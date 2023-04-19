420-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:45 Збройні сили України вже проводять контрнаступальні заходи на фронті, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Водночас, вона наголосила на тому, що рішення про сам контрнаступ іще не прийнято. "Важливо зрозуміти: не буде такого дня, коли Збройні сили скажуть: "завтра розпочинаємо контрнаступ". Це не можливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, зокрема й самі військові їх не обговорюють. Водночас і не потрібно зводити публічно контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій", – сказала Маляр в етері національного телемаратону. Вона наголосила, що контрнаступ – "це величезний комплекс різних дій і заходів" і в обороні, і в наступі. "Це не може бути лише один варіант дій, тому що ворог теж реагує на це. Потрібно розуміти, що такі рішення ухвалюють за дуже короткий термін, а не за місяць, за два чи за півроку. І план остаточно обирають у такий спосіб, щоб ворог не встиг на нього відреагувати", – пояснила заступниця міністра.

16:11 На території Києво-Печерської лаври відбулися сутички за участю вірних УПЦ МП. Як пише УНІАН, прибічники Московського патріархату намагалась пробратися всередину приміщення, яке вранці опечатала комісія Міністерства культури. Протестувальники пошкодили захисні ролети і знищили печатку. Правоохоронці намагалися завадити порушенню закону – з ними вступили у сутички.

15:50 Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця у місті Володимир у Волинській області. Постраждалого шпиталізували із закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа. Сестра солдата 16 квітня писала, що її брата – Анатолія Грищука – побив старший лейтенант за те, що той "зайшов митись не в ту кабінку". З її слів, Анатолія виявили із травмами у душовій кімнаті аж на другий день: він не міг звестись на ноги.

15:31 Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом у Волинську область. Голова держави відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони трьох держав – України, Польщі та Білорусі. Зеленського ознайомили з ходом робіт зі зміцнення кордону – нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження. Президент оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні.

15:08 В Україну прибули системи ППО Patriot від трьох країн – США, Нідерландів та Німеччини. Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Точна кількість наданих комплексів не розголошується. На фото, поширеному Павлюком, показано три машини.

14:29 Болгарія вирішила тимчасово заборонити імпорт продуктів харчування з України. Водночас, прем'єр-міністр Гилиб Донєв повідомив, що транзит збережеться. "Ми солідарні із Україною, але банкрутство болгарських аграріїв нічим не допоможе", – заявив Донєв.

14:01 OSINT-аналітики геолокували координати будівель в Авдіївці, які вчора відвідав Володимир Зеленський – виявилося, що Президент України був за півтора милі від лінії фронту. За оцінками твіттер-користувача @mehrunes1dagon, Зеленський перебував за три кілометри від передової. Спільнота GeoConfirmed коментує: "Він був усередині напівоточення в Авдіївці. У ТРЬОХ напрямках він перебував лише за чотири кілометра від лінії фронту!".

13:43 Україна й Туреччина дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, котрі заходять до українських портів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков за підсумками зустрічі з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Він нагадав, що із 10 квітня Росія припинила реєструвати новий флот на вхід до Чорного моря та відмовилась працювати за планами українських портів. Через це зірвалися інспекційні плани, а судна фактично зупинилися. Через дії РФ 17-18 квітня не проводилося жодної інспекції у територіальних водах Туреччини. Кубраков наголошує, що РФ порушила офіційні процедури Спільного координаційного центру та умови "зернової угоди".

13:22 Служба безпеки України затримала в Києві чоловіка, який працював на прокремлівські пропагандитські медіа і називав себе "фіксером". "Він передавав російським «журналістам» вигадану та викривлену інформацію про події в Україні, у тому числі про нібито загострення внутрішньої обстановки у Києві після російських ракетних ударів по місту. Крім того, зловмисник публічно підтримував дії російських окупантів і заперечував їхні злочини в Бучі, Ірпені та Ізюмі", – повідомили в СБУ. Чоловік дистанційно співпрацював з редакцією "Бел.ru", яка розташована на території Бєлгородської області РФ, і передавав дезінформацію, яка використовувалась для підготовки фейкових новин.

13:10 Хактивісти ініціативи “Кібер Спротив” отримали дані понад 150 військовослужбовців 960-го штурмового авіаційного полку Росії (базується на аеродромі Приморсько-Ахтарськ) після проникнення в електронну пошту начальника медичної служби військової частини Святослава Філатова. Скринька лейтенанта мала дуже “джеймсбондівську” назву – bondjamesbond007@bk.ru – та використовувалась винятково для пересилання медичних довідок із даними особового складу в/ч 75387. Ідентифікацію солдатів здійснила розвідувальна спільнота InformNapalm. Раніше "Кібер Спротив" отримав доступ до пошти командира 960-го полку Сєрґєя Атрощенка.

12:57 Комісії Міністерства культури довелося застосувати будівельну техніку для того, щоб деблокувати доступ до приміщень Києво-Печерської лаври. Як повідомив міністр Олександр Ткаченко, експерти дісталися до приміщень "за допомогою [використання] відповідних засобів технічними працівниками". Під час відвідин лаври комісія оглянула три пам’ятки – галерею до Ближніх печер, дзвінницю на Ближніх печерах, вхід до галереї Ближніх печер. "Вказані об'єкти є пам'ятками архітектури національного значення та місцевого, складовими пам'ятки національного значення Ансамбля Києво-Печерської лаври та складовими об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", – прокоментував Ткаченко, поширивши фото занедбаних приміщень.

12:41 Війна в Україні не закінчиться з проведенням контрнаступу – бойові дії триватимуть, вважає міністр оборони Великої Британії Бен Воллес: "Я налаштований оптимістично з приводу того, що в період між цим і наступним роком Україна продовжуватиме наступ і збереже сильну позицію. Але також думаю, що ми повинні бути реалістами: моменту, коли Росія завалиться за помахом чарівної палички, не станеться."

12:19 Російська авіація вчора ввечері вдарила по Вовчанську Харківської області. Знищено два житлових будинки, пошкоджено господарчі споруди та ринок. Сьогодні під завалами знайшли тіла двох людей — 50-річного чоловіка та жінки віком 44 роки.

12:03 Протиповітряна оборона, артилерія, механізовані і бронетехнічні сили і все, що необхідно для обслуговування і підтримки цих транспортних засобів – такі пріоритети військової допомоги Сполучених Штатів Україні назвав заступник Міністра оборони США з політики Колін Кал.

11:38 Міністерство закордонних справ України вирішило викликати українського посла в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій через зустріч розпорядника адміністрації білоруського президента Олександра Лукашенка з ватажком екстремістського руху "ДНР" Денисом Пушиліном. МЗС трактує прийом сепаратиста в Мінську "як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку". "Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ", - заявили у МЗС.

11:20 Російські розвідувальні кораблі, ймовірно, здійснюють підготовку перед диверсією проти енергетичних та інфраструктурних об'єктів (офшорних вітрових турбін, газопроводів, силових кабелів тощо) у Балтійському і Північному морях, свідчить спільне розслідування суспільних мовників Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Журналісти виявили 50 російських кораблів, які плавали підозрілим маршрутом і могли збирати інформацію про вразливі інфраструктурні і енергетичні об'єкти. За даними розвідувальних служб і експертів, Росія проводить картографування енергетичних об’єкти у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Його виконують велика кількість військових і цивільних кораблів, які плавають навколо. Вважається, що метою цієї діяльності є планування диверсій проти скандинавських країн, зокрема перерізання кабелів живлення та передачі даних через Атлантику та до решти Європи.

11:00 Виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів, в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності, повідомили в Укренерго: нічна атака росіян безпілотників на Одещину не мала наслідків для енергосистеми Триває експорт електроенергії у Словаччину, Польщу та у Молдову. Працюють всі види генерації, продовжується водопілля.

10:40 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 російських кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 16 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:20 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 112 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 98 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією загинуло 4 особи та 27 поранено, кількість жертв уточнюється.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну російська держава систематично використовувала інформаційні операції як головний елемент своєї стратегії. Вона розвиває численні канали та маріонеток для розповсюдження дезінформації, тобто навмисного створення та поширення неправдивої або підтасованої інформації. Одним із компонентів російської дезінформації є "відмивання наративів", за допомогою якого Росія просуває інформацію своїх маріонеток або неперевірених джерел соціальних мереж, яка потім проникає в більш мейнстримні або державні медіа з метою затуманити джерело інформації, щоб російській державі було легше дистанціюватися від повідомлення. Потім вона просуває оманливі фрагменти наративу, маскуючи при цьому свої корисливі інтереси. Російські державні дійові особи подають підтасовані наративи як зрежисовано, так і ситуативно. Їхні поточні пріоритети цілком очевидні – дискредитація українського уряду та зменшення міжнародної підтримки України.

09:40 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 183 750 (+620) осіб, танків – 3665 (+4) од., бойових броньованих машин – 7110 (+12) од., артилерійських систем – 2819 (+9) од., РСЗВ – 538 (+0) од., засобів ППО – 285 (+0) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2376 (+23) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5692 (+16) од., спеціальної техніки – 330 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

107,3% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

41,0% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

94,9% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

91,5% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

48,3% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

20,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:20 Південна Корея вперше заявила про можливість надання Україні зброї. У разі ескалації насильства та масованого удару по цивільних Південна Корея може приєднатися до країн Заходу й надати Україні військову допомогу, заявив президент Юн Сок Йоль: “Якщо трапиться ситуація, з якою міжнародна спільнота не зможе примиритися, – приміром, масштабний напад на цивільних, масове вбивство чи серйозне порушення законів війни, – нам може бути складно наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій допомозі”.

Ключовий союзник США та великий виробник артилерійських боєприпасів Південна Корея досі, всупереч все більшому тиску країн Заходу, які схиляють Сеул до постачання озброєння Україні, намагається не дратувати Росію через роботу корейських компаній у РФ та вплив Москви на Північну Корею, пояснює Reuters.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждали і цивільні люди. Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби, на зазначених ділянках фронту підрозділами сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області, Велика Берізка, Кореньок, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Волфине та Річки Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне на Харківщині. На Куп’янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області. На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Григорівка, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне - Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Водночас, нашими захисниками було відбито наступ противника в напрямку населеного пункту Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Часів Яр, Костянтинівка , Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Невельське. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове та Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка. На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Степове та Плавні Запорізької області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Є загиблі серед цивільного населення. На тимчасово захопленій території Херсонській області російські окупанти продовжують мінувати місцевість, нарощуючи оборонні спроможності. Мінувань зазнають і акваторії річок Конка та Дніпро. Є випадки підривів місцевих жителів на ворожих мінах при спробі вийти на воду. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Окрім того, було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА (“Орлан-10” і “Суперкам”), а також 8 ударних (7 - типу “Шахед-136” та 1 - “Ланцет”). Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт противника.

08:30 Бійці Одеської зенітно-ракетної бригади повітряного командування "Південь" у ніч на середу ліквідували 10 із 12 іранських дронів-камікадзе, скерованих росіянами на Одеську область, повідомили в Повітряних силах України.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін під час візиту в окуповані Херсонську та Луганську області продовжив показувати себе лідером часів війни в очікуванні запланованого українського контрнаступу.

• Візит Путіна, ймовірно, мав на меті публічно виявити цапів офірних перед запланованим українським контрнаступом.

• Показові зустрічі Путіна з Теплінським, Макаревичем і Лапіним, ймовірно, підтверджують чергову зміну військового командування і, можливо, в найближчому оточенні Кремля. Пов’язаний з Кремлем мілблогер зазначив, що начальник Генштабу РФ генерал армії Валерій Герасимов і міністр оборони Сергій Шойгу не були присутні на зустрічах Путіна в окупованій Україні. Мілблогер стверджував, що Теплінський і Лапін – обидва, як повідомляється, були відправлені у відпустку – повернулися до російського військового командування, ймовірно, проти волі Герасимова і Шойгу. Російські джерела раніше стверджували, що 13 січня Кремль замінив пов’язаного з "Ваґнером" Теплінського на Макаревича на посаді командувача ВДВ, ймовірно, після того, як міноборони Росії та Герасимов повернули прихильність Путіна напередодні невдалої зимово-весняної наступальної операції Росії на Донбасі. Підтверджене перепризначення Теплінського свідчить про те, що Кремль, ймовірно, прагне співпрацювати з "Ваґнером" для досягнення вирішальної перемоги в Бахмуті. Це підтвердження може також свідчити про те, що Прігожин принаймні частково повернув собі прихильність Путіна, переваживши спроби Герасимова та Шойґу усунути "Ваґнера" в Бахмуті. Можливо, Путін намагається збалансувати вплив "Ваґнера", перепризначивши Лапіна командувати луганською ділянкою фронту. Кремлівський мілблогер стверджував, що Лапін взяв на себе роль командувача з’єднанням нацгвардії "Восток", і зазначив, що зустріч Путіна і Лапіна підтверджує повернення Лапіна на передову. Прігожин і лідер Чечні Рамзан Кадиров були провели успішну кампанію з усунення Лапіна з посади командувача угруповання "Центр" російських військ, ймовірно, через особисті конфлікти під час Сєвєродонецько-Лисичанської та Луганської наступальних операцій влітку 2022 року. Мілблогер припустив, що Путін повторно призначив Лапіна, щоб посилити командування в цьому районі або щоб уникнути конфліктів з Міноборони Росії.

• Окремі члени "Клубу розгніваних патріотів" виступають за революцію в Росії, якщо Кремль заморозить війну або піде на мирні переговори з Україною і Заходом.

• Міністр оборони Росії Серґєй Шойґу та міністр оборони Китаю Лі Шанфу обговорили 18 квітня у Москві питання стратегічного партнерства та військового співробітництва.

• Держдума Росії 18 квітня схвалила низку поправок до Кримінального кодексу Росії, спрямованих на стимулювання внутрішньої самоцензури та репресії проти російську громадськість.

• Російська влада затримала в Єкатеринбурзі 18 квітня російського фахівця зі зв'язків з громадськістю Ярослава Ширшикова, колегу затриманого журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича.

• Центральний штаб "Безсмертного полку" Росії оголосив про скасування щорічного маршу до Дня Перемоги, ймовірно, щоб зменшити публічне обговорення загиблих на війні.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжували закріплюватися у Бахмуті та вели наземні атаки на лінії Авдіївка – Донецьк.

• Українські посадовці повідомили, що російські війська продовжують оборонні приготування на півдні України.

• Кремль продовжує зусилля з інтеграції маріонеткових формувань з регулярними російськими військами.

• Російські окупаційні чиновники продовжують депортувати українських цивільних в Росію за програмами медичного обслуговування та реабілітації.

• Білорусь може почати економічно підтримувати окуповану Росією Донецьку область за допомогою патронатної системи.