенями російських терористів ставали мирні люди та цивільні об’єкти. У той же час, за наявною інформацією, в результаті пожежі на нафтобазі постраждалих немає.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу. Також наші воїни збили два ворожих БпЛА типу “Shahed”, один розвідувальний “Орлан-10” та ще один БпЛА невстановленого типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника.
30.04.2023