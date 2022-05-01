У Львові виставили колекцію писанок, які малювала вся Україна.

На площі біля собору Святого Юра у Львові виставили писанки, які прибули учора ввечері з Києва. Писанки пробудуть у місті до Юрія, 6 травня, а потім поїдуть у громади Львівщини, – повідомила співробітниця департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Анна Герич.

Загалом таких писанок було майже 600, але збереглася лише третина – решту у Києві, де вони експонувалися раніше, спалили окупанти.

"Врятовані писанки з Києва примандрували до Львова. Їх було понад 580, і їх малювали художники з цілої України. На них так багато різних символів! Є ікони, а є воїни, є багато-багато родинного, ніжного, казкового… Є петриківський розпис, а є аніме і котики-песики. Все те, що ми любимо, а расєя ненавидить. Писанки створені в Києві і там виставлялися, але… прийшли загарбники і частину спалили. Лишилася десь третина", – повідомила Анна Герич.

До Львова писанки привезли на Провідну неділю, пробудуть вони біля собору Святого Юра до Юрія.