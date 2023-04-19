Російська розвідка збирає мапу підводних кабелів навколо Скандинавії.

Ці дані Росія зможе використати під час війни з НАТО.

Приписане до Балтійського флоту судно займається картографуванням морських кабелів та газогонів у водах навколо скандинавських країн та Фінляндії. Така інформація може бути використане у разі повноцінного військового конфлікту між Росією та НАТО. Про це розповідається у документальному фільмі «Війна тіней», демонстрованому на данському телеканалі DR1. Стрічку знято спільно громадськими телерадіокомпаніями Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Команда журналістів отримала доступ до радіоперехоплення російського океанографічного судна «Адмирал Володимирсий» і на основі надісланих з нього повідомлень склала карту його рейдів. Судно, ймовірно, картографувало вітряні електростанції, газогони, силові та інтернет-кабелі у Балтійському та Північному морях.

Експерти розвідслужб країн-членів НАТО розповіли авторам фільму, що російські судна створюють такі мапи на випадок війни Росії з Альянсом. Мапи вимагають постійного оновлення, випливає з фільму, їхня наявність може дозволити російському флоту завдати ударів по критичній інфраструктурі країн Північної Європи.

Журналісти Норвезького національного радіо, Телебачення Швеції та фінської телерадікомпанії Yle вивчивши маршрути російських кораблів та суден виявили 50 із них, які могли бути використані для розвідувальних місій за останні 10 років. Потенційно таких може бути понад сто, зазначає один із експертів фільму.

Автори стрічки зверталися за коментарями до представників російської сторони, відповіло лише посольство РФ в Норвегії. Посол у країні Теймураз Рамішвілі заявив тільки те, що дії російських суден відповідають міжнародному праву.