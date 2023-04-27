На високогір'ї Карпат вдарив мороз -11°С.

Вершина Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах, попри кінець квітня, досі вкрита сніговою ковдрою, там також тримається сильний мороз. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Сьогодні, 27 квітня, на горі вітряно та тримається мінусова температура.

"Станом на 07:00 27.04.2023 на г. Піп Іван Чорногірський ясно, невелика хмарність. Вітер північно-західний 10–11 м/с, температура повітря -11°С", – йдеться в повідомленні.

Також 27 квітня на високогiр'ї Івано-Франківської області утримується значна сніголавинна небезпека.

"Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) утримується 26–27 квітня на високогір'ї Iвано-Франкiвської області. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", – йдеться у повідомленні на сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

Також у ці дні помірна сніголавинна небезпека очікується на високогір'ї східної частини Закарпатської області. Йдеться про другий рівень небезпеки. А низька сніголавинна небезпека (1 рівень) сьогодні та завтра зберігається на високогір'ї західної та центральної частини Закарпаття.