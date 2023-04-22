424-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 російських кораблів, серед яких два підводних носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 8 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

09:30 З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну від мін загинуло 124 особи, 286 отримали поранення, повідомив начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони, керівник секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності Руслан Берегуля. Потенційно "забруднені" території – на яких велися або ведуться активні бойові дії, які перебувають під окупацією чи по яких були нанесені ракетні та авіаційні удари – становлять 174 тис. кв. км, включаючи морські акваторії; площа деокупованих територій, на яких проводяться сьогодні обстеження, становить 45 тис. кв. км, з яких 17 тис. кв. км – це землі сільськогосподарського призначення.

09:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Міністерство оборони Росії запустило нову велику акцію для призову добровольців. В російських соціальних мережах, на білбордах і на телебаченні в рамках широкомасштабної кампанії з’явилася реклама. Ця нова реклама звертається до чоловічої гордості потенційних новобранців, звертаючись до "справжніх чоловіків", а також підкреслюючи фінансові переваги від вступу на службу. Після того, як доступ до вербування ув'язнених було припинено, приватна військова компанія "група Ваґнер" також конкурує за обмежений контингент російських чоловіків призовного віку. Залишається дуже малоймовірним, що кампанія залучить заявлену міноборони ціль у 400 тисяч добровольців. Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію на якомога довший термін, щоб мінімізувати внутрішні конфлікти.

08:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 186 420 (+690) осіб, танків – 3675 (+3) од., бойових броньованих машин – 7131 (+1) од., артилерійських систем – 2837 (+5) од., РСЗВ – 539 (+0) од., засобів ППО – 289 (+0) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5730 (+12) од., спеціальної техніки – 339 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

107,6% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

41,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

95,5% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

92,1% артилерійських систем (з них 1,1% за минулий тиждень),

48,4% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

20,6% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:30 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:15 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація протягом минулої доби завдала 8 ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару по Орликівці та здійснив обстріли населених пунктів Карповичі і Хотіївка Чернігівської області; Уланове, Бруски, Стукалівка, Волфине, Коренівка і Юнаківка Сумської області, а також Тимофіївка на Харківщині. На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку продовжуються запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Степове, Авдіївку, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районі Мар’їнки. Окрім цього, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Саблуківка, Берислав, Козацьке, Токарівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка, Білозерка, Берегове, Кізомис на Херсонщині та місто Херсон. Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА противника (2 розвідувальних - “Орлан-10” та “Zala”, а також 2 дрони-камікадзе типу “Ланцет”). Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще два важливих військових об’єкти противника.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські мілблогери надали достатньо географічно прив'язаних відеоматеріалів і текстових повідомлень, щоб підтвердити, що українські війська станом на 22 квітня зайняли позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, хоча й не вказали, в якому масштабі і з якими намірами.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин, ймовірно, намагається переконати президента Росії Путіна перейти до оборони перед можливим українським контрнаступом. Прігожин у своїй риториці стає дедалі панічнішим і робить заяви про невизначене майбутнє російських наступальних операцій на Донбасі, що свідчить про його намагання посилити дискусію у російському внутрішньому інформаційному просторі. Прігожин не стверджує, що Росія має припинити війну та вести переговори з Україною та Заходом, навпаки, він засуджує фракцію всередині Кремля, яка сподівається завершити війну шляхом переговорів. Він стверджує, що Росії необхідно повністю зустріти майбутній український контрнаступ і спробувати утримати нинішні лінії фронту, не припиняючи війну і не вступаючи в мирні переговори, пауза після виснаження української атаки , на його думку, дозволить Росії відновити бойову міць і створити підтримку націоналістів у російському суспільстві для відновлення боротьби навіть у разі поразки.

• Російське військове командування, ймовірно, також намагається переконати Путіна перейти до оборонних операцій, але не може прямо передати це Путіну. Можливо, російське військове командування частково налагодило напружені відносини з Прігожиним, щоб через російський інформаційний простір переконати Путіна припинити наступальні операції.

• Продовження наполягання Путіна на російських наступальних операціях на сході України свідчить про те, що група, яка хоче заморозити війну вздовж нинішньої лінії фронту, не повністю переконала його у своїх поглядах. Російські війська продовжують виснажливі наступальні дії для захоплення Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки в Донецькій області, а також обмежені наступальні операції в Луганській та західній частині Донецької області, не зважаючи на зростаючі побоювання Росії щодо загрози потенційного неминучого українського контрнаступу. Російські війська зазнали значних втрат у живій силі та техніці під час зимової наступальної кампанії, що наразі обмежує їх здатність вести наступальні операції більш ніж на одному напрямку, і це, ймовірно, обмежить здатність російських військ реагувати на можливі українські контрнаступальні операції.

• Путін може вагатися щодо припинення вогню через вплив окремих невідомих провоєнних діячів або через занепокоєння щодо наслідків для стабільності його режиму. Наполягання на тактичних перевагах свідчить про те, що провоєнний табір, який виступає за продовження наступу будь-якою ціною, ймовірно, все ще впливає на прийняття Путіним рішень щодо війни. Можливий перехід до підготовки до оборонних операцій напередодні потенційного українського контрнаступу, швидше за все, означатиме, що Путін остаточно відкинув погляди провоєнного табору на користь більш прагматичної групи. Можливий успіх майбутнього українського контрнаступу може визначити результат цієї боротьби за вплив на рішення Путіна.

• Російська окупаційна влада продовжує утиски римо-католиків в окупованій Україні, очевидно, намагаючись придушити українські непідконтрольні Кремлю релігійні інституції.

• Російський винищувач-бомбардувальник 21 квітня випадково бомбардував Бєлгород двома бомбами ФАБ-500, одна з яких, ймовірно, не вибухнула.

• Російські війська завдали обмежених наземних ударів на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та поблизу Сіверська.

• 22 квітня російські війська продовжували наступ навколо Бахмута, хоча російські війська не завершили оточення навколо міста.

• Російські війська продовжували вести наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк і здійснили обмежений наземний удар на заході Донецької області.

• Російська влада досягла успіху у своїх спробах домогтися міжнародного визнання права власності Росії на Запорізьку атомну електростанцію.

• Тривалі спроби Росії заблокувати евакуацію поранених солдатів, щоб, ймовірно, не дати солдатам покинути зону бойових дій, призвели до смерті деяких російських солдатів.

• Російські окупаційні чиновники розширюють мережу патронажу на окупованих територіях.