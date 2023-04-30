431-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:58 Під час візиту до України президентка Словаччини Зузана Чапутова відвідала село Ягідне на Чернігівщині і побувала у підвалі, де під час російської окупації загарбники утримували 367 людей, і замордували 11 поневолених. "Словами неможливо описати жахи російської окупації в Ягідному", – поділилася Чапутова. Президентка зазначила, що такі злочини росіяни вчиняли навмисно і закликала притягнути ворога до відповідальності. Візит Чапутової тривав три дні. Лідерка Словаччини побувала у Києві, Чернігові та Ужгороді.

15:21 Кабінет міністрів заборонив замовляти і виробляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку агресії РФ проти України і тоталітарних режимів, повідомляє головний сервісний центр МВС. "Під заборону потрапляють літери "Z" та "V", використання яких в індивідуальному номерному знаці має натяк на символіку воєнного російського вторгнення на територію України. Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах написаних кирилицею замість "С", "С", "В", "Ф", - ідеться у повідомленні.

14:09 Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк розкритикував слова колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель про правильність політики щодо Росії. "Екс-канцлер Меркель, що поставила Європу в тотальну залежність від російських енергоносіїв, виправдовується: "Я зробила все, щоб Росія не почала війну, і тому отримала... російський дешевий газ". Фантастика. Адже війна не почалася, правда? Далі автор Мінсько-Нормандського формату продовжує: "Треба думати про переговори, не всі миротворці мислять по-путінськи". Одне питання: переговори про що? Знову про дешевий газ від РФ?.. І головне – з ким? З офіційно визнаними міжнародними воєнними злочинцями? Невже після 430 днів жорстокої війни можна настільки глибоко зневажати свободу, настільки відверто не помічати російських масових убивств і так відкрито ненавидіти право України на самозахист?", – обурився радник голови ОП у Twitter.

13:37 Україна підписала з турецьким Baykar три нові угоди, повідомив міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишин. Деталі контрактів на не розголошуються, проте йдеться про озброєння нового покоління. "Запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління", – додав Камишин.

13:10 Німеччина підтвердила передачу Україні ще однієї системи протиповітряної оборони Iris-T SLM. Про це йдеться в оновленому списку військової допомоги на сайті німецького уряду. Україна отримала від Берліна додатково 8 вантажівок Zetros, а також дві вантажівки 8х6 із вісьмома контейнерами.

11:50 Керівниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк сказала, що підрив нафтобази в Криму і російської логістики загалом є елементом підготовки до масштабного наступу ЗСУ. "Те, що підірвана логістика ворога – один з елементів підготовки до потужних активних дій Сил оборони, ми говоримо вже довготривалий час. І ось ця робота і є підготовчою до широкого повномасштабного наступу, який всі очікують. Тому ворог відчуває, що в нього підірвані ресурси, і починає маневрувати", – сказала Гуменюк в етері національного телемаратону.

11:39 Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель далі вважає, що, попри війну в Україні, її політика щодо Росії була правильною: "Я намагалася запобігти цій ситуації з тим, що було в моєму розпорядженні. Той факт, що це не спрацювало, не є доказом того, що ця спроба була неправильною".

11:01 Станом на 10:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, серед яких носіїв крилатих ракет "Калібр" нема, заспокоїли у Військово-морських силах ЗСУ. Всі ракетоносії росіяни через шторм завели у пункти базування, пояснила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

10:40 В опублікованому на сайті британського уряду переліку військової техніки та боєприпасів, які планує закупити міністерство оборони Великої Британії для України до 4 травня, є далекобійні ракети з дальністю від 100 до 300 км, що мають запускатися із землі, води або з повітря з боєприпасом від 20 до 490 кг, а також зі стійкістю до перешкод, можливістю планування цілей та малою ймовірністю перехоплення системами ППО.

Крім того, для підвищення мобільності української армії Британія оголосила закупівлю інженерної техніки та тягачів:

• засоби прориву мінних полів: мінні катки та мінні трали на всю ширину та ширину гусениці для основних бойових танків Т-72, Leopard 1, Leopard 2, а також броньовані машини розмінування;

• бронетранспортери-мостоукладачі та пускові установки будь-яких розмірів;

• середньобалочні мости (9–31 м) і мостові пускові установки матеріально-технічної підтримки та багаторазові мости (40–80 м) з мінімальною військовою вантажопідйомністю 70 т;

• транспортери важкої техніки, здатні перевозити основні бойові танки.

До 26 квітня міноборони Британії планували закупити техніку для посилення української протиповітряної оборони:

• датчики для виявлення та відстеження крилатих ракет на висотах до 50 м, безпілотників та балістичних ракет;

• сенсорні гармати ППО для ураження дронів на низьких висотах та крилатих ракет;

• снаряди повітряного розриву для систем ППО (30 мм, 35 ​​мм, 40 мм);

• експедиційні загородження для захисту об’єктів критичної інфраструктури – військові габіони (розбірні сітчасті контейнери) різних розмірів.

Закупівлю планує провести Міжнародний фонд для України, яким керує міноборони Великої Британії. До фонду долучилися також Норвегія, Нідерланди, Данія та Швеція. Разом з Ісландією та Литвою вони вже зібрали понад 587 мільйонів євро.

10:11 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 125 населених пунктів на території 8 областей України, підтверджено ураження 68 об’єктів інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:01 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Останніми місяцями російські командири, ймовірно, почали карати за порушення дисципліни, затримуючи порушників у "зинданах" – імпровізованих камерах у ямах в землі, закритих металевою решіткою. У численних нещодавніх повідомленнях російських військовослужбовців наводяться схожі свідчення про те, що їх поміщають у "зиндани" за провини, зокрема за пияцтво і спроби розірвати контракт. У перші місяці війни багато російських воєначальників відносно м'яко підтримували дисципліну, дозволяючи тим, хто відмовлявся служити, спокійно повернутися додому. З осені 2022 року з’явилося кілька все більш драконівських ініціатив щодо посилення дисципліни у військах, особливо після того, як у січні 2023 року командування операцією прийняв начальник генштабу Валєрій Ґерасімов.

09:30 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 190 510 (+470) осіб, танків – 3699 (+2) од., бойових броньованих машин – 7189 (+5) од., артилерійських систем – 2914 (+6) од., РСЗВ – 544 (+1) од., засобів ППО – 295 (+1) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4) од., крилатих ракет – 932 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5842 (+6) од., спеціальної техніки – 357 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

108,2% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

41,5% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

97,4% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

94,6% артилерійських систем (з них 2,1% за минулий тиждень),

48,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

21,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:14 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин пригрозив вивести війська "Ваґнера" з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів найманцям "Ваґнера".

• Пріґожин також продовжив спроби переконати Кремль перейти до оборони на сході України.

• Пріґожин запропонував посаду першого заступника командувача військами "Ваґнера" – можливо, з сарказмом – колишньому заступнику міністра оборони Росії з тилового забезпечення генерал-полковнику Міхаілові Мізінцеву, якого, як повідомляється, було звільнено з посади 27 квітня.

• Як повідомляли, 29 квітня українські війська атакували нафтосховище в Севастополі з БПЛА "Мугін-5".

• Російські війська завдали обмежених наземних ударів на лінії Сватове–Кремінна.

• Російські війська досягли обмежених успіхів у Бахмуті та продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка–Донецьк.

• Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська завдали ракетного удару морського базування по командному пункту українського Херсонського угруповання військ. Українські офіційні особи поки не підтвердили цю заяву.

• Міноборони Росії продовжує вживати заходів щодо прискорення призову на військову службу та ускладнення ухилення від призову.

• Російська окупаційна влада та чиновники прикордонної зони розширили заходи безпеки та фільтраційні заходи, ймовірно, в очікуванні посилення активності українських партизанів на підтримку потенційного українського контрнаступу.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: