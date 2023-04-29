У ЄУ знайдено компроміс щодо імпорту аграрної продукції з України.

Софія, Будапешт, Варшава та Братислава скасують односторонні ембарґо на імпорт української сільгосппродукції.

 

 

Європейська комісія досягла угоди з країнами Центральної Європи щодо обмеження імпорту зерна й інших продовольчих товарів із України. Вона стосується п'яти країн: Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії. Раніше ці країни заявили, що в односторонньому порядку запроваджують ембарґо на імпорт української сільськогосподарської продукції. Про це повідомило видання Politico з покликом на слова віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

 

«Я радий повідомити, що ми досягли політичної домовленості щодо імпорту українських агропродовольчих товарів до ЄУ. Ми домовилися з п’ятьма сусідніми країнами ЄУ і Україною про те, як ми будемо залагоджувати ситуацію», – сказав Домбровскіс.

 

Як зазначив Домбровскіс, Євроунія вживе екстрених заходів, щоб вивезти з цих країн українське зерно, яке накопичилося на складах. Подальший імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України буде обмежений. ЄУ також надасть близько 100 мільйонів євро на підтримку власного сільського господарства цих країн.

 

Водночас Софія, Будапешт, Варшава та Братислава повинні скасувати запроваджені ними односторонні ембарґо на імпорт сільгосппродукції з України. Румунія ще не встигла встановити таких обмежень.

 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала компроміс. «Угода збереже як експортні можливості України, що дозволить їй продовжувати годувати світ, так і наші фермери не постраждають», – наголосила фон дер Ляєн.

 

Нагадаємо, що в червні 2022 року Європейська Унія скасувала ввізні мита та квоти на ввезення сільськогосподарської продукції з України як захід підтримки економіки воюючої країни. Польща та інші країни Східної Європи запропонували допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн. Але через проблеми з логістикою зерно накопичувалося в країнах, які межують з Україною, що призвело до зниження цін на місцевих ринках та невдоволення місцевих фермерів.

29.04.2023

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