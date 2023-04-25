426-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:39 Київський апеляційний суд постановив узяти під варту колишнього командира львівського "Беркуту" Ростислава Пацеляка. За даними слідства, у лютому 2014 році під час Майдану він дозволив своїм підлеглим невибіркове застосування спецзасобів та вогнепальної зброї. Тоді вбили трьох людей, а 125 майданівців травмували.

13:10 Джо Байден оголосив, що балотуватиметься на виборах президента США у 2024 році. "У кожного покоління є моменти, коли доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що то наше. Ось чому я висуваюсь на переобрання на пост президента Сполучених Штатів", – написав Байден у Twitter.

12:41 Російські медіа пишуть, що Червона площа в Москві буде закрита для відвідувачів з 27 квітня до 10 травня. Формальна причина – підготовка до параду.

12:17 Європейський Союз виділив Україні черговий транш розміром у 1,5 мільярда євро у межах програми макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро. "Ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи", – прокоментувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

12:03 Бразильський футбольний клуб "Бател" із міста Гуарапуава у штаті Парана (де компактно мешкають українці) прийняв кольори і назву українського ФК "Маріуполь". Гравці заявили, що акція солідарності триватиме до того часу, поки маріупольська команда повернеться додому. "Ми потурбуємося про цю команду, захищатимемо їхні кольори і збережемо їхню історію", – йдеться у повідомленні "Батела".

11:42 Суд відправив під нічний домашній арешт офіцера військової частини Нацгвардії в Івано-Франківську, який лаяв та бив підлеглого. Представники обвинувачення вимагали посадити чоловіка під арешт із можливістю внесення застави розміром у 800 тисяч гривень.

11:31 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:16 Зі столиці Судану Хартума евакуювали 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців – пілотів, техніків і членів їхніх родин. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. Загалом із зони конфлікту вивезли 138 громадян (серед них 35 жінок і 12 дітей) – на облавок також узяли громадян Грузії та Перу. Наразі всі евакуйовані перебувають у безпеці на території Єгипту.

10:58 Американські танки М1 Abrams, які США незабаром перекинуть до Німеччини, використовуватимуться лише для навчань українських підрозділів у Графенвері. "Це не ті оновлені танки, які згодом поїдуть в Україну", – повідомив на брифінґу речник Пентагону Патрік Райдер. З його слів, бойові "Абрамси" передадуть Україні до кінця року. Вони будуть призначені для застосування безпосередньо в бойових умовах, і їх оснащуватимуться згідно зі специфікою бойових дій в Україні.

10:47 Російські війська завдали удару ракетою С-300 по будівлі Краєзнавчого музею у Куп’янську на Харківщині – одна людина загинула, 10 осіб поранені, під завалами є люди.

10:29 Суд заарештував корпоративні права Оксани Марченко у Запорізькому заводі феросплавів – ідеться про 13,7% акцій підприємства, якими дружина Віктора Медведчука володіє через чотири офшорні компанії. Загальна вартість заблокованих активів становить понад 1 млрд грн.

10:15 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 126 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 70 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією загинуло 3 особи та 17 поранено.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

У квітні 2023 року середньодобовий показник втрат у Росії, найімовірніше, знизився приблизно на 30 відсотків. Це сталося після надзвичайно великих російських втрат у січні-березні 2023 року. Дані, оприлюднені українським Генеральним штабом, свідчать про скорочення середньодобових втрат з 776 російських військових у березні до 568 у квітні. Головне управління розвідки не може перевірити точну методологію України, але загальна тенденція, ймовірно, правильна. Втрати Росії, найімовірніше, зменшилися, оскільки її спроба зимового наступу не досягла поставлених цілей, і російські сили зараз зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій.

09:45 Українські захисники продовжують зачищати лівий берег Дніпра у Херсонській області від російських загарбників, б'ючи по їхній техніці, розповіла в ефірі телемарафону представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, уточнивши, що йдеться про контрбатарейну боротьбу: "Протягом останніх трьох діб у нас досить потужні результати бойової роботи: від 12 до 23 одиниць техніки. Нам вдається влучати і нищити артилерійські установки, танки, авто- і бронетехніку, засоби ППО. Тобто наша робота з зачищення тієї самої передової смуги лівобережжя досить потужна, але працюємо поки що в контрбатарейному режимі".

09:30 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 187 770 (+690) осіб, танків – 3688 (+5) од., бойових броньованих машин – 7151 (+12) од., артилерійських систем – 2863 (+14) од., РСЗВ – 539 (+0) од., засобів ППО – 291 (+2) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5784 (+31) од., спеціальної техніки – 345 (+6) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

107,9% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

41,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

96,4% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

92,9% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

48,4% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

20,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські мілблогери припустили, що президент Росії Путін 20 квітня віддав наказ про низку змін у військовому командуванні: звільнено генерал-полковника Рустама Мурадова (ймовірно, за катастрофічний наступ на Вугледар, який призвів до багатьох втрат серед російського особового складу та втрати значної частини військової техніки), генерала армії Алєксандра Дворнікова (який командував російськими військами в Україні в квітні 2022 року), генерал-полковника Алєксандра Журавльова (колишнього командувача Західного військового округу).

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до пов'язаних із державою російських приватних військових груп.

• Кремлівська влада запропонувала вирівняти оплату праці мобілізованих і добровольців, ймовірно, намагаючись стимулювати військову службу.

• Слідчий комітет Саратовської області затримав колишнього командира ПВК "Ваґнера", який розповів російській правозахисній організації Gulagu.net про вбивства "Ваґнером" дітей та інших мирних жителів у Бахмуті.

• Ймовірно, рано-вранці 24 квітня українські війська атакували базу Чорноморського флоту Росії у Севастополі.

• Міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров 24 квітня прибув до Нью-Йорка для головування на засіданні Ради Безпеки ООН.

• За повідомленням The Wall Street Journal 24 квітня, що російські кораблі переправляють іранські боєприпаси через Каспійське море для поповнення запасів російських військ, які воюють в Україні: за останні шість місяців вантажні кораблі перевезли понад 300 тисяч артилерійських снарядів і мільйон патронів; останній відомий вантаж відправився з Ірану в Астрахань на початку березня і перевозив 1000 контейнерів із 2000 артилерійськими снарядами. Відомий російський мілблогер відповів на повідомлення, що незважаючи на продовження російсько-іранської оборонної співпраці, він ще не бачив надходження цих боєприпасів на фронт.

• Депутат Красноярського краю Костянтин Сєнченко подав у відставку 24 квітня після того, як 20 квітня пішов у відставку губернатор Красноярського краю Алєксандр Усс. Сєнченко виїхав з Росії більше року тому й активно критикував війну, отримавши штраф у січні за «дискредитацію армії». Відставки Сєнченка й Усса можуть свідчити про невдоволення керівництвом Кремля на регіональних рівнях російської адміністрації.

• Станом на 24 квітня українські війська досягли незначних успіхів на південь від Кремінної та продовжують обстрілювати російські логістичні вузли в тилових районах Луганської області.

• Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута та вздовж лінії фронту Авдіївка−Донецьк.

• Деякі російські джерела спростували заяви інших російських мілблогерів про те, що українські сили зайняли міцні позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.

• Кремль продовжує зусилля з криптомобілізації, ймовірно, намагаючись уникнути другої хвилі офіційної мобілізації.

• "Група Ваґнера", можливо, намагається виконувати роль правоохоронних органів на окупованих територіях.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційні удари, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Клюси, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Кучерівка, Шалигіне, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине, Могриця, Попівка Сумської області, а також Окіп, Малі Проходи, Стрілеча, Нескучне, Гатище, Бударки та Чугунівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Масютівка, Кислівка Харківської області та Новоселівське − Луганської. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Переїзне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Це, зокрема, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Ласточкине, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка, а також поблизу Новомихайлівки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку та Комар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. В той же час, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Оріхів Запорізької області; Іванівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Для надання медичної допомоги своїм пораненим, російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області. Зокрема, у місті Хрустальний, окупанти розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також 3 ударів по зенітно-ракетних комплексах. Окрім того наші захисники збили 10 ворожих БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

08:30 Повітряні сили ЗСУ за ніч ліквідували 9 ворожих БПЛА, 6 із них − "Shahed", якими росіяни продовжують атакувати Дніпропетровську область, повідомив голова облради Микола Лукашук.