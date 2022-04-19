У Франківську до Великодня проведуть ярмарок та змінять комендантську годину.

З середи 20 квітня до п'ятниці 22 квітня на площі Ринок в Івано-Франківську діятиме передвеликодній ярмаркок. Біля Ратуші розмістяться торгові намети, в яких можна буде купити шинки, шпондерки, ковбаси, сир, масло, паски і все, що потрібно для Великоднього кошика.

Важливо знати, що напередодні Великодня на Івано-Франківщині відбулися зміни комендантського часу. У ніч з 22 на 23 квітня комендантська година триватиме з 23:00 до 06:00. У ніч з 23 на 24 квітня – з 23:00 до 05:00 ранку. Таке рішення було прийнято на раді оборони області. Після святкувань повернеться звичайний час комендантської години: з 22:00 до 06:00.

Також у суботу 23 квітня вперше біля Ратуші о 14:30 буде проводитись освячення пасок єпископами трьох конфесій. Міський голова Руслан Марцінків зазначив, що це буде перше спільне освячення пасок всіма єпископами для того, щоб усі мешканці міста і переселенці з інших регіонів України могли відчути свято. Священники також прийдуть посвятити великодні кошики у кожну школу, де живуть переселенці.