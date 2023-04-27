На високогір'ї Карпат вдарив мороз -11°С.

 

Вершина Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах, попри кінець квітня, досі вкрита сніговою ковдрою, там також тримається сильний мороз. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста. 

 

 

Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Сьогодні, 27 квітня, на горі вітряно та тримається мінусова температура. 

 

"Станом на 07:00 27.04.2023 на г. Піп Іван Чорногірський ясно, невелика хмарність. Вітер північно-західний 10–11 м/с, температура повітря -11°С", – йдеться в повідомленні.

 

Також 27 квітня на високогiр'ї Івано-Франківської області утримується значна сніголавинна небезпека.

 

"Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) утримується 26–27 квітня на високогір'ї Iвано-Франкiвської області. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", – йдеться у повідомленні на сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

 

Також у ці дні помірна сніголавинна небезпека очікується на високогір'ї східної частини Закарпатської області. Йдеться про другий рівень небезпеки. А низька сніголавинна небезпека (1 рівень) сьогодні та завтра зберігається на високогір'ї західної та центральної частини Закарпаття.

 

27.04.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Близькі й далекі сусіди
 Олена Лисенко
Галина Петросаняк збирає під обкладинкою цієї книжки свої враження від подорожей знайомим німецькомовним світом, чи як його ще називають — старою і доброю Європою. Це міста у яких виростали, творили чи помирали відомі люди (чимало з яких походили з України).
28.04.23 | | Штука
Король Лір: як ми шукали любов під час війни
Зафільмувати історію про силу мистецтва в боротьбі проти жахів війни вирішив режисер Дмитро Грешко в новому повнометражному документальному фільмі, що розповідає про театрального режисера В’ячеслава Єгорова, який з акторами-переселенцями в Ужгороді втілив на сцені п’єсу Шекспіра «Король Лір».
27.04.23 | | Штука
427-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили 39 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
26.04.23 | | Україна
Гра в творчість
Марта Кузій
Чому той, хто прагне мистецтва без кордонів, дивним чином все ж акцентує присутність російського елементу в загальній картині культури, публічно відбілює хороших рускіх, виправдовує мистецтво поза політикою і тим самим нівелює боротьбу за ідентичність і упізнаваність українства?
26.04.23 | | Штука
«Дзеркало» у Львівській опері: гід фестивалем
 Дзвенислава Саф’ян
У Дзеркальній залі Львівської опери відомі солісти та знані колективи з різних регіонів країни зберуться разом попри тривоги й загрози, граючи сучасну музику й визнану, добірну класику.
25.04.23 | | Штука
426-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили 43 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
25.04.23 | | Україна
Фрустрація
Андрій Содомора
Збіг неприємних, що ріжуть вухо, приголосних, темний голосний «u», подібне до «чорного» воронячого скрику «trа-а-а...» – звуковий образ «чорної діри»
24.04.23 | | Дискурси
425-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили 60 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
24.04.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.