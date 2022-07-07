Яворівську іграшку, пиріг та різдвяну звізду визнали нематеріальною культурною спадщиною.

Міністерство культури та інформаційної політики України розширило Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України на 21 новий елемент. Вперше до Національного переліку ввійшов мистецький досвід галицьких умільців, а саме: мистецтво виготовлення яворівської дерев’яної іграшки, традиція приготування яворівського пирога та створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі. 

 

 

«Мистецтво створення яворівської забавки, приготування яворівського пирога і традиція різдвяної звізди села Мацьковичі передаються з покоління в покоління та відіграють важливу роль у збереженні ідентичності Галичини. Вони є своєрідними культурними магнітами нашого краю. Процес був клопітким і тривалим, і нарешті це сталося. Включення цих елементів до Національного переліку ЮНЕСКО сприятиме збереженню нашої культурної спадщини й промоції Львівщини та України на міжнародній культурній арені», — прокоментував голова Львівської ОВА Максим Козицький.

 

 

Подання цих елементів до Міністерства культури та інформаційної політики України для реєстрації та включення до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України Львівською обласною державною адміністрацією було скеровано ще у 2020 році. Процес затягувався через тривале затвердження складу експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини та погодження її у Міністерстві юстиції. Після затвердження експертної ради відбулось 32 консультації щодо розгляду поданих елементів, а згодом експерти ухвалили рішення щодо подальшого включення елементів до Національного переліку.

 

На наступному засіданні Національний перелік може поповнитися ще на десяток елементів. Серед них іще один елемент зі Львівщини — традиція глинянського візерункового текстилю.

07.07.2022

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