У Росії заарештували начальника бронетанкової служби.

Його звинувачують у розкраданні двигунів для танків Т-90.

Південний окружний військовий суд залишив чинним рішення суду про арешт начальника автобронетанкової служби полковника Олександра Дєнісова. Його якого звинувачують у розкраданні двигунів для танків Т-90. Про це повідомляє російська газета «Коммерсантъ».

За версією слідства, полковник з листопада 2021 року до квітня 2022 року викрав сім двигунів В-92С2, призначених для встановлення на танки Т-90. Загальну суму збитків слідчі оцінили у 20,5 мільйонів рублів.

Кримінальну справу проти полковника порушили 28 березня, того ж дня військовика затримали. Його звинувачують за статтею про шахрайство в особливо великому розмірі, вчиненому організованою групою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Наразі невідомо, чи встановило слідство інших фігурантів справи. Гарнізонний військовий суд Ростова-на-Дону заарештував Денисова 29 березня.

Водночас адвокат полковника Дєнісова Роман Бударін у розмові з журналістами заявив, що його підзахисний вини не визнає. «Невинну людину притягують до відповідальності. Доказів винуватості Дєнісова немає», – заявив адвокат. Як аргумент адвокат наводить і неодноразові поїздки Дєнісова на український фронт.