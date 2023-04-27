Президент Туреччини скасував заплановані заходи через проблеми зі здоров'ям.

Тим часом його адміністрація намагається спростувати повідомлення про хворобу шефа.

 

 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан через проблеми зі здоров'ям скасував передвиборчі заходи, які були заплановані на четвер, 27 квітня. «За порадою лікарів сьогодні я відпочиватиму вдома», – написав він у Twitter у середу, 26 квітня.

 

Ердоґан повідомив, що замість нього у передвиборчих мітингах, запланованих на 27 квітня у Кириккалі, Сівасі та Йозгаті, візьме участь віцепрезидент Туреччини Фуат Октай (Fuat Oktay). Всі ці заходи мали б бути надзвичайно важливими для турецького президента з огляду на близькість президентських виборів, на яких його перемога виглядає аж ніяк не певною.

 

Особливо важливою мала стати запланована на четвер урочиста церемонія з нагоди завезення ядерного палива російського виробництва на енергоблок №1 турецької АЕС «Аккую». Ердоґан мав напередодні рішучий намір безпосередньо взяти участь у церемонії, але тепер зрозуміло, що цього зробити він не зможе.

 

Голова управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун (Fahrettin Altun) спробував спростувати інформацію про те, що президент Реджеп Таїп Ердоган має проблеми зі здоров'ям. «Ми категорично відкидаємо такі необґрунтовані заяви щодо здоров'я президента Ердоґана», – написав він на своїй сторінці у Twitter. Алтун зазначив, що Ердоґан візьме участь у церемонії на атомній станції в онлайн-форматі.

 

Про поважні проблеми в Ердогана зі здоров’ям стало зрозуміло ввечері 25 квітня. Тоді під час інтерв'ю в прямому етері на одному з місцевих телеканалів турецькому очільникові стало зло. Трансляцію було перервано, а після її поновлення президент попросив вибачення у глядачів, пояснивши те, що сталося, «шлунковим грипом» і великим навантаженням через передвиборчу кампанію. Згодом низка ЗМІ повідомили, що у Ердоґана нібито стався інфаркт міокарда і його шпиталізували.

 

Президентські та парламентські вибори в Туреччині відбудуться 14 травня. Конкуренцію 69-річному Ердоґану, який має намір переобратися на черговий термін, становитиме 74-річний Кемаль Киличдароґлу – єдиний кандидат від опозиційного «Народного альянсу», лідер Народно-республіканської партії.

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