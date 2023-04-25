Байден оголосив про намір піти на другу президентську каденцію.

Наразі його рейтинги виглядають не найкраще, але все ж привабливіше, аніж у головного конкурента – Трампа.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у вівторок, 25 квітня, оголосив, що висуває свою кандидатуру для участі у президентських виборах 2024 року. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Глава Білого дому в оприлюдненому на його каналі на YouTube відеоролику пообіцяв захистити американські свободи від екстремістів, пов’язаних із колишнім президентом Дональдом Трампом, якого він переміг у 2020 році та може знову зіткнутися з ним у 2024 році.

«Я маю намір домагатися переобрання на посаді президента США, тому що знаю Америку. Коли я балотувався в президенти чотири роки тому, то сказав, що ми боремося за душу Америки. І ми все ще боремося. Дилема, з якою ми стикаємося, полягає в тому, чи буде у нас у наступні роки більше свободи, чи менше свободи. Більше прав чи менше», – заявив Байден у відеозверненні.

Байден виокремив питання, які вважає найважливішими для своєї кампанії: права на аборти, захист демократії та виборчих прав, а також соціальні гарантії американців. «Кожному поколінню американців доводилося переживати момент, коли їм потрібно було захищати демократію, відстоювати наші особисті свободи, відстоювати наші право голосу та громадянські права. Цей момент настав для нас», – заявив Байден.

80-річний Байден повинен подолати занепокоєння американців щодо його віку, щоб виграти переобрання. 44% демократів вважають, що він занадто старий, аби балотуватися, – це показало опитування Reuters/Ipsos, опубліковане в понеділок, 24 квітня.

76-річному Дональдові Трампові також докучає вікова проблема: 35% республіканців вважають, що він занадто старий для балотування. Опитування засвідчило, що більшість зареєстрованих виборців не бажають, щоб ні Байден, ні Трамп знову ставали президентами.

Хоча рейтинг схвалення Байдена відносно низький, його президентські перспективи все ж виглядають оптимістично. Опитування Reuters/Ipsos показало, що серед зареєстрованих виборців він має перевагу 43% до 38% над Трампом.