430-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:40 Пошуково-рятувальну операцію в Умані завершено. Українським службам вдалося ідентифікувати всі 23 тіла. На місці працював спеціальний штаб, при якому прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопців (півтора, 16 та 17 років) і троє дівчат (8, 11 та 14 років). Ще дві жінки вважаються безвісти зниклими. "Рятувальники працювали на межі можливостей, щоб витягнути людей з-під завалів. Залучили важку техніку та спецзасоби. Допомагали поліцейські та добровольці... Робота йшла дуже швидко, бо всі поспішали. До останнього сподівалися знайти під завалами когось живого…" – прокоментував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

16:02 Херсонська обласна адміністрація готує план евакуації населення на випадок масових обстрілів Росії. "Останніми днями ми бачимо, що ворог посилив обстріли не тільки Херсонщини, а й всієї України. Гинуть українці, цілі родини, діти… Я не можу допустити, щоб постраждали херсонці. Тому дав доручення завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області", – заявив голова адміністрації Олександр Прокудін.

15:28 Заяви ворога про повний контроль Росії над трасами на Бахмут і перерізання постачання українців не відповідають дійсності, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері національного телемаратону. З його слів, ситуація динамічна, і вона змінюється. "Бахмут залишається головним напрямком удару ворога, де він зосереджує максимальні свої зусилля, намагаючись оточити і взяти це місто... Завдяки комплексній роботі всіх елементів Сил оборони, починаючи від артилеристів, які постійно ведуть контрбатарейну боротьбу, щоб ворог не міг взяти під постійний вогневий контроль ці траси, закінчуючи розвідниками, Силами спеціальних операцій, які розвідують, забезпечують можливість проходу, також військовим інженерам, автомобілістам, у нас є можливості постачання у Бахмут", – сказав Череватий.

15:11 Перед очікуваним контрнаступом біля тисячі бійців український ССО проходять тренування на 12 військових базах бундесверу в Німеччині, пише Bild, зазначивши, що "сили спецоперацій вже забезпечили успіх попереднім українським наступам, завдавши важких втрат російським окупантам і змусивши їх до втечі."

14:25 Росіяни частково просунулися вперед у боях за Бахмут. Як зазначає ресурс DeepState, бої ведуться у західній частині міста; російські загони намагаються витіснити українські сили за магістральну вулицю Чайковського. Ворог продовжує тиснути на Хромове з півночі і північного сходу.

14:06 У центрі Києва на одній з адміністративних будівель Верховної Ради України з’явився мурал із написом «Слава Україні. Героям Слава», на якому зображений розстріляний росіянами Герой України Олександр Мацієвський. Автор муралу — французький художник Крістіан Ґуемі, відомий під псевдонімом С215.

13:52 Внаслідок нічного вибуху у Севастополі було знищено більше десяти резервуарів з нафтопродуктами загальною ємністю сорок тисяч тонн, що призначались для потреб Чорноморського флоту РФ, повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, зазначивши, що це "є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора".

13:35 У процесі ідентифікації встановлено, що в Умані внаслідок ракетного удару Росії загинуло п'ятеро дітей – троє дівчат (8, 11 та 14 років) і двоє хлопців (віком півтора рочку та 16 років). Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, зниклою вважається одна жінка. Пошуки тривають.

13:03 Служба безпеки України викрила шістьох колаборанток, причетних до організації "референдумів" на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей. Зокрема викрито п’ятьох мешканок Бериславського та Херсонського районів, які під час окупації регіону ввійшли до складу так званих "виборчих дільниць". У супроводі російських військовиків вони обходили будинки місцевих жителів і змушували їх "проголосувати" за незаконне приєднання області до країни-агресора. Також у ході спецоперації на Луганщині затримано мешканку тимчасово окупованого Старобільського району, яка організовувала фейкове волевиявлення як "член територіальної виборчої комісії". Зокрема, зловмисниця складала списки "виборців", видавала "бюлетені" та готувала "протокол голосування". Усіх шістьох заарештовано.

12:41 Станом на 12:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 12 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ. Станом на 12:15 в Оперативному командуванні "Південь" повідомляли про 15 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет.

12:15 Президент України Володимир Зеленський припускає, що війна з Росією може тривати роками, а навіть десятиліттями. Голова держави в інтерв'ю скандинавським медіа сказав, що успіх українського контрнаступу залежить від обсягів і термінів постачання західної зброї. "Хоча Зеленський не захотів розголошувати жодних подробиць чи графіку контратаки, загалом вважають, що вона запланована на кінець весни чи початок літа. Попри свої надії на успіх, він також попередив, що війна може тривати роками або навіть десятиліттями", – зазначає Yle.

11:41 В Умані під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки знову спалахнула пожежа, повідомляє "Суспільне". Як пояснили рятувальники, її роздмухало вітром. Там працюють у посиленому режимі. За ніч нових жертв не виявили: згідно з даними ДСНС, 23 людей загинули (серед них 4 дітей); 18 отримали травми різного ступеня тяжкості.

11:36 Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вирішила не поширювати отримані ще в лютому 2023 року підсумки критичної щодо неї незалежної перевірки скандального звіту про нібито порушення українськими військовими законів та звичаїв війни та піддавання ризику життя цивільних, повідомила газета The New York Times. Доповідь Amnesty International перевіряли пʼять експертів із міжнародного гуманітарного права, які вказали, що поширена в серпні 2022 року доповідь правозахисників була «двозначною, неточною і деякою мірою юридично сумнівною», а головний висновок про те, що Україна порушила міжнародне право, був «недостатньо обґрунтований». У першій версії звіту останній пункт звучав як «необґрунтований», але функціонерам Amnesty International вдалося пом'якшити формулювання.

11:04 З мільйона обіцяних Євросоюзом артилерійських снарядів для ЗСУ Німеччина може виробити 250 тисяч – на потужностях концерну Rheinmetall, що відповідно планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів від теперішніх 450 тисяч до близько 600 тисяч снарядів на рік.

10:40 Український контрнаступ включає плани щодо деокупації Криму, заявив після низки звернень українських високопосадовців не плекати перебільшених сподівань на результати контрнаступу Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю скандинавським журналістам, зазначивши, що успіх України значною мірою залежить від продовження постачання Заходом зброї: "Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення".

10:20 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Вранці 28 квітня 2023 року Росія завдала першої з початку березня 2023 року великої хвилі ударів крилатими ракетами по Україні. Хоча Україна збила більшість ракет, щонайменше 25 мирних жителів були вбиті. Ці атаки свідчать про відхід від використання Росією ударів на великій відстані. Хвиля включала менше ракет, ніж взимку, і навряд чи вона була спрямована на енергетичну інфраструктуру України. Існує реалістична можливість того, що Росія намагалася перехопити українські резервні підрозділи та військові постачання, нещодавно надані Україні. Росія використовує неефективний процес націлювання і надає пріоритет в її розумінні воєнній необхідності, а не запобіганню супутньої шкоди, зокрема загибелі цивільного населення.

10:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 108 населених пунктів на території 7 областей України, підтверджено ураження 107 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією загинуло 3 особи та 25 поранено, кількість жертв уточнюється.

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 190 040 (+580) осіб, танків – 3697 (+3) од., бойових броньованих машин – 7184 (+3) од., артилерійських систем – 2908 (+3) од., РСЗВ – 543 (+0) од., засобів ППО – 294 (+0) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4) од., крилатих ракет – 932 (+21) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5836 (+17) од., спеціальної техніки – 355 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

108,2% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

41,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

97,3% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

94,4% артилерійських систем (з них 2,3% за минулий тиждень),

48,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

20,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:30 У Севастополі зранку після влучання БПЛА горить нафтобаза, площа пожежі – біля тисячі квадратних метрів.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська в ніч на 27 квітня завдали серії ракетних ударів по тилових районах України.

• Міністерство оборони Росії підтвердило призначення віцеадмірала Владіміра Воробйова новим командувачем Балтійського флоту після переведення колишнього командувача Балтійського флоту адмірала Віктора Ліїна на Тихоокеанський флот.

• Президент Росії Путін підписав указ, яким кодифікував умови подальшої масштабної депортації жителів окупованих територій України до Росії. ISW продовжує оцінювати, що всі дії, спрямовані на депортацію українців до Росії, можуть становити порушення Женевської конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього, а також потенційну планомірну ​​кампанію етнічної чистки.

• Міністр оборони Росії генерал армії Серґєй Шойгу під час зустрічі міністрів оборони країн – членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Нью-Делі, Індія, просував прагнення Кремля створити потенційну антизахідну коаліцію. Кремль також, ймовірно, намагається забезпечити через багатосторонню співпрацю з Китаєм жадані переваги китайсько-російських двосторонніх відносин, яких Путін не зміг отримати під час зустрічі з Сі. Спроби Кремля використати ШОС для підтримки цих зусиль навряд чи будуть більш успішними, ніж його попередні спроби згуртувати решту світу проти Заходу та переконати Китай, що Росія є надійним і рівноправним партнером у сфері безпеки.

• Глава підконтрольної Кремлю Російської православної церкви патріарх Московський Кіріл позбавив сану протодиякона РПЦ Андрєя Кураєва, який не підтримував вторгнення Росії в Україну.

• Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Кремінної і станом на 28 квітня дещо просунулися на північний захід від міста.

• Російські війська посилюють тиск на трасу Т0504 Костянтинівка – Часів Яр – Бахмут.

• Російські війська продовжили рутинні нецільові обстріли й оборонні операції на півдні України.

• Президент Росії Путін доручив російським чиновникам розвивати російську індустрію безпілотників, ймовірно, як частину зусиль Кремля щодо поступової мобілізації російського ВПК.

• Російська окупаційна влада продовжує оголошувати про патронажні програми з російськими суб'єктами федерації.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: